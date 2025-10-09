Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios

O objetivo é abrir espaço para todas as vertentes da música raiz brasileira, para alcançar ainda mais artistas de Goiás

O Festival “Sons, Imagens e Cores da Terra” movimentou a cidade de Santa Fé de Goiás com a realização do 1º concurso de música raiz. A iniciativa distribuiu R$ 53 mil em prêmios e reuniu 90 inscrições de artistas de várias regiões goianas. O evento integra o projeto cultural homônimo, que também promove oficinas de arte gratuitas e o concurso de fotografia “Terra Vista”, com R$ 10 mil em premiações e inscrições abertas até o dia 10 de outubro.

O 1º concurso de música raiz selecionou seis finalistas, cada um recebeu R$ 3 mil. Além, de premiar três composições, sendo R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Os vencedores foram Marco Aurélio & Paschoal com a música “O Destino Consagrado” (1º lugar); Léo Goiano & Rafael, com “Pôr do Sol” (2º) e Fernando Perillo, com “Pau a Pique” (3º). Também se destacaram Taís Fernanda, Sérgio & Gabriel e Winy & Greny, que encantaram o público com interpretações autênticas.

Segundo a produtora Malu da Cunha, idealizadora do projeto, o resultado superou todas as expectativas. “Foram apresentações marcantes que mostraram toda a força da nossa música raiz goiana. O público vibrou e o nível artístico foi altíssimo”, afirmou.

Ainda de acordo com Malu da Cunha, com o sucesso da 1ª edição, a ideia é ampliar o festival, em 2026. “O objetivo é abrir espaço para todas as vertentes da música raiz brasileira, para alcançar ainda mais artistas de Goiás”, explica.

Perfis dos premiados

Marco Aurélio & Paschoal – A dupla representa a essência da música caipira tradicional. Marco Aurélio, violeiro de família, participou de programas como Viola Minha Viola e Brasil Caipira. Paschoal, também herdeiro da tradição sertaneja, concilia a arte com a vida no campo. Juntos, trazem ao palco a autenticidade do homem do interior, a poesia da terra e o som da viola como símbolo de identidade cultural. O repertório da dupla é marcado por letras que exaltam o sertão, o trabalho e a simplicidade da vida rural.

Léo Goiano & Rafael – Compositores e intérpretes de trajetória consolidada, têm canções gravadas por artistas como João Carreiro e Matogrosso & Mathias. Léo vive da música há 15 anos, e Rafael iniciou a carreira aos 12 anos, inspirado por músicos da família. A dupla combina técnica e emoção, unindo o sertanejo raiz com nuances contemporâneas. Suas apresentações se destacam pela harmonia vocal e pela fidelidade à sonoridade da viola caipira, mantendo viva a tradição dos grandes duetos sertanejos.

Fernando Perillo – Natural de Palmeiras de Goiás, é um dos grandes nomes da MPB regional. Com mais de 40 anos de carreira, é autor de canções consagradas como “Saudade Brejeira” e “O Outro Lado da Lua”. Sua trajetória une a poesia do interior goiano à sofisticação da música brasileira, transitando entre o popular e o erudito. Com uma carreira marcada por festivais, discos e parcerias, Perillo é considerado um dos artistas que melhor traduzem o sentimento e a alma da canção goiana.

Mais sobre o projeto

O projeto “Sons, Imagens e Cores da Terra” integra música, artes visuais e formação cultural, promovendo o acesso à cultura e valorizando os artistas do interior de Goiás. É uma realização do Instituto Urukum e Malu Arte & Cultura, com patrocínio do Supermercado Leve, apoio da Prefeitura de Santa Fé de Goiás e financiamento do Programa Goyazes, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

O Concurso de Fotografia Terra Vista, que também integra o projeto, segue com inscrições abertas até 10 de outubro. As melhores imagens, que retratam o cotidiano, as paisagens e os saberes do interior goiano, vão ser premiadas. São R$ 10 mil em prêmios, para o concurso de fotografia.