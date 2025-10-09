Quinta, 09 de Outubro de 2025 12:27
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
31°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,36

Euro

R$ 6,21

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralFilhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da famíliaGeralResumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025GeralFestival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmiosGeralA censura à imprensa em um país referência de liberdade GeralA longa fuga de Eduardo Bolsonaro
Por um Goias melhor
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Natura - Compre Online e receba em casa
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Anuncie conosco
Geral trambolho político

A longa fuga de Eduardo Bolsonaro

Eduardo virou um trambolho político

09/10/2025 09h49
Por: Redação Fonte: revistaforum.com.br
Eduardo continua fazendo o que sempre fez: nada.
Eduardo continua fazendo o que sempre fez: nada.

Por Maria Luiza Falcão Silva/Revista Forum/MSN

Ninguém mais aguenta ouvir falar de Eduardo Bolsonaro. E, no entanto, ele insiste em reaparecer, como um fantasma de um país que tenta se livrar dos destroços do bolsonarismo. O deputado federal que prometia “liderar a resistência” contra o comunismo não resistiu nem ao dever de permanecer no país que o elegeu. Fugiu — com passaporte diplomático, malas e cuias — e se instalou em Miami.

Eduardo continua fazendo o que sempre fez: nada. Refugiou-se nos Estados Unidos a partir de março de 2025, mantendo agenda internacional e discursando contra o que chama de “intromissão do Judiciário brasileiro” que levou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, à prisão.

O autoexílio foi generosamente financiado pelo sobrenome. O pai, já condenado e cumprindo pena de 27 anos e três meses de prisão, garantiu o patrocínio político e o amparo financeiro. O filho, por sua vez, tratou de cuidar da própria imagem: fotos em academias, palestras improvisadas e discursos sobre liberdade de expressão. Enquanto isso, o país que o sustentava — com salário, verba de gabinete e assessores pagos pelo contribuinte — continuava perplexo, tentando entender o papel de um deputado que não aparece para trabalhar.

Um arquivamento absurdo
Agora, o relator do processo contra Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados pediu o arquivamento da ação disciplinar no Conselho de Ética.

O arquivamento da representação contra Eduardo Bolsonaro é um escândalo político. O relator, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), apresentou em 8 de outubro de 2025 um parecer pedindo o fim do processo — um gesto que afronta a moralidade pública e agride o bom senso.

Eduardo é acusado de incitar o golpe de Estado, espalhar fake news, atacar as instituições e abandonar suas funções parlamentares enquanto vivia confortavelmente nos Estados Unidos. Há vídeos, postagens e depoimentos que o situam no centro da engrenagem de desinformação que antecedeu o 8 de janeiro. Ainda assim, o relator considerou as provas “insuficientes” e se amparou na tese de “imunidade material” — como se o mandato parlamentar fosse uma licença para delinquir.

A imunidade material, prevista na Constituição, protege opiniões e votos proferidos no exercício do mandato. Mas não cobre conspiração, incitação à violência ou mentiras deliberadas contra a democracia. Usá-la como escudo para absolver um deputado que traiu o país é distorcer a própria essência da lei.

O parecer ainda será votado por 21 deputados no Conselho de Ética. Se aprovado, representará um divisor de águas: ou o Parlamento mostra que é capaz de se regenerar, ou assume de vez o papel de cúmplice do bolsonarismo decadente.

O deputado fantasma
Eduardo Bolsonaro se tornou um parlamentar ausente, sem projetos relevantes, sem presença em plenário e sem compromissos públicos consistentes. Vive de provocar, insultar e atacar — funções que executa com zelo nas redes sociais, mas que em nada contribuem para o país. Responde por faltas não justificadas à Câmara, estando próximo do limite que pode levar à cassação do mandato.

Durante seu mandato, seus maiores feitos foram insultar embaixadores, defender o AI-5, promover o armamentismo, o golpismo e se autoproclamar embaixador informal de Trump.

