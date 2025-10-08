Quarta, 08 de Outubro de 2025 14:03
Geral Concurso

Prefeitura de cidade goiana com menos de 2 mil habitantes tem concurso com salários de até R$ 8 mil

As oportunidades contemplam os níveis médio, técnico e superior.

08/10/2025 09h16
Por: Redação Fonte: G1 Goiás

Há vagas para contração imediata e cadastro de reserva.

passando por ALOÂNDIA no estado de Goiás #cidadesgoianas #cidadesbrasileiras

Por Michely Loures, g1 Goiás

A Prefeitura de Aloândia, cidade da região sul de Goiás, anunciou a abertura de um concurso público para o preenchimento de 49 vagas, sendo 11 delas imediatas e 38 para formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 8 mil.

As oportunidades contemplam os níveis médio, técnico e superior de ensino. As vagas disponíveis são da área de administração pública, e os cargos são:

Agentes de combate às endemias
Enfermeiro
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Médico clinico geral
Odontólogo
Professor nível III - pedagogia
Técnico em enfermagem

As inscrições podem ser realizadas de forma online, no site do Itame Concursos, banca organizadora do concurso. O prazo para incrição é do dia 3 ao dia 23 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 90 para os níveis médio e técnico, e de R$ 120 para o nível superior. Candidatos que são inscritos no CadÚnico e que declaram ser membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção do valor da taxa até o dia 9 de novembro.

A seleção contará com provas objetivas para todos os cargos, com variação de níveis de pontuação necessários para aprovação para candidatos de níveis médios e superior. Cargos específicos terão uma segunda etapa de selação, com a aplicação de prova títulos.

Confira o edital completo clicando aqui.

Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
