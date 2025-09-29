Terça, 30 de Setembro de 2025 02:11
Geral Arte Contemporânea

Com inscrições abertas, Salão Itiquira de Arte Contemporânea premiará artistas visuais em Goiás

Englobando modalidades como pintura, escultura, fotografia, performance e desenho, evento reafirma a força da produção artística contemporânea no Centro-Oeste

29/09/2025 11h23
Por: Redação Fonte: @salaoitiquira
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução

Até o dia 21 de outubro estão abertas as inscrições para o Salão Itiquira de Arte Contemporânea 2025, que será realizado de 18 de novembro a 17 de dezembro na Fundação Museu Couros, em Formosa (GO). O evento reunirá 15 artistas selecionados de todo o país e premiará três obras com aquisição para o acervo, valorizando a cena artística goiana no contexto nacional e internacional.

“Mais do que uma mostra, o Salão se posiciona como um manifesto cultural. Em Goiás, um Estado historicamente associado ao regionalismo e à tradição agrária, a realização de um salão de arte contemporânea é um ato de afirmação e ressignificação”, afirma Cláudio Bull, curador do projeto. A iniciativa coloca em evidência um território que já revelou nomes como Siron Franco e que, ao longo das últimas décadas, consolidou-se como espaço fértil para novas linguagens, influenciado também pela urbanização de cidades como Goiânia e Anápolis e pela proximidade com Brasília.

Nesse cenário, o Salão Itiquira rompe fronteiras, legitima a produção local e insere Goiás em um diálogo globalizado. Ao reunir obras que tratam de temas universais como ecologia, identidade, diversidade e questões sociais, demonstra que os artistas goianos estão conectados às principais discussões da arte contemporânea.

Itiquira: símbolo e identidade

O nome do salão não foi escolhido por acaso. Itiquira remete à força natural do Cerrado, às águas caudalosas e à biodiversidade singular de Goiás, mas também dialoga com a modernidade e urbanização da cidade de Formosa, que abriga o evento. Conhecida por suas belezas naturais, como o Salto do Itiquira, a cidade é também um polo de crescimento urbano e cultural. Essa tensão entre o rústico e o cosmopolita traduz a essência da Goiás contemporