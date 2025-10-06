Segunda, 06 de Outubro de 2025 13:33
Geral Gigante do agro

JBS investirá US$ 70 milhões na produção de frango no Paraguai

Companhia adquire fábrica para processamento, planeja crescimento e amplia sua plataforma global de produção

06/10/2025 09h54
Por: Redação Fonte: fsb.com.br

Gigante brasileira, a maior do mundo em proteína animal também no Paraguai 

JBS investe US$ 70 milhões no Paraguai para impulsionar produção de frango - Agro em Campo Dourados (MS), 2 de outubro de 2025 - A JBS investirá US$ 70 milhões nos próximos dois anos na produção de frangos no Paraguai. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, durante visita do presidente paraguaio Santiago Peña à unidade da Seara em Dourados (MS). O investimento da companhia no país se dará por fases. A primeira delas teve início com a aquisição da Pollos Amanecer, marca de frangos local que opera uma fábrica no distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, conhecido também como Campo 9, no departamento de Caaguazú.

Para o investimento no Paraguai, Wesley Batista, acionista e integrante do Conselho de Administração da JBS, destacou as oportunidades no país vizinho. “Encontramos condições de grãos supercompetitivas, mão de obra qualificada e disponibilidade de recursos”, afirmou.

Localizada em uma das maiores regiões agrícolas paraguaias, a unidade tem fácil acesso a lavouras e fica um raio de 200 quilômetros das três maiores cidades do país: a capital Assunção, Ciudad del Leste (na fronteira com Brasil e Argentina) e Luque. A fábrica foi adquirida da empresa Campo 9 S.A., que atua no mercado local com a marca Pollos Amanecer, reconhecida por sua qualidade.

Após obras de ampliação e modernização, a planta alcançará capacidade de processamento de 100 mil aves por dia, com objetivo de continuar atendendo o mercado interno e passar a acessar o exterior. A plena capacidade, a indústria vai rodar com cerca de 1.100 colaboradores (somando a mão de obra fabril e administrativa). O complexo produtivo incluirá 28 granjas para material genético, incubatórios e uma fábrica de ração.

“O Paraguai oferece boas condições para o desenvolvimento da avicultura, e esse investimento reforça nossa estratégia de aumento da competitividade e diversificação da companhia. Estamos confiantes em que essa operação será um motor de crescimento para o país, gerando emprego, renda e produtos de alta qualidade para o mercado global, acelerando a presença do Paraguai no mercado mundial de frangos”, disse Gilberto Tomazoni, CEO Global da companhia. “Temos o intuito de ser grandes e fazer parte da comunidade. O país está nos recebendo de braços abertos e queremos ser paraguaios no Paraguai”, completou.

O plano de expansão da Seara incluirá investimentos robustos por parte de produtores de frango integrados da região, conhecida pela presença de imigrantes menonitas vindos do Canadá, que se estabeleceram na região a partir da década de 1950. Atualmente, a fábrica opera com frangos produzidos em 19 aviários. O plano é chegar a 139 quando o ciclo de expansão da fábrica for concluído.

