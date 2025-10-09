Quinta, 09 de Outubro de 2025 12:24
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,36

Euro

R$ 6,21

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralFilhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da famíliaGeralResumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025GeralFestival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmiosGeralA censura à imprensa em um país referência de liberdade GeralA longa fuga de Eduardo Bolsonaro
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Geral “Liberdade?!”

A censura à imprensa em um país referência de liberdade 

E o mais estranho é que isso ocorra em uma nação que sempre se orgulhou de defender a liberdade de expressão

09/10/2025 09h57
Por: Redação Fonte: mackenzie.br/
Censurar as informações é uma atitude que tem se registrado apenas em nações autoritárias. / Foto: Divulgação digital/Google
Censurar as informações é uma atitude que tem se registrado apenas em nações autoritárias. / Foto: Divulgação digital/Google

Por José Alves Trigo, professor do Centro de Comunicação e Letras (CCL) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

A determinação do Pentágono, nos Estados Unidos, obrigando os jornalistas a apresentarem as informações antes destas serem publicadas é uma afronta ao exercício da profissão por não atender a uma das premissas basilares da função jornalística, que é a independência do exercício da profissão.

Em tese pode-se discutir que segredos militares, que coloquem em risco a defesa ou planos da nação, poderiam ter sua divulgação questionada ou controlada. Mas mesmo nesse caso essa proibição é questionável, pois o compromisso da imprensa não é com o governo americano (nem com o brasileiro) e sim com a sociedade. Vamos imaginar que, em tese o governo americano estivesse interessado em invadir outro país. A imprensa americana teria a obrigação de divulgar mesmo que contrariasse os interesses nacionais.

Trata-se uma luta, aberta, do governo americano contra o que ele chama de “imprensa tradicional”, os grandes conglomerados, e não inclui as redes sociais. O grande prejudicado com essa luta são as liberdades democráticas e o exercício da profissão. E o mais estranho é que isso ocorra em uma nação que sempre se orgulhou de defender a liberdade de expressão, manifestada na sua Primeira Emenda. Censurar as informações é uma atitude que tem se registrado apenas em nações autoritárias.

A medida, que ameaça os jornalistas com a "suspensão imediata" caso haja publicação de “informações não confidenciais controladas", é mais um passo no endurecimento na relação imprensa-governo, que não precisa ter uma natureza pacífica, mas dentro dos princípios de justiça e da lei. O escritor Millor Fernandes já defendia que “Jornalismo é oposição. O resto é armazém de secos e molhados”.

A Fundação Freedom of the Press Foundation questionou a exigência e anunciou que o governo está legalmente proibido de exigir que jornalistas abram mão de seu direito de investigar o governo em troca de acesso ou credenciais.

A restrição do acesso ao Pentágono faz parte de uma série de atitudes tomadas pelo governo americano contra a imprensa.

Ainda neste mês anunciou um processo de US$ 15 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões) contra o jornal The New York Times, por difamação e calúnia. A tentativa foi barrada na Justiça.

Após o assassinato do ativista conservador Charlie Kir a rede de televisão ABC suspendeu o programa do comediante Jimmy Kimmel. O comediante acusou o governo republicano de tentar tirar proveito político da morte do influencer. Kimmel já voltou à atividade.

No começo do ano o governo retirou a Associated Press do grupo de imprensa da Casa Branca, o que impede jornalistas da agência de acessar o Salão Oval, o Air Force One e outros eventos restritos. A agência de notícias se recusou a usar o nome “Golfo da América em lugar de “Golfo do México”, como a região é tradicionalmente conhecida.

Além disso, a Comissão Federal de Comunicações (FCC), órgão que regula as comunicações, tem sido mencionada em investigações e pressões, especialmente sobre redes de televisão. Nos Estados Unidos, assim como Brasil, as emissoras de televisão são concessões do governo federal e estas podem ser revogadas.

Ou seja, a imprensa americana enfrenta graves embates, mas a história tem mostrado que nesse tipo de luta os governos quase sempre perdem. 

*O conteúdo dos artigos assinados não representa necessariamente a opinião do Mackenzie. 

Sobre a Universidade Presbiteriana Mackenzie  
A Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) foi eleita como a melhor instituição de educação privada do Estado de São Paulo em 2023, de acordo com o Ranking Universitário Folha 2023 (RUF). Segundo o ranking QS Latin America & The Caribbean Ranking, o Guia da Faculdade Quero Educação e Estadão, é também reconhecida entre as melhores instituições de ensino da América do Sul. Com mais de 70 anos, a UPM possui três campi no estado de São Paulo, em Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os cursos oferecidos pela UPM contemplam Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, Extensão, EaD, Cursos In Company e Centro de Línguas Estrangeiras.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Seu direito Filhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da família
Câmara em ação Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Música raíz Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
trambolho político A longa fuga de Eduardo Bolsonaro
“O Pivô” Tarcísio é apontado por aliados e oposição como pivô da derrota
Contestação Dino pede vista em julgamento no STF
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 11h04
31°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 35°

30° Sensação
5.21 km/h Vento
34% Umidade do ar
100% (2.18mm) Chance de chuva
Amanhã (10/10)

Mín. 21° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Amanhã (11/10)

Mín. 19° Máx. 33°

Chuvas esparsas
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias Servidores médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho com medo de calote A fundação FUNDAHC que administrava os serviços médicos não fez o pagamento de dois meses para os profissionais
2
Geral - Há 2 dias STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
3
Geral - Há 2 dias Comissão da Câmara aprova fim do horário de verão em todo o Brasil
4
Geral - Há 2 dias Frente fria pode trazer chuva para Goiás na quinta-feira
5
Educação - Há 2 dias Mais cursos para Universidade Federal de Jataí
Blogs e colunas
Bastidores da Política Bastidores da Política Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Cultura Cultura Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
AgroNegócio AgroNegócio Dino pede vista em julgamento no STF
Economia Economia Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia na importação de diesel russo para o Brasil
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Rio Verde - GO Passarela de pedestres da BR-060, em Rio Verde, é desmontada
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias