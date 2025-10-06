Complexo em Goiânia vai realizar Central de Vagas com salários de até R$ 3 mil

oportunidade! Para auxiliar nessa crescente, o Órion Business & Health Complex realiza ao longo desta semana, 6 a 10 de outubro, o projeto Ponto de Partida: Central de Vagas.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua), a taxa de desocupação em Goiás foi de 4,4% no segundo trimestre de 2025. Uma queda de 0,9 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre imediatamente anterior (5,3%) e a menor marca desde 2013. Em números absolutos, a estimativa é que o estado tinha 180 mil pessoas desocupadas no segundo trimestre. Na outra ponta do dado revelado pelo IBGE, o número de postos de trabalho formal cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior, somando 3,89 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

Para auxiliar nessa crescente, o Órion Business & Health Complex realiza ao longo desta semana, 6 a 10 de outubro, o projeto Ponto de Partida: Central de Vagas. “Queremos ligar as oportunidades disponíveis no complexo, que abriga um hotel, um shopping e várias clínicas e empresas, às pessoas que estão em busca de colocação no mercado de trabalho”, destaca o síndico do empreendimento, Leopoldo Gouthier.

Entre segunda e sexta-feira, a especialista em recrutamento e seleção, Thaynara Morais, estará em uma sala na praça de alimentação do Shopping Órion, das 9h às 17h, recebendo currículos de pessoas em busca de trabalho e também as oportunidades de empregos e estágios disponíveis nas empresas do complexo. Além disso, ela dará dicas para os candidatos para melhor confecção do currículo e postura em entrevista. Já para os empregadores ela vai orientar sobre quais benefícios podem ser importantes para atrair e reter os melhores talentos.

“As expectativas para este evento são as melhores. Os salários disponíveis variam de cerca de R$ 1.800 a R$ 3.000. Acredito que tem muitas pessoas capacitadas que precisam de uma oportunidade. Vou recolher esses currículos e distribuir para as empresas, de acordo com as vagas que elas têm disponíveis, e elas que farão todo o processo seletivo para a contratação. Serei uma ponte entre as partes, além de orientar os candidatos a terem um currículo profissional e atrativo”, pontua Thaynara.

A especialista em recrutamento e seleção, Thaynara Morais, está no Órion Shopping recebendo currículos e dando dicas aos candidatos. / Foto: Arquivo pessoal