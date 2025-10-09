Quinta, 09 de Outubro de 2025 12:34
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,36

Euro

R$ 6,21

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralFilhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da famíliaGeralResumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025GeralFestival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmiosGeralA censura à imprensa em um país referência de liberdade GeralA longa fuga de Eduardo Bolsonaro
Natura - Compre Online e receba em casa
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Anuncie conosco
Geral Música raíz

Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios

Após o sucesso da 1ª edição, a organização anunciou que o festival será ampliado em 2026.

09/10/2025 10h04 Atualizada há 2 horas
Por: Redação Fonte: AMORA comunicação
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

O objetivo é abrir espaço para todas as vertentes da música raiz brasileira, para alcançar ainda mais artistas de Goiás

O Festival “Sons, Imagens e Cores da Terra” movimentou a cidade de Santa Fé de Goiás com a realização do 1º concurso de música raiz. A iniciativa distribuiu R$ 53 mil em prêmios e reuniu 90 inscrições de artistas de várias regiões goianas. O evento integra o projeto cultural homônimo, que também promove oficinas de arte gratuitas e o concurso de fotografia “Terra Vista”, com R$ 10 mil em premiações e inscrições abertas até o dia 10 de outubro.

2ae14e3b-8899-4506-858b-9aac87250e27.jpg O 1º concurso de música raiz selecionou seis finalistas, cada um recebeu R$ 3 mil. Além, de premiar três composições, sendo R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Os vencedores foram Marco Aurélio & Paschoal com a música “O Destino Consagrado” (1º lugar); Léo Goiano & Rafael, com “Pôr do Sol” (2º) e Fernando Perillo, com “Pau a Pique” (3º). Também se destacaram Taís Fernanda, Sérgio & Gabriel e Winy & Greny, que encantaram o público com interpretações autênticas.

Segundo a produtora Malu da Cunha, idealizadora do projeto, o resultado superou todas as expectativas. “Foram apresentações marcantes que mostraram toda a força da nossa música raiz goiana. O público vibrou e o nível artístico foi altíssimo”, afirmou.

Ainda de acordo com Malu da Cunha, com o sucesso da 1ª edição, a ideia é ampliar o festival, em 2026. “O objetivo é abrir espaço para todas as vertentes da música raiz brasileira, para alcançar ainda mais artistas de Goiás”, explica.

Perfis dos premiados
Marco Aurélio & Paschoal – A dupla representa a essência da música caipira tradicional. Marco Aurélio, violeiro de família, participou de programas como Viola Minha Viola e Brasil Caipira. Paschoal, também herdeiro da tradição sertaneja, concilia a arte com a vida no campo. Juntos, trazem ao palco a autenticidade do homem do interior, a poesia da terra e o som da viola como símbolo de identidade cultural. O repertório da dupla é marcado por letras que exaltam o sertão, o trabalho e a simplicidade da vida rural.

Léo Goiano & Rafael – Compositores e intérpretes de trajetória consolidada, têm canções gravadas por artistas como João Carreiro e Matogrosso & Mathias. Léo vive da música há 15 anos, e Rafael iniciou a carreira aos 12 anos, inspirado por músicos da família. A dupla combina técnica e emoção, unindo o sertanejo raiz com nuances contemporâneas. Suas apresentações se destacam pela harmonia vocal e pela fidelidade à sonoridade da viola caipira, mantendo viva a tradição dos grandes duetos sertanejos.

Fernando Perillo – Natural de Palmeiras de Goiás, é um dos grandes nomes da MPB regional. Com mais de 40 anos de carreira, é autor de canções consagradas como “Saudade Brejeira” e “O Outro Lado da Lua”. Sua trajetória une a poesia do interior goiano à sofisticação da música brasileira, transitando entre o popular e o erudito. Com uma carreira marcada por festivais, discos e parcerias, Perillo é considerado um dos artistas que melhor traduzem o sentimento e a alma da canção goiana.

Mais sobre o projeto
O projeto “Sons, Imagens e Cores da Terra” integra música, artes visuais e formação cultural, promovendo o acesso à cultura e valorizando os artistas do interior de Goiás. É uma realização do Instituto Urukum e Malu Arte & Cultura, com patrocínio do Supermercado Leve, apoio da Prefeitura de Santa Fé de Goiás e financiamento do Programa Goyazes, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

O Concurso de Fotografia Terra Vista, que também integra o projeto, segue com inscrições abertas até 10 de outubro. As melhores imagens, que retratam o cotidiano, as paisagens e os saberes do interior goiano, vão ser premiadas. São R$ 10 mil em prêmios, para o concurso de fotografia.   

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Em Goiânia Mel cremoso é uma das novidades da 3ª Estação Mundo do Mel em Goiânia
Arte Contemporânea Com inscrições abertas, Salão Itiquira de Arte Contemporânea premiará artistas visuais em Goiás
Dicas de leitura “Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista” Esse  é o novo título lançado pela Editora Mackenzie 
EduCanto Goiás Em Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto Educanto
Documentário Documentário goiano sobre crescente movimento monarquista, “Órfãos do Imperador”, será exibido na 4ª Mostra PERIFÉRICA
Teatro oficina Cia Sala3 faz apresentações gratuitas dos espetáculos “Cora Coralinha” e “Maurice”
Cultura
Sobre Cultura
No Centro Cultural Basileu Toledo França todos os dias você tem um encontro marcado com a cultura Jataiense e Goiana. Visite nosso Centro Cultural, ele fica na Avenida Goiás no antigo Olho D´agua.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 11h04
31°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 35°

30° Sensação
5.21 km/h Vento
34% Umidade do ar
100% (2.18mm) Chance de chuva
Amanhã (10/10)

Mín. 21° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Amanhã (11/10)

Mín. 19° Máx. 33°

Chuvas esparsas
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias Servidores médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho com medo de calote A fundação FUNDAHC que administrava os serviços médicos não fez o pagamento de dois meses para os profissionais
2
Geral - Há 2 dias STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
3
Geral - Há 2 dias Comissão da Câmara aprova fim do horário de verão em todo o Brasil
4
Geral - Há 2 dias Frente fria pode trazer chuva para Goiás na quinta-feira
5
Educação - Há 2 dias Mais cursos para Universidade Federal de Jataí
Blogs e colunas
Bastidores da Política Bastidores da Política Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Cultura Cultura Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
AgroNegócio AgroNegócio Dino pede vista em julgamento no STF
Economia Economia Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia na importação de diesel russo para o Brasil
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Rio Verde - GO Passarela de pedestres da BR-060, em Rio Verde, é desmontada
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias