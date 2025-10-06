Segunda, 06 de Outubro de 2025 13:33
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
36°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,31

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralCanibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abateGeralInscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubroGeralJBS investirá US$ 70 milhões na produção de frango no ParaguaiGeralBretas abre 300 vagas de emprego em GoiásGeralComplexo em Goiânia vai realizar Central de Vagas com salários de até R$ 3 mil
Por um Goias melhor
Camara Municipal 2025
Natura - Compre Online e receba em casa
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Médicos Sem Fronteiras
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral Em Goiânia

Complexo em Goiânia vai realizar Central de Vagas com salários de até R$ 3 mil

Especialista em recrutamento estará no Órion Complex recebendo currículos e os encaminhando para as empresas do local

06/10/2025 09h43 Atualizada há 3 horas
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira
oportunidade! Para auxiliar nessa crescente, o Órion Business & Health Complex realiza ao longo desta semana, 6 a 10 de outubro, o projeto Ponto de Partida: Central de Vagas.
oportunidade! Para auxiliar nessa crescente, o Órion Business & Health Complex realiza ao longo desta semana, 6 a 10 de outubro, o projeto Ponto de Partida: Central de Vagas.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua), a taxa de desocupação em Goiás foi de 4,4% no segundo trimestre de 2025. Uma queda de 0,9 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre imediatamente anterior (5,3%) e a menor marca desde 2013. Em números absolutos, a estimativa é que o estado tinha 180 mil pessoas desocupadas no segundo trimestre. Na outra ponta do dado revelado pelo IBGE, o número de postos de trabalho formal cresceu 1,9% em relação ao trimestre anterior, somando 3,89 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

Para auxiliar nessa crescente, o Órion Business & Health Complex realiza ao longo desta semana, 6 a 10 de outubro, o projeto Ponto de Partida: Central de Vagas. “Queremos ligar as oportunidades disponíveis no complexo, que abriga um hotel, um shopping e várias clínicas e empresas, às pessoas que estão em busca de colocação no mercado de trabalho”, destaca o síndico do empreendimento, Leopoldo Gouthier.

Entre segunda e sexta-feira, a especialista em recrutamento e seleção, Thaynara Morais, estará em uma sala na praça de alimentação do Shopping Órion, das 9h às 17h, recebendo currículos de pessoas em busca de trabalho e também as oportunidades de empregos e estágios disponíveis nas empresas do complexo. Além disso, ela dará dicas para os candidatos para melhor confecção do currículo e postura em entrevista. Já para os empregadores ela vai orientar sobre quais benefícios podem ser importantes para atrair e reter os melhores talentos. 

“As expectativas para este evento são as melhores. Os salários disponíveis variam de cerca de R$ 1.800 a R$ 3.000. Acredito que tem muitas pessoas capacitadas que precisam de uma oportunidade. Vou recolher esses currículos e distribuir para as empresas, de acordo com as vagas que elas têm disponíveis, e elas que farão todo o processo seletivo para a contratação. Serei uma ponte entre as partes, além de orientar os candidatos a terem um currículo profissional e atrativo”, pontua Thaynara.

A especialista em recrutamento e seleção, Thaynara Morais, estará no Órion Shopping recebendo currículos e dando dicas aos candidatos A especialista em recrutamento e seleção, Thaynara Morais, está no Órion Shopping recebendo currículos e dando dicas aos candidatos. / Foto: Arquivo pessoal

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
A partir de hoje! Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Renúncia A China e a renúncia à Cláusula de Tratamento Especial e Diferenciado
Emprego Região de Rio Verde registra 8.039 admissões em agosto, aponta Caged
Queda no IPVA Queda no percentual de IPVA coloca o Paraná com o menor índice do Brasil
Taxa do Agro Governo de Goiás assina contrato para a pavimentação da GO-147 Trecho entre Bela Vista e Silvânia receberá R$ 152 milhões em investimentos.
Gasolina + Etanol Gasolina comum será substituída no Brasil por novo combustível muito mais econômico
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 12h04
36°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 37°

33° Sensação
2 km/h Vento
14% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (07/10)

Mín. 25° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Amanhã (08/10)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Nova Planta de Biometano da Cocal Impulsiona sua Ambição de Ser a 1ª Usina Net Zero do Setor A Cocal investiu R$ 216 milhões em parceria com o BNDES para a nova planta em Paraguaçu Paulista, que produzirá até 60 mil m³/dia de biometano a partir de resíduos da cana e esterco animal
2
Geral - Há 5 dias O escorpião está aflito em meio ao incêndio
3
Geral - Há 5 dias Martelo já foi batido: Brasil tomou a decisão de zerar impostos
4
Geral - Há 5 dias Queda no percentual de IPVA coloca o Paraná com o menor índice do Brasil
5
Geral - Há 6 dias Decisão inédita no Judiciário goiano garante prolongamento de dívida rural sem negativa formal do banco
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Canibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abate
Saúde Saúde Inscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubro
Economia Economia Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Cultura Cultura Mel cremoso é uma das novidades da 3ª Estação Mundo do Mel em Goiânia
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registra 8.039 admissões em agosto, aponta Caged
Jataí - Goiás - GO Mecânico de Jataí (GO) está entre os competidores de reality show da Massey Ferguson
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias