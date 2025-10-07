Frente fria pode trazer chuva para Goiás na quinta-feira

Yasmin Farias / Goiânia, GO - Mais Goiás

A partir da próxima quinta-feira (9), a probabilidade de pancadas de chuva em Goiás aumentará devido a uma frente fria. Segundo o Centro de Informações Hidrológicas e Meteorológicas de Goiás (Cimehgo), também estão previstas rajadas de vento e até granizo.

Até a próxima quarta-feira (8), o calor irá predominar no Estado, com temperaturas elevadas e tempo seco. A umidade relativa do ar deverá permanecer abaixo de 15% em muitas regiões, elevando o risco de impactos à saúde.

Vale lembrar que, durante o tempo seco, é recomendado reforçar a ingestão de água ao longo de todo o dia, evitar banhos quentes e demorados, que desidratam a pele, e utilizar umidificadores de ar, além de colocar bacias de água em cada cômodo da casa ou estender toalhas molhadas nos ambientes também é importante.

