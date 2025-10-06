Segunda, 06 de Outubro de 2025 13:33
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
36°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,31

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralCanibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abateGeralInscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubroGeralJBS investirá US$ 70 milhões na produção de frango no ParaguaiGeralBretas abre 300 vagas de emprego em GoiásGeralComplexo em Goiânia vai realizar Central de Vagas com salários de até R$ 3 mil
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
Vigore Fit
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Camara Municipal 2025
Não jogue lixo na rua
Geral A partir de hoje!

Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás

Mutirão está sendo realizado a partir de hoje, dia 6 de outubro, com possibilidade de contratação imediata

06/10/2025 09h50
Por: Redação Fonte: interfacecomunicacao.com.br
mutirão de empregos para preencher 300 vagas em suas unidades nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
mutirão de empregos para preencher 300 vagas em suas unidades nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.

A rede de supermercados Bretas realiza, nesta segunda-feira, 6 de outubro, um grande mutirão de empregos para preencher 300 vagas em suas unidades nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, em Goiás. A ação acontecerá das 9h às 17h, no Bretas da Avenida Anhanguera, nº 5.588, Setor Central. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada.

As oportunidades são para os cargos de: Açougueiro, Padeiro, Operador de Supermercado, Operador de Perecíveis, Fiscal de Prevenção de Perdas, Operador de Centro de Distribuição, Gerenciador/Líder, Técnico de Manutenção e Vendedor Atacarejo. Os candidatos serão entrevistados pelo RH e pela liderança direta; os aprovados seguirão para exame médico no próprio local, com contratação imediata.

Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo ou ensino médio completo, além de apresentar os seguintes documentos:

• Carteira de Trabalho Digital (CTPS)

• Carteira de Identidade (RG)

• CPF

• Comprovante de residência

• Comprovante de escolaridade

• Título de Eleitor

• Certificado Reservista (para homens)

• Comprovante do PIS

Os colaboradores terão diversos benefícios, incluindo: Ticket Alimentação, Prêmio de Assiduidade, Plano de Saúde e Odontológico, Seguro de Vida, café da manhã e lanche da tarde, descontos em compras no Bretas, em postos de combustível e farmácias, convênio Sesc, participação nos lucros e resultados, descontos em instituições de ensino superior e idiomas, vale-transporte, empréstimos consignados em contracheque, Escola Formadora e oportunidades de crescimento na carreira.

Mais vagas na página de carreira

Além das vagas do mutirão, o Bretas está com oportunidades para os cargos de coordenador de Prevenção de Perdas, coordenador de Segurança Alimentar, comprador comercial, analista comercial, analista administrativo, técnico de Segurança Alimentar, entre outras, disponíveis em  https://cencosudbrasil.gupy.io/ . Basta realizar o cadastro do currículo no banco de talentos e realizar a inscrição nas vagas de interesse exclusivamente via portal Gupy.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Doação de órgãos HDT leva campanha sobre doação de órgãos às escolas no Setembro Verde
Posse Solenidade do Conselho Municipal de Turismo empossa novos membros e discute temas sobre o turismo goiano
Teatro oficina Cia Sala3 faz apresentações gratuitas dos espetáculos “Cora Coralinha” e “Maurice”
Exportação Fieg abre oportunidade a indústrias goianas que desejam exportar para a América Latina
Exposição Três dias para conhecer a indústria do futuro que já chegou a Goiás
Dança à Mostra Dança à Mostra transforma o IFG Aparecida em palco de criação, partilha e diversidade
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
Goiânia - GO

Goiânia - Goiás

Sobre o município
Com cerca de um milhão e trezentos mil habitante Goiânia é a capital do estado de Goiás.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 12h04
36°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 37°

33° Sensação
2 km/h Vento
14% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (07/10)

Mín. 25° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Amanhã (08/10)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Nova Planta de Biometano da Cocal Impulsiona sua Ambição de Ser a 1ª Usina Net Zero do Setor A Cocal investiu R$ 216 milhões em parceria com o BNDES para a nova planta em Paraguaçu Paulista, que produzirá até 60 mil m³/dia de biometano a partir de resíduos da cana e esterco animal
2
Geral - Há 5 dias O escorpião está aflito em meio ao incêndio
3
Geral - Há 5 dias Martelo já foi batido: Brasil tomou a decisão de zerar impostos
4
Geral - Há 5 dias Queda no percentual de IPVA coloca o Paraná com o menor índice do Brasil
5
Geral - Há 6 dias Decisão inédita no Judiciário goiano garante prolongamento de dívida rural sem negativa formal do banco
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Canibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abate
Saúde Saúde Inscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubro
Economia Economia Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Cultura Cultura Mel cremoso é uma das novidades da 3ª Estação Mundo do Mel em Goiânia
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registra 8.039 admissões em agosto, aponta Caged
Jataí - Goiás - GO Mecânico de Jataí (GO) está entre os competidores de reality show da Massey Ferguson
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias