HDT leva campanha sobre doação de órgãos às escolas no Setembro Verde

No mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) deixou os corredores da saúde para ocupar as salas de aula. No dia 26 de setembro, a unidade do Governo de Goiás, gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), em parceria com a Gerência de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), realizou uma palestra e atividades educativas em escolas vizinhas ao hospital.

O objetivo foi sensibilizar jovens sobre a importância do gesto que pode transformar e salvar vidas. A iniciativa integrou a campanha Setembro Verde, que busca ampliar o diálogo sobre o tema e desmistificar informações equivocadas relacionadas ao transplante.

Para a estudante Ana Júlia Ribeiro de Souza, do 2º ano do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Major Oscar Alvelos, no Parque Atheneu, a experiência foi esclarecedora. “Foi uma palestra muito importante porque explicou os mitos e verdades sobre a doação e nos incentivou a salvar vidas. É um movimento muito lindo e hoje a gente entende melhor, se dispondo a ser doadores”, destacou.

A comunidade escolar também aprovou a ação. A professora de Biologia Sueide Bonfim de Oliveira ressaltou a relevância de levar o debate para dentro da escola: “Quando os jovens recebem essas orientações, eles podem levar para suas casas a verdadeira importância do transplante. Muitas vezes, os adultos têm resistência em aceitar o tema, mas quando os filhos trazem esse conhecimento, o contexto familiar pode ser transformado”, explicou.

Segundo Roquenilda Pereira Lopes, enfermeira da Gerência de Transplantes da SES-GO, a atividade fortalece a rede de conscientização: “Foi muito produtivo, porque conseguimos esclarecer dúvidas e separar mitos de verdades. Esses jovens vão transmitir as informações corretas aos familiares e amigos, ajudando a multiplicar a conscientização sobre a importância da doação. Sem doadores, não há transplante, e para muitos pacientes essa é a única chance de continuar vivendo”, afirmou.

A diretora técnica do HDT, Vivian Furtado, destacou que o projeto é uma forma de aproximar a informação da sociedade: “O hospital tem se empenhado em levar conhecimento técnico de forma acessível a jovens e crianças por meio do projeto HDT nas Escolas, conscientizando-os sobre a importância da doação de órgãos com dinâmicas e uma linguagem leve, reforçando o papel da educação na mudança de mentalidades e na construção de uma sociedade mais consciente e solidária”, pontuou.

Indicadores

A necessidade de ampliar a conscientização é urgente. Somente em Goiás, 2.435 pessoas aguardam por um transplante, segundo a SES-GO. A maior fila é para córneas, com 1.731 pacientes; seguida por rins, com 685, e fígado, com 14. Apesar do reconhecimento internacional do Brasil na área, a recusa familiar segue sendo um dos principais obstáculos: entre janeiro e julho deste ano, 71% das famílias consultadas disseram não à doação.

Dados do Ministério da Saúde mostram que apenas quatro em cada 14 potenciais doadores chegam a efetivar a doação. Entre os principais motivos para a negativa estão crenças religiosas, receio da reação de parentes, desconfiança na assistência médica e dificuldade de compreensão sobre a morte encefálica.

Sobre o HDT

Referência em média e alta complexidade em Goiás, o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) se destaca pelo atendimento especializado no tratamento de doenças como HIV/aids, tuberculose, meningite, hepatites virais, tétano e acidentes com animais peçonhentos. O HDT é o único hospital da América Latina, com foco exclusivo em Infectologia, a conquistar o selo ONA 3 – Acreditado com Excelência, o mais alto nível de qualidade e segurança da assistência em saúde reconhecido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Sobre o Instituto Sócrates Guanaes

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) é qualificado como Organização Social de Saúde, entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão cuidar e salvar vidas. Com o compromisso de promover a saúde e o bem-estar por meio da gestão de unidades públicas de saúde, há 25 anos é referência na formação médica e multiprofissional de terapia intensiva e tem como um de seus principais valores a humanização. Atualmente, é responsável pela gestão de sete unidades de saúde em São Paulo e Goiás e está habilitado para atuar com gestão e consultoria em saúde em dez estados e 15 municípios brasileiros.

Em Goiás, o ISG é o responsável pela gestão do HDT-Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad desde 2012 e do CEAP-SOL - Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade desde 2013.

Para mais informações, acesse www.isgsaude.org.br

