Região de Rio Verde registra 8.039 admissões em agosto, aponta Caged

A região de Rio Verde encerrou o mês de agosto com 8.039 admissões, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho. No período, foram registradas 8.520 demissões.

Entre os contratados, 60,92% eram homens e 39,08% mulheres. A maioria possuía ensino médio completo (60,85%) e estava na faixa etária de 18 a 24 anos (29,89%). Serviços foi o setor que mais contratou (38,89%), seguido por comércio (23,12%) e indústria (17,28%).

Em nível nacional, o Caged apontou 2.239.895 admissões em agosto, frente a 2.092.537 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 147.358 empregos formais. O setor de serviços liderou as contratações, com 1.056.040 admissões, seguido pelo comércio (524.039), indústria (342.784), construção (220.577) e agropecuária (96.454). No total, 1.277.750 homens e 962.145 mulheres foram contratados, sendo que a maioria possuía ensino médio completo (1.441.170) e tinha entre 18 e 24 anos (623.557).

Trabalho temporário

O levantamento mostra ainda que, em agosto, 70.965 pessoas foram contratadas na modalidade de trabalho temporário no Brasil, sendo 36.419 homens e 34.546 mulheres. A maior parte possuía ensino médio completo (54.121) e idades entre 18 e 24 anos (22.949).

O setor de serviços concentrou a maioria dessas admissões, com 70.738 contratações, das quais 70.056 ocorreram em áreas como informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Em todo estado, foram 207 contratações na modalidade.

Segundo Enisson Sabino, gerente regional da Employer Recursos Humanos, a expectativa é de crescimento no número de contratações temporárias nos últimos meses de 2025, impulsionadas por datas sazonais como Dia das Crianças, Black Friday e festas de fim de ano. “Cerca de 20% da mão de obra contratada até o final do ano deve ser efetivada”, afirmou.

Municípios da região

A região é composta pelos seguintes municípios: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Ascom - Employer Recursos Humanos