Aquele que um dia se apresentou como o “terceiro filho do mito” virou uma caricatura política: um turista do extremismo, que se alimenta de polêmicas para esconder a própria irrelevância.

Eduardo virou um trambolho político
A ironia é que o mesmo Eduardo que chegou a ser cotado pelo pai para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, em 2019, hoje é persona non grata até entre seus antigos ídolos. A relação mais amistosa entre Lula e Donald Trump, reaberta em 2025, foi um baque profundo para ele.

Eduardo sempre se viu como o principal canal entre o bolsonarismo e o trumpismo — uma ponte ideológica feita de slogans, armas e fake news.

Mas o cenário mudou. Trump, de volta à Casa Branca, busca alianças pragmáticas com o Brasil de Lula, interessado em equilibrar tarifas, em fazer a América Grande Outra Vez (MAGA, na sigla em inglês), em conter a China e recuperar a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, num momento de grandes transformações geopolíticas que desfavorecem os norte-americanos.

Nesse novo contexto, Eduardo virou um trambolho político, um resquício incômodo de um tempo em que o ódio era estratégia diplomática. Nem o presidente estadunidense quer ser associado ao radicalismo do “03”, cuja postura conspiratória perdeu espaço até dentro do Partido Republicano.

De mensageiro privilegiado, passou a estorvo — e Washington já não tem cadeira para ele.

O fim de uma farsa
O pedido de arquivamento da representação contra Eduardo Bolsonaro é um símbolo da degradação política e moral que ainda paira sobre parte do Congresso. Mas o tempo está se encarregando de varrer os destroços.

Hoje, Eduardo é uma figura ridícula, isolada e desacreditada, reduzido a conspirar junto ao neto do ex-ditador João Figueiredo, Paulo Figueiredo, na tentativa desesperada de articular um golpe militar que não vai acontecer. O país seguiu adiante — e deixou o bolsonarismo falando sozinho.

O bolsonarismo está morrendo, não pela força de seus adversários, mas pelo colapso interno da mentira que o sustentava. Morre porque não tem mais base social, nem narrativa, nem aliados internacionais dispostos a bancar sua insanidade.

E se o Brasil quiser, de fato, abrir um novo capítulo, basta fazer o que as ruas já fizeram: enterrar o mito, virar a página e deixar Eduardo Bolsonaro no lugar que conquistou — o rodapé da história.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Seu direito Filhos, enteados e menores sob tutela: nova lei garante igualdade em benefícios do INSS para membros da família
Câmara em ação Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Música raíz Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
“Liberdade?!” A censura à imprensa em um país referência de liberdade 
“O Pivô” Tarcísio é apontado por aliados e oposição como pivô da derrota
Contestação Dino pede vista em julgamento no STF
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 11h04
31°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 35°

30° Sensação
5.21 km/h Vento
34% Umidade do ar
100% (2.18mm) Chance de chuva
Amanhã (10/10)

Mín. 21° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Amanhã (11/10)

Mín. 19° Máx. 33°

Chuvas esparsas
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias Servidores médicos do Hospital Regional Serafim de Carvalho com medo de calote A fundação FUNDAHC que administrava os serviços médicos não fez o pagamento de dois meses para os profissionais
2
Geral - Há 2 dias STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
3
Geral - Há 2 dias Comissão da Câmara aprova fim do horário de verão em todo o Brasil
4
Geral - Há 2 dias Frente fria pode trazer chuva para Goiás na quinta-feira
5
Educação - Há 2 dias Mais cursos para Universidade Federal de Jataí
Blogs e colunas
Bastidores da Política Bastidores da Política Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Cultura Cultura Festival de música raiz distribui R$ 53 mil em prêmios
AgroNegócio AgroNegócio Dino pede vista em julgamento no STF
Economia Economia Os impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia na importação de diesel russo para o Brasil
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Resumo da sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2025
Rio Verde - GO Passarela de pedestres da BR-060, em Rio Verde, é desmontada
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias