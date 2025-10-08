Quarta, 08 de Outubro de 2025 14:04
Geral Jogos universitários

Goiás será sede dos Jogos Universitários Brasileiros 2026

Evento deve reunir mais de 7 mil atletas de todo o país em Goiânia e Região Metropolitana

08/10/2025 09h59
Por: Redação Fonte: [email protected]

O presidente da FGDU, Lusimar Santos, durante o anúncio de Goiás como sede dos JUBs 2026 / Foto  Célio Júnior  CBDU

Goiás foi escolhido para sediar a edição 2026 dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), o maior evento esportivo universitário do país. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira (7), em Natal (RN), durante a edição 2025 da competição. A confirmação partiu da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Goiana de Desporto Universitário (FGDU).

Segundo a FGDU, os JUBs 2026 terão Goiânia como sede principal, mas várias modalidades também serão disputadas em municípios da Região Metropolitana com destaque para Trindade, ampliando o alcance e o impacto do evento. A expectativa é reunir mais de sete mil atletas, representando cerca de 300 universidades de todos os estados brasileiros, em mais de 20 modalidades esportivas.

A presidente da FGDU, Lusimar Santos, celebrou a escolha e destacou a estrutura, a hospitalidade goiana, o apoio do Governo de Goiás e da Prefeitura de Trindade como fatores decisivos:

“Goiás tem tradição em receber grandes eventos esportivos e uma rede universitária muito ativa. Estamos preparando uma edição histórica, com espírito de integração, competitividade e valorização do esporte universitário”, afirmou.

Os Jogos Universitários Brasileiros são reconhecidos por revelar talentos e fortalecer o esporte nacional, reunindo jovens atletas que competem em modalidades olímpicas. Além da competição, o evento movimenta a economia local, impulsionando o turismo, a rede hoteleira e o comércio.

A edição 2026 promete transformar Goiás no centro do esporte universitário brasileiro, reforçando o protagonismo do estado na realização de grandes eventos esportivos. A data dos jogos ainda será definida nos próximos dias.

