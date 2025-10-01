Remoção de tatuagem de sobrancelha cresce em Goiânia 

Segundo especialistas, os motivos para a remoção variam. Pigmentos que escurecem ou adquirem tons acinzentados e avermelhados ao longo dos anos são queixas frequentes.

A busca por naturalidade tem levado um número cada vez maior de pessoas a remover tatuagens antigas de sobrancelhas. Profissionais da área de estética relatam aumento expressivo na procura por procedimentos de despigmentação, especialmente entre quem deseja corrigir traços marcados ou tonalidades que mudaram com o tempo.

Na capital, a clínica Nabeauty se tornou um dos principais endereços para esse tipo de tratamento. A unidade combina até três técnicas diferentes, incluindo tecnologia a laser moderna e segura, microagulhamento e fotobiomodulação que clareiam gradualmente a pigmentação sem agredir a pele, tudo isso em poucas sessões. O objetivo é preservar a saúde da região e garantir um resultado previsível, sempre após avaliação individual”, afirma Nathalia Beauty, fundadora da marca Nabeauty.

Segundo especialistas, os motivos para a remoção variam. Pigmentos que escurecem ou adquirem tons acinzentados e avermelhados ao longo dos anos são queixas frequentes. Além disso, tendências de beleza evoluíram: sobrancelhas extremamente marcadas perderam espaço para formatos mais sutis e realistas.

O processo é realizado em poucas sessões e pode ser seguido por um novo design de sobrancelhas. A Nabeauty, por exemplo, oferece serviços como o Flow DesignFlow + coloração que no período correto, após o laser, é possível colorir os fios e amenizar o processo de remoção disfarçando e suavizando a sobrancelha.

Dermatologistas e esteticistas recomendam que a remoção seja feita apenas por profissionais capacitados. “Cada pele reage de uma forma. Avaliamos histórico, pigmento e profundidade antes de indicar a técnica adequada”, reforça a equipe da clínica.

Com o avanço da tecnologia e maior conscientização sobre os riscos de métodos caseiros, a remoção de tatuagem de sobrancelha se consolidou como alternativa segura para quem deseja recomeçar o visual. Em Goiânia, a Nabeauty desponta como referência, unindo equipamentos modernos, protocolos rigorosos e acompanhamento personalizado.