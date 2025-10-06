Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás

A rede de supermercados Bretas realiza, nesta segunda-feira, 6 de outubro, um grande mutirão de empregos para preencher 300 vagas em suas unidades nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, em Goiás. A ação acontecerá das 9h às 17h, no Bretas da Avenida Anhanguera, nº 5.588, Setor Central. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada.

As oportunidades são para os cargos de: Açougueiro, Padeiro, Operador de Supermercado, Operador de Perecíveis, Fiscal de Prevenção de Perdas, Operador de Centro de Distribuição, Gerenciador/Líder, Técnico de Manutenção e Vendedor Atacarejo. Os candidatos serão entrevistados pelo RH e pela liderança direta; os aprovados seguirão para exame médico no próprio local, com contratação imediata.

Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo ou ensino médio completo, além de apresentar os seguintes documentos:

• Carteira de Trabalho Digital (CTPS)

• Carteira de Identidade (RG)

• CPF

• Comprovante de residência

• Comprovante de escolaridade

• Título de Eleitor

• Certificado Reservista (para homens)

• Comprovante do PIS

Os colaboradores terão diversos benefícios, incluindo: Ticket Alimentação, Prêmio de Assiduidade, Plano de Saúde e Odontológico, Seguro de Vida, café da manhã e lanche da tarde, descontos em compras no Bretas, em postos de combustível e farmácias, convênio Sesc, participação nos lucros e resultados, descontos em instituições de ensino superior e idiomas, vale-transporte, empréstimos consignados em contracheque, Escola Formadora e oportunidades de crescimento na carreira.

