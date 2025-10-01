Quarta, 01 de Outubro de 2025 10:12
Geral Gasolina + Etanol

Gasolina comum será substituída no Brasil por novo combustível muito mais econômico

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida pode levar a uma queda de até R$ 0,11 no preço do litro de gasolina.

01/10/2025 10h05
Por: Redação Fonte: Diário do Comércio
A adoção da gasolina E30 coloca o Brasil em uma posição vantajosa globalmente.
Alan da SilvaPor Alan da Silva/Diário do Comércio 

A introdução da gasolina E30 no Brasil, uma mistura mais sustentável com 30% de etanol, começou a ser implementada em 1º de agosto de 2025. A nova composição é adotada em todos os combustíveis produzidos no país, marcando uma mudança significativa nas políticas energéticas brasileiras. Este ajuste visa reduzir a dependência do petróleo importado e estabilizar os preços internos dos combustíveis.

Diversos fatores impulsionaram essa mudança. Em primeiro lugar, a iniciativa pretende mitigar as oscilações de preço no mercado internacional de petróleo. Além disso, a nova gasolina contribui para a diminuição das emissões de poluentes, potencializando o uso de etanol amplamente produzido no Brasil.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida pode levar a uma queda de até R$ 0,11 no preço do litro de gasolina.

Novo panorama energético
A implementação da gasolina E30 traz repercussões significativas para o mercado. A mistura elevada de etanol visa não apenas aliviar os custos de produção, mas também estimular a eficiência veicular.

Com a aumentada octanagem de 94 RON, os motores têm desempenho potencialmente mais eficiente. Contudo, a disponibilidade e o impacto no preço podem variar conforme a região.

Ajustes necessários para veículos
Com 30% de etanol, a gasolina E30 pode gerar um leve aumento no consumo para veículos, principalmente em carros flex. Isso ocorre devido ao menor poder calorífico do etanol em comparação à gasolina pura. 

Motoristas de carros mais antigos ou importados devem estar atentos, já que esses veículos podem necessitar de ajustes para se adaptarem à nova composição de combustível e evitar desgaste prematuro.

Futuro
A adoção da gasolina E30 coloca o Brasil em uma posição vantajosa globalmente. A expectativa é de que a medida propicie um crescimento na demanda por etanol, impulsionando investimentos e gerando empregos no setor.

Além disso, ao diminuir a dependência do Brasil de combustíveis fósseis, a iniciativa promete avanços econômicos e ambientais significativos, consolidando a autossuficiência nacional em gasolina após 15 anos.

Alan da Silva Alan da Silva / Jornalista e revisor.
