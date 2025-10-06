Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás

A rede de supermercados Bretas realiza, nesta segunda-feira, 6 de outubro, um grande mutirão de empregos para preencher 300 vagas em suas unidades nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, em Goiás. A ação acontecerá das 9h às 17h, no Bretas da Avenida Anhanguera, nº 5.588, Setor Central. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada.
As oportunidades são para os cargos de: Açougueiro, Padeiro, Operador de Supermercado, Operador de Perecíveis, Fiscal de Prevenção de Perdas, Operador de Centro de Distribuição, Gerenciador/Líder, Técnico de Manutenção e Vendedor Atacarejo. Os candidatos serão entrevistados pelo RH e pela liderança direta; os aprovados seguirão para exame médico no próprio local, com contratação imediata.
Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo ou ensino médio completo, além de apresentar os seguintes documentos:
• Carteira de Trabalho Digital (CTPS)
• Carteira de Identidade (RG)
• CPF
• Comprovante de residência
• Comprovante de escolaridade
• Título de Eleitor
• Certificado Reservista (para homens)
• Comprovante do PIS
Os colaboradores terão diversos benefícios, incluindo: Ticket Alimentação, Prêmio de Assiduidade, Plano de Saúde e Odontológico, Seguro de Vida, café da manhã e lanche da tarde, descontos em compras no Bretas, em postos de combustível e farmácias, convênio Sesc, participação nos lucros e resultados, descontos em instituições de ensino superior e idiomas, vale-transporte, empréstimos consignados em contracheque, Escola Formadora e oportunidades de crescimento na carreira.
Mais vagas na página de carreira
Além das vagas do mutirão, o Bretas está com oportunidades para os cargos de coordenador de Prevenção de Perdas, coordenador de Segurança Alimentar, comprador comercial, analista comercial, analista administrativo, técnico de Segurança Alimentar, entre outras, disponíveis em https://cencosudbrasil.gupy.
Mín. 21° Máx. 37°
Mín. 25° Máx. 38°Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 39°Tempo limpo