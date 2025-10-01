Queda no percentual de IPVA coloca o Paraná com o menor índice do Brasil

Por Paulo/Monitor do Mercado

O Paraná, nos últimos anos, tem se destacado na administração fiscal, conquistando um feito significativo: a redução do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o menor índice do Brasil. Essa medida, sancionada pelo governo estadual, estabelece que a partir de 2026 a alíquota do IPVA será reduzida de 3,5% para históricos 1,9%. Essa mudança é resultado de um sólido planejamento financeiro e da gestão eficiente dos recursos públicos paranaenses.

A decisão de diminuir a carga tributária passa por um contexto de estabilidade econômica no estado. Uma das razões por trás desse feito foi o alcance de uma avaliação de Capacidade de Pagamento (Capag) nota A pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso reflete a correta administração das finanças públicas, incluindo contenção de despesas e a eliminação de gastos excessivos, o que possibilitou um ambiente propício para aplicação de políticas tributárias inovadoras.

Quais fatores contribuíram para a redução do IPVA no Paraná?

A capacidade financeira do Paraná ultrapassa a de muitos estados brasileiros, devido ao acúmulo de superávits financeiros e a inexistência de dívidas significativas.

A gestão austera e responsável dos últimos anos culminou com o estado sendo um dos poucos a apresentar uma dívida negativa, o que significa que possui mais recursos em caixa do que dívidas a serem quitadas. Isso se traduz em liberdade financeira para ao mesmo tempo realizar investimentos e reduzir tributos.