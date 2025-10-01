Quarta, 01 de Outubro de 2025 12:21
Geral Em Goiânia

Mel cremoso é uma das novidades da 3ª Estação Mundo do Mel em Goiânia

Evento gratuito reúne 12 expositores com produtos exclusivos à base de mel e abelhas nativas brasileiras

01/10/2025 10h55
Por: Redação Fonte: Comunicação Sem Fronteira
Segundo o apicultor e organizador do evento Alexandre Januário, um dos destaques desta edição é o mel cremoso, uma versão aerada e com textura de pasta.

Nos dias 3 e 4 de outubro, o Shopping Estação Goiânia recebe a 3ª Estação Mundo do Mel, feira que apresenta novidades da apicultura e derivados das abelhas. O evento acontece das 9h às 18h, na praça de eventos, com entrada gratuita.

Segundo o apicultor e organizador do evento Alexandre Januário, um dos destaques desta edição é o mel cremoso, uma versão aerada e com textura de pasta. Além disso, o público poderá experimentar produtos como chocomel, hidroméis saborizados, cosméticos, conservas, própolis, pólen, geleia real e até itens feitos com aptoxina (veneno da abelha). “Muita gente pensa apenas no mel, mas a abelha nos oferece uma gama enorme de produtos, todos com propriedades e usos incríveis”, destaca Alexandre.

Também, esta edição traz a participação de apicultores da meliponicultura, que envolve abelhas nativas brasileiras sem ferrão. “As abelhas sem ferrão são chamadas de meliponas, elas produzem mel com propriedades fitoterápicas. A ambição é ampliar essa participação nas próximas edições”, diz Alexandre. 

Todos os expositores da 3° Estação Mundo do Mel têm apiários registrados na Agrodefesa, além de  assistência técnica e gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás (Senar-GO). “O propósito da feira é aproximar o produtor apicultor do consumidor, pois com feiras assim democratizamos o acesso a produtos derivados das abelhas que seguem as boas práticas de manejo, de colheita,  de extração e de envase”, pontua o organizador do evento.

