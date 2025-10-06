Segunda, 06 de Outubro de 2025 13:33
Geral Residência

Inscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubro

As provas serão aplicadas presencialmente, em Curitiba (PR), no dia 9 de novembro

06/10/2025 10h07
Por: Redação Fonte: Hospital Pequeno Principe

Residência Médica Hospital Pequeno Príncipe [2023] - Revisamed Curitiba, setembro de 2025 – O Hospital Pequeno Príncipe está com inscrições abertas, até 20 de outubro, para o processo seletivo dos programas de residência médica e áreas de atuação em pediatria, bem como da Residência em Medicina de Família e Comunidade. A prova objetiva será realizada no dia 9 de novembro. Os processos seletivos são desenvolvidos em parceria com a Faculdades Pequeno Príncipe.

Entre os programas de residência, cujo tempo de duração varia de um ano a três anos, estão pediatria, cirurgia pediátrica, oncologia pediátrica, ortopedia e traumatologia, psiquiatria da infância e adolescência e medicina de família e comunidade.

Já entre os programas de residência para áreas de atuação em pediatria, com dois anos de duração, estão as especialidades de cardiologia, gastroenterologia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, nefrologia pediátrica, neonatologia, neurologia pediátrica, nutrologia, pneumologia e reumatologia pediátrica.

Referência na formação de especialistas

Arquivo Notícias - Página 109 de 129 - Hospital Pequeno Príncipe

Há 53 anos, o Pequeno Príncipe é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como instituição formadora em residências médicas. Desde a década de 1930, a instituição recebe estudantes de Medicina; à época, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal.

“A história da pediatria do Paraná está presente na história do Complexo Pequeno Príncipe. Considerado um Hospital especializado, oferece programas em 15 áreas distintas, com destaque para a pediatria, um dos mais procurados do Brasil, além de especialidades cirúrgicas como ortopedia e cirurgia pediátrica. A excelência do ensino atrai médicos de todo o país e também do exterior. São mais de cem anos no ensino da medicina da criança e do adolescente”, reforça o médico pediatra e diretor de Ensino e Bioética do Hospital Pequeno Príncipe, Donizetti Dimer Giamberardino Filho.

Em 2024, foram ofertados 15 programas de residência e 11 programas de especialização, que juntos capacitaram 146 profissionais médicos em pediatria. Já pelos programas de estágio passaram 1.080 estudantes de medicina.

Para acessar os editais na íntegra e as páginas de inscrição, clique nos links abaixo.

– Residência médica e áreas de atuação em pediatria

– Residência em Medicina de Família e Comunidade

– Cursos de especialidades

Fique atento!

As inscrições para a especialização em Saúde da Criança e Adolescente com Área de Ênfase em Ortopedia Pediátrica, Cirurgia da Mão Pediátrica e Cirurgia da Coluna Vertebral, e para os cursos de especialização em Saúde da Criança e do Adolescente, começam no dia 15 de setembro e vão até o dia 2 de fevereiro de 2026. Há vagas para anestesiologia, cirurgia cardíaca pediátrica I e II, cirurgia geniturinária, transplante renal e videoendourologia, radiologia pediátrica, otorrinolaringologia pediátrica, transplante de medula óssea pediátrico, emergência pediátrica, oftalmologia pediátrica, eletrofisiologia e transplante hepático pediátrico.

Sobre o Pequeno Príncipe

Com sede em Curitiba (PR), o Hospital Pequeno Príncipe é o maior e mais completo hospital pediátrico do Brasil. Há mais de cem anos, a instituição filantrópica e sem fins lucrativos oferece assistência hospitalar humanizada e de alta qualidade a crianças e adolescentes de todo o país. Referência nacional em tratamentos de média e alta complexidade, realiza transplantes de rim, fígado, coração, ossos e medula óssea, além de atuar em 47 especialidades e áreas de assistência em pediatria, com equipes multiprofissionais.

Com 369 leitos, sendo 76 de UTI, o Hospital promove 74% dos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2024, realizou 259 mil atendimentos ambulatoriais, 20 mil procedimentos cirúrgicos e 293 transplantes. Reconhecido como hospital de ensino desde a década de 1970, já formou mais de dois mil especialistas em diferentes áreas da pediatria.

Junto com a Faculdades Pequeno Príncipe e com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, compõe o Complexo Pequeno Príncipe. Essa atuação em assistência, ensino e pesquisa — conforme o conceito Children’s Hospital, adotado por grandes centros pediátricos do mundo — tem transformado milhares de vidas anualmente, garantindo-lhe reconhecimento internacional.

Em 2024, o Pequeno Príncipe foi listado como um dos 80 melhores hospitais do mundo no ranking elaborado pela revista norte-americana Newsweek, o que o colocou, pelo quarto ano consecutivo, como o melhor hospital exclusivamente pediátrico da América Latina. Neste ano, foi reconhecido como Hospital de Excelência pelo Ministério da Saúde por meio de certificação concedida a instituições que cumprem critérios técnicos rigorosos na assistência.

