Governo de Goiás assina contrato para a pavimentação da GO-147

Taxa do Agro - Recursos do Fundeinfra viabilizarão asfalto e ponte

O governo de Goiás assinou, no dia 16 de setembro, o contrato para a pavimentação da GO-147, no trecho que liga Bela Vista de Goiás ao entroncamento da GO-010, em Silvânia.

A obra, a terceira feita por meio de parceria com o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag), com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra), vai demandar R$ 152 milhões em investimentos para a construção de uma ponte de 50 metros sobre o Rio dos Bois e 46,3 quilômetros de pavimentação asfáltica.

De forma direta, a rodovia atenderá 6.457 propriedades rurais em um raio de 25 quilômetros, abrangendo 10 municípios: Bela Vista de Goiás, Silvânia, Hidrolândia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Vianópolis, Leopoldo de Bulhões, Piracanjuba, Caldazinha e São Miguel do Passa Quatro.

Com o contrato assinado, a GO-147 avança agora para a etapa de licenciamento ambiental e, em seguida, para o início das frentes de trabalho.

A Secretaria da Infraestrutura avalia que, além de contribuir para a economia agrícola, o investimento trará mais segurança viária, qualidade de vida e novas oportunidades de crescimento para a região.

Atualmente, circulam pela localidade 38.963 caminhões pesados, transportando 1,52 milhão de toneladas de cargas agrícolas. Com a pavimentação, o tráfego deve crescer 42,8%, alcançando 55.631 caminhões, além de movimentar mais de 2 milhões de toneladas por ano.

A pavimentação da GO-147 se soma às obras da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) em rodovias que ligam municípios como Aragoiânia, Hidrolândia, Bela Vista e Silvânia. Juntos, esses trechos formarão uma rota que integra as principais rodovias estaduais e federais, contornando Goiânia. As ações estaduais colaboram para desafogar o trânsito da capital.

A nova modelagem criada pelo governo de Goiás para execução de obras públicas garante eficiência e acelera a entrega de infraestrutura em todo o Estado.

A projeção econômica também atesta a importância da obra, cuja execução ficará sob responsabilidade da Construtora CCB, vencedora do processo licitatório.

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), hoje estimado em R$ 1,4 bilhão, pode alcançar R$ 2,2 bilhões após a conclusão do investimento, segundo levantamento do Ifag.

Fundeinfra

As obras na GO-147 integram o termo de cooperação firmado entre o governo de Goiás e o Ifag para pavimentação de sete trechos em seis rodovias estaduais.

O modelo adotado, inédito no país, alia a agilidade do setor privado à transparência do setor público e garantiu que o processo de contratação fosse concluído em menos de 80 dias.

O projeto faz parte de um pacote maior de investimentos, que já assegura R$ 1,145 bilhão para melhorias em rodovias estratégicas de Goiás.

Além da GO-147, estão assinados os contratos das GOs 180 e 178, no sudoeste goiano. As outras obras objeto do termo de cooperação são as pavimentações de um segundo trecho da GO-178, a GO-206, a GO-461 e a GO-220.

Fonte: