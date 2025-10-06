Segunda, 06 de Outubro de 2025 13:33
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
36°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,31

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralCanibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abateGeralInscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubroGeralJBS investirá US$ 70 milhões na produção de frango no ParaguaiGeralBretas abre 300 vagas de emprego em GoiásGeralComplexo em Goiânia vai realizar Central de Vagas com salários de até R$ 3 mil
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Natura - Compre Online e receba em casa
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral Canibalismo

Canibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abate

De acordo com Gladstone Brumano os sinais começam cedo.

06/10/2025 10h15
Por: Redação Fonte: Grupo Texto
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google
O canibalismo em suínos acontece quando os animais passam a morder caudas, orelhas ou outras partes do corpo de outros suínos. Esse comportamento provoca feridas que podem sangrar, infeccionar e comprometer a saúde de todo o grupo, além de gerar prejuízos para os produtores. Um levantamento realizado em Concórdia (SC), com acompanhamento do Serviço de Inspeção Federal (SIF), apontou que, de mais de 410 mil suínos abatidos, 2,13% das carcaças foram condenadas em razão das lesões causadas pela prática.
De acordo com Gladstone Brumano, consultor técnico da MCassab Nutrição e Saúde Animal, os sinais começam cedo. “Quando um animal passa a morder com frequência, mesmo sem machucados aparentes, já é um alerta. O canibalismo não é um instinto natural, é uma resposta ao estresse. O suíno morde porque está desconfortável, seja pela falta de espaço, pelo calor ou até por problemas na alimentação.”
Manter um bom manejo (com espaço adequado, acesso constante a água e comida e temperatura controlada) é importante para reduzir a agressividade. Mas, segundo Brumano, nem sempre isso é suficiente. “Mesmo em granjas bem organizadas, surtos podem acontecer se houver muito calor, doenças ou deficiências na dieta. É um problema que nunca tem uma única causa.”
A alimentação dos animais também faz diferença. Alguns nutrientes ajudam a reduzir a irritabilidade e a impulsividade, como o triptofano, que estimula a produção de serotonina, além de minerais como sódio, zinco e magnésio. Fibras, tributirina (butirato de sódio) e probióticos contribuem para uma digestão melhor, diminuindo desconfortos que causam agitação aos suínos, que podem desencadear mordeduras.
“O ambiente também é importante. Ciclos de luz equilibrados, ventilação adequada e até objetos para os animais explorarem dentro do espaço, ajudam a diminuir as mordidas”, explica o consultor técnico da MCassab. “Quando somamos manejo, nutrição e ambiente de qualidade, conseguimos reduzir drasticamente os casos de canibalismo nas granjas.”
Para os produtores esse não é um problema que se resolve de forma isolada. Cada ferida é um sinal de alerta de que algo precisa ser ajustado. “Investir em prevenção é mais barato do que arcar com as perdas depois. Cuidar do bem-estar animal também é cuidar da produtividade”, conclui Gladstone Brumano.
Sobre a MCassab - O Grupo MCassab é uma organização familiar nacional, fundada em 1928, com administração profissional, que distribui ao mercado brasileiro e latino-americano. Com matriz em São Paulo (SP), a empresa está presente nas grandes capitais do Brasil, além de escritórios na Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, China e Índia. O negócio de Nutrição e Saúde Animal é um dos maiores do Brasil, atuando com especialidades e ingredientes para avicultura, suinocultura, pecuária de corte e leite, aquacultura e petfood. A Fider Pescados, que se dedica à criação e ao desenvolvimento de produtos a partir da tilápia. O negócio de Distribuição atende à área industrial com o fornecimento de matérias-primas para cosméticos, limpeza doméstica e institucional, farmacêutica, veterinária, química e agrícola. A NUTROR oferece pré-misturas customizadas ao mercado de alimentos, bebidas, suplementos e nutrição clínica. Mais informações: www.mcassab.com.br.
Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Gigante do agro JBS investirá US$ 70 milhões na produção de frango no Paraguai Companhia adquire fábrica para processamento, planeja crescimento e amplia sua plataforma global de produção
Tocantins Tocantins completa 37 anos e se consolida como potência agrícola da Região Norte com apoio da logística ferroviária Safra recorde, investimentos logísticos e histórias de vida mostram como a VLI e a Ferrovia Norte-Sul impulsionam o desenvolvimento do estado mais jovem do Brasil
Energia limpa Nova Planta de Biometano da Cocal Impulsiona sua Ambição de Ser a 1ª Usina Net Zero do Setor
Dívida rural Decisão inédita no Judiciário goiano garante prolongamento de dívida rural sem negativa formal do banco
Safra 2025/26 Goiás se prepara para safra de soja 2025/26 com expectativas positivas e evento oficial de abertura no Vale do Araguaia
De olho no céu Pará colhe 10% mais grãos na safra 2024/2025, mas clima está no radar dos produtores para o próximo ciclo
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 12h04
36°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 37°

33° Sensação
2 km/h Vento
14% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (07/10)

Mín. 25° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Amanhã (08/10)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Nova Planta de Biometano da Cocal Impulsiona sua Ambição de Ser a 1ª Usina Net Zero do Setor A Cocal investiu R$ 216 milhões em parceria com o BNDES para a nova planta em Paraguaçu Paulista, que produzirá até 60 mil m³/dia de biometano a partir de resíduos da cana e esterco animal
2
Geral - Há 5 dias O escorpião está aflito em meio ao incêndio
3
Geral - Há 5 dias Martelo já foi batido: Brasil tomou a decisão de zerar impostos
4
Geral - Há 5 dias Queda no percentual de IPVA coloca o Paraná com o menor índice do Brasil
5
Geral - Há 6 dias Decisão inédita no Judiciário goiano garante prolongamento de dívida rural sem negativa formal do banco
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Canibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abate
Saúde Saúde Inscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubro
Economia Economia Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Cultura Cultura Mel cremoso é uma das novidades da 3ª Estação Mundo do Mel em Goiânia
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registra 8.039 admissões em agosto, aponta Caged
Jataí - Goiás - GO Mecânico de Jataí (GO) está entre os competidores de reality show da Massey Ferguson
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias