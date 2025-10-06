Segunda, 06 de Outubro de 2025 13:33
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
36°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,31

Euro

R$ 6,22

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralCanibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abateGeralInscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubroGeralJBS investirá US$ 70 milhões na produção de frango no ParaguaiGeralBretas abre 300 vagas de emprego em GoiásGeralComplexo em Goiânia vai realizar Central de Vagas com salários de até R$ 3 mil
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Vigore Fit
Camara Municipal 2025
Médicos Sem Fronteiras
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Anuncie conosco
Geral Câmara em ação

Marcos Patrick: projeto fortalece liberdade econômica

Entre os atos públicos de liberação contemplados estão licenças, autorizações, registros, alvarás e demais documentos exigidos previamente

06/10/2025 09h39
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Entre os atos públicos de liberação contemplados estão licenças, autorizações, registros, alvarás e demais documentos exigidos previamente para o funcionamento de negócios, inclusive nas áreas ambiental, sanitária e de edificações. 
Entre os atos públicos de liberação contemplados estão licenças, autorizações, registros, alvarás e demais documentos exigidos previamente para o funcionamento de negócios, inclusive nas áreas ambiental, sanitária e de edificações. 

A Câmara aprovou projeto do vereador Marcos Patrick que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica. O objetivo é proteger a livre iniciativa e o exercício de atividades econômicas, estabelecendo diretrizes para a atuação do município como agente regulador, em conformidade com a Lei Federal nº 13.874/2019. 

A legislação define como princípios a liberdade no exercício das atividades econômicas, a presunção de boa-fé do particular, a intervenção subsidiária e mínima do Estado e o fomento ao empreendedorismo. A administração municipal deverá adotar soluções simplificadas e desburocratizadas para garantir a continuidade das atividades econômicas, reduzindo a necessidade de intervenção estatal. 

Entre os atos públicos de liberação contemplados estão licenças, autorizações, registros, alvarás e demais documentos exigidos previamente para o funcionamento de negócios, inclusive nas áreas ambiental, sanitária e de edificações. 

A lei estabelece uma série de direitos para pessoas físicas e jurídicas, como o desenvolvimento de atividades de baixo risco em propriedades privadas sem necessidade de licenças; a liberdade para atuar em qualquer horário ou dia da semana, observadas legislações específicas; a fixação de preços em mercados não regulados; o tratamento isonômico em atos administrativos; a presunção de boa-fé; e a possibilidade de comercializar novos produtos e serviços ligados a inovações tecnológicas. 

Também estão previstos o direito à informação sobre prazos administrativos, o arquivamento digital de documentos com validade legal, a vedação a exigências urbanísticas abusivas, o acesso público e simplificado aos processos de liberação e a proibição de pedidos de certidões sem previsão expressa em lei.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Canibalismo Canibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abate
Residência Inscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubro As provas serão aplicadas presencialmente, em Curitiba (PR), no dia 9 de novembro
Gigante do agro JBS investirá US$ 70 milhões na produção de frango no Paraguai Companhia adquire fábrica para processamento, planeja crescimento e amplia sua plataforma global de produção
A partir de hoje! Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Em Goiânia Complexo em Goiânia vai realizar Central de Vagas com salários de até R$ 3 mil
Tocantins Tocantins completa 37 anos e se consolida como potência agrícola da Região Norte com apoio da logística ferroviária Safra recorde, investimentos logísticos e histórias de vida mostram como a VLI e a Ferrovia Norte-Sul impulsionam o desenvolvimento do estado mais jovem do Brasil
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 12h04
36°
Tempo limpo

Mín. 21° Máx. 37°

33° Sensação
2 km/h Vento
14% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (07/10)

Mín. 25° Máx. 38°

Parcialmente nublado
Amanhã (08/10)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 5 dias Nova Planta de Biometano da Cocal Impulsiona sua Ambição de Ser a 1ª Usina Net Zero do Setor A Cocal investiu R$ 216 milhões em parceria com o BNDES para a nova planta em Paraguaçu Paulista, que produzirá até 60 mil m³/dia de biometano a partir de resíduos da cana e esterco animal
2
Geral - Há 5 dias O escorpião está aflito em meio ao incêndio
3
Geral - Há 5 dias Martelo já foi batido: Brasil tomou a decisão de zerar impostos
4
Geral - Há 5 dias Queda no percentual de IPVA coloca o Paraná com o menor índice do Brasil
5
Geral - Há 6 dias Decisão inédita no Judiciário goiano garante prolongamento de dívida rural sem negativa formal do banco
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Canibalismo em suínos pode levar à perda de carcaças no abate
Saúde Saúde Inscrições para residência médica e áreas de atuação em pediatria do Pequeno Príncipe vão até 20 de outubro
Economia Economia Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Cultura Cultura Mel cremoso é uma das novidades da 3ª Estação Mundo do Mel em Goiânia
Anúncio
Municípios
Goiânia - GO Bretas abre 300 vagas de emprego em Goiás
Rio Verde - GO Região de Rio Verde registra 8.039 admissões em agosto, aponta Caged
Jataí - Goiás - GO Mecânico de Jataí (GO) está entre os competidores de reality show da Massey Ferguson
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias