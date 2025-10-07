Mais cursos para Universidade Federal de Jataí

“O propósito é atender à crescente demanda por formação qualificada na área da gastronomia, setor que se destaca no campo acadêmico, cultural, econômico e turístico”, justificou.

Segundo o vereador Jataí tem uma importância ímpar no setor agropecuário e mais cursos voltados para esse setor fará de Jataí um difusor de tecnologia do Agro

Por Francisco Cabral

O vereador Carlone Assis propôs a implantação de um curso superior de gastronomia ou engenharia de alimentos na Universidade Federal de Jataí (UFJ). “O propósito é atender à crescente demanda por formação qualificada na área da gastronomia, setor que se destaca no campo acadêmico, cultural, econômico e turístico”, justificou.

“A existência de cursos semelhantes em universidades federais, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal de Lavras (UFLA), a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), comprova a viabilidade da iniciativa. Jataí e região apresentam forte vocação para o agronegócio, a produção de alimentos e iniciativas empreendedoras relacionadas ao setor.

Nessa perspectiva, a oferta de um curso nessa área contribuiria para valorizar os produtos locais, qualificar a mão de obra, fomentar o turismo gastronômico, ampliar a capacidade de produção, processamento, armazenamento e conservação de alimentos, além de fortalecer a economia regional. A criação de tal curso atenderia jovens interessados em áreas criativas e culturais que, devido à falta de oferta local, muitas vezes se veem obrigados a buscar formação em outras cidades”.