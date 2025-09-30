Terça, 30 de Setembro de 2025 10:15
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
32°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,32

Euro

R$ 6,25

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralDecisão inédita no Judiciário goiano garante prolongamento de dívida rural sem negativa formal do bancoGeralSaúde mental segue como tabu em entrevistas de emprego, aponta pesquisa do InfojobsGeralMau hálito pode ser sinal de alerta para outras doenças?GeralApós visita a Bolsonaro, Tarcísio reafirma candidatura à reeleição em SP e prega anistia para pacificaçãoGeralCom inscrições abertas, Salão Itiquira de Arte Contemporânea premiará artistas visuais em Goiás
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Anuncie conosco
MT Informática e papelaria
Por um Goias melhor
Geral Saúde mental

Saúde mental segue como tabu em entrevistas de emprego, aponta pesquisa do Infojobs

Mesmo em um país onde milhões de profissionais enfrentam questões emocionais, muitos ainda evitam falar do tema durante processos seletivos por medo de impacto negativo na contratação

30/09/2025 09h43
Por: Redação Fonte: mgapress.com.br

Saúde mental segue como tabu em entrevistas de emprego, aponta pesquisa do Infojobs - Jornal do BrásA saúde mental ganhou espaço no mundo corporativo nos últimos anos, mas ainda permanece como tabu em um dos momentos mais importantes da vida profissional: as entrevistas de emprego. Dados de uma pesquisa realizada em setembro pelo Infojobs - com mais de 600 pessoas) revelam que apenas 21% dos candidatos já abordaram o tema em processos seletivos — e muitos se arrependem.

O levantamento mostra que, entre os que tocaram no assunto, 5% disseram ter se arrependido e outros 15% admitiram que gostariam de falar, mas evitaram por receio de prejudicar suas chances de contratação. Apesar da relevância do tema em um país que convive com altos índices de estresse, ansiedade e depressão, a maioria prefere o silêncio.

Para Ana Paula Prado, CEO da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs, esse comportamento pode estar ligado à sensação de falta de segurança psicológica nos ambientes de trabalho. “O histórico de muitas empresas pouco abertas ao diálogo, suporte e acolhimento em saúde mental reverbera até hoje nas entrevistas. Muitos profissionais têm medo de serem vistos como menos produtivos ou frágeis para a vaga”, analisa a CEO.

Esse receio se conecta a dados anteriores do Infojobs: em 2022, 60% dos profissionais afirmaram não se sentir psicologicamente seguros nas empresas em que atuavam. Essa experiência passada impacta diretamente a forma como os candidatos se comportam hoje ao disputar novas oportunidades.

A consequência é a falta de identificação com o ambiente. Ao silenciar sobre suas necessidades e expectativas, os profissionais ingressam em novos empregos sem alinhar pontos fundamentais para sua qualidade de vida e desempenho. Isso pode resultar em frustrações, afastamentos e até desligamentos precoces.

Ana Paula reforça que as empresas também perdem quando o tema é tratado como tabu. “Quando o viés da saúde mental surge na contratação, todos saem prejudicados. Já quando a companhia constrói um ambiente seguro para esse diálogo, ela se diferencia e atrai talentos, especialmente das novas gerações, que buscam espaços inclusivos, saudáveis e alinhados com seus valores”, pontua.

A pesquisa mostra ainda que 74% dos respondentes acreditam ser fundamental que as organizações promovam ações voltadas à saúde mental. O dado revela um paradoxo: os profissionais evitam falar sobre o tema, mas esperam que as empresas se posicionem de forma clara e acolhedora em relação a ele.

Segundo Ana Paula, quebrar esse ciclo exige esforço dos dois lados. Para as empresas, a saída pode estar em iniciativas simples, como explicitar políticas de saúde mental nos materiais de divulgação das vagas ou mencionar o assunto nas entrevistas. Já os candidatos devem observar a cultura organizacional e avaliar se a saúde mental está entre os pilares de cuidado da empresa.

Aos poucos, as barreiras começam a ser rompidas. Já há companhias mais abertas ao tema e profissionais mais atentos à importância do cuidado psicológico no trabalho. O alerta, porém, segue válido: enquanto persistir o receio de tratar a saúde mental como parte natural da vida profissional, a construção de ambientes verdadeiramente saudáveis e inclusivos continuará incompleta.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Por unanimidade Empregada doméstica terá direito a horas extras por falta de controle de jornada
Recursos humanos Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH
UE e Mercosul Acordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileiros  E transforma Brasil em fornecedor estratégico de alimentos
Impacto Como mega empreendimento inaugurado em Anápolis pode impactar mais de 50 municípios
“Sem licença” Câmara Municipal vota projeto de vereador que estabelece liberdade econômica
Taxa Selic Entenda por que a Selic em alta pode ser um bom momento para compra de imóveis
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
32°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 36°

30° Sensação
5.66 km/h Vento
13% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (01/10)

Mín. 22° Máx. 38°

Tempo nublado
Amanhã (02/10)

Mín. 24° Máx. 37°

Tempo nublado
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Acordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileiros  E transforma Brasil em fornecedor estratégico de alimentos
2
Geral - Há 7 dias Autistas Brasil repudia declarações de Donald Trump que associam autismo ao uso de Tylenol e vacinas
3
Internacional - Há 5 dias Ex-presidente francês é condenado
4
Geral - Há 7 dias Waack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidade
5
Internacional - Há 5 dias “E agora presidente Trump?”
Blogs e colunas
AgroNegócio AgroNegócio Decisão inédita no Judiciário goiano garante prolongamento de dívida rural sem negativa formal do banco
Economia Economia Saúde mental segue como tabu em entrevistas de emprego, aponta pesquisa do Infojobs
Saúde Saúde Mau hálito pode ser sinal de alerta para outras doenças?
Bastidores da Política Bastidores da Política Após visita a Bolsonaro, Tarcísio reafirma candidatura à reeleição em SP e prega anistia para pacificação
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Entenda por que próxima expansão do mercado imobiliário em Goiás deve acontecer longe de Goiânia e Anápolis
Jataí - Goiás - GO Mecânico de Jataí (GO) está entre os competidores de reality show da Massey Ferguson
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias