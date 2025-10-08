Passarela de pedestres da BR-060, em Rio Verde, é desmontada

A passarela de pedestres sobre a da BR-060 localizada no km 382, na área urbana de Rio Verde, na altura do Jardim das Margaridas, está sendo desmontada. A Rota Verde Goiás vai restaurar a passagem elevada, que está interditada desde que a concessionária assumiu a BR-060 e BR-452, no final de abril. Para executar os trabalhos, iniciados na segunda-feira, há desvio do tráfego no local até o próximo dia 10, sempre das 7h às 17h.

Na segunda-feira foram feitos os trabalhos iniciais e sinalização. Hoje (terça-feira) foram retirados os guarda-corpos. Para amanhã, quarta-feira, está prevista iniciar a remoção da estrutura da passarela, escadas e rampas. Posteriormente, será implantada toda estrutura nova. A previsão é liberar a passarela para o uso dos pedestres em novembro.

Os motoristas que utilizam a BR-060 em Rio Verde devem redobrar a atenção à obra, respeitar o limite de velocidade e seguir a sinalização. Ao se aproximar do local, vão visualizar placas indicando o desvio de poucos metros de extensão. Como se trata de trecho urbano, que geralmente recebe tráfego mais intenso, a orientação é também programar os deslocamentos, principalmente em horários de picos, para evitar contratempos.

Esta é a segunda passarela que a Rota Verde Goiás, concessionária da BR-060 e BR-452, de Goiânia a Itumbiara, via Rio Verde, trabalha para recolocar a serviço dos pedestres. A outra, que está em obras, é a sobre a BR-060 no município de Santo Antônio da Barra. Passarela são pontos de travessia essencial para trabalhadores, estudantes e moradores que vivem em bairros ao longo da rodovia.

Com a intervenção, a Rota Verde reforça seu compromisso de manter a infraestrutura rodoviária em boas condições e de valorizar o pedestre, elo muitas vezes invisível nas rodovias, mas essencial para a integração entre a cidade e a estrada. A recuperação das duas passarelas integra o pacote de melhorias que a Concessionária começou ainda em abril. Na ocasião, colocou em prática o Plano de 100 Dias, uma força-tarefa para diversas frentes de trabalho em todo o trecho sob gestão.

Sobre a Rota Verde Goiás

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.