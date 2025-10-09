Quinta, 09 de Outubro de 2025 12:28
Geral “O Pivô”

Tarcísio é apontado por aliados e oposição como pivô da derrota

Relator da MP, o deputado Carlos Zarattini (PT) também acusou o governador de “se meter em votação no Congresso”.

09/10/2025 09h40
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
Por Leonardo Ribbeiro, Leandro Bisa / CNN Brasil/MSN

Governistas e oposicionistas atribuem ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), forte influência nas articulações que levaram à retirada da Medida Provisória — que garantiria R$ 17 bilhões ao Planalto — da pauta da Câmara dos Deputados.

Logo após os deputados federais aprovarem a retirada da medida da pauta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi apontado por lideranças governistas e oposicionistas como um dos principais responsáveis pela derrota imposta ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirmou no plenário que o governador telefonou a parlamentares e líderes partidários para articular apoio contra a medida provisória — atuação que o petista classificou como um “papel nefasto”.

Em seguida, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), foi à tribuna e elogiou o governador Tarcísio de Freitas pelo “empenho” em dialogar com presidentes de partidos de centro “contra o aumento de impostos”.

Já o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), classificou como “sabotagem ao país” a decisão da maioria dos parlamentares de retirar a medida provisória da pauta. Em tom crítico ao governador Tarcísio de Freitas, Randolfe afirmou que a derrota do Planalto não é “desesperadora”, mas resultado de uma “ação orquestrada” que antecipa o cenário das eleições de 2026 e teria contado com a participação direta do governador paulista.

“Eles resolveram entrar na lógica de que, para tentar derrotar o governo do presidente Lula, não há problema em prejudicar o Brasil e os brasileiros. Não me surpreende, vindo de uma turma que faz manifestação com bandeira vermelha e listinhas”, declarou o senador.

Relator da MP, o deputado Carlos Zarattini (PT) também acusou o governador de “se meter em votação no Congresso”.

Ele atribuiu a Tarcísio e aos presidentes do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e do União, Antônio Rueda, as articulações que teriam tentado atrapalhar a aprovação do projeto, considerado uma das prioridades do Palácio do Planalto.

Tarcísio

Apontado tanto por governistas quanto por oposicionistas como articulador da derrota do governo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou publicamente as acusações. Ele afirmou estar focado em questões do estado, como a crise do metanol e o desabamento de um prédio na capital, que deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas.

A aprovação da MP era considerada essencial pela equipe econômica e renderia cerca de R$ 17 bilhões aos cofres do governo federal em 2026, ano eleitoral. A proposta altera regras de tributação sobre investimentos, fintechs e compensações tributárias.

A votação contou com 251 favoráveis votos e 193 contrários a retirada de pauta da proposta. O que inviabilizou a apreciação. A matéria perde a validade nesta quarta-feira (8).

 

