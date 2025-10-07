Terça, 07 de Outubro de 2025 09:46
Educação O poder do agro

Mais cursos para Universidade Federal de Jataí

Essa é a proposta do vereador Carlone Assis

07/10/2025 09h37 Atualizada há 3 segundos
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
“O propósito é atender à crescente demanda por formação qualificada na área da gastronomia, setor que se destaca no campo acadêmico, cultural, econômico e turístico”, justificou. 

Segundo o vereador Jataí tem uma importância ímpar no setor agropecuário e mais cursos voltados para esse setor fará de Jataí um difusor de tecnologia do Agro

Por Francisco Cabral

O vereador Carlone Assis propôs a implantação de um curso superior de gastronomia ou engenharia de alimentos na Universidade Federal de Jataí (UFJ). “O propósito é atender à crescente demanda por formação qualificada na área da gastronomia, setor que se destaca no campo acadêmico, cultural, econômico e turístico”, justificou. 

“A existência de cursos semelhantes em universidades federais, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal de Lavras (UFLA), a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), comprova a viabilidade da iniciativa. Jataí e região apresentam forte vocação para o agronegócio, a produção de alimentos e iniciativas empreendedoras relacionadas ao setor. 

Nessa perspectiva, a oferta de um curso nessa área contribuiria para valorizar os produtos locais, qualificar a mão de obra, fomentar o turismo gastronômico, ampliar a capacidade de produção, processamento, armazenamento e conservação de alimentos, além de fortalecer a economia regional. A criação de tal curso atenderia jovens interessados em áreas criativas e culturais que, devido à falta de oferta local, muitas vezes se veem obrigados a buscar formação em outras cidades”.

Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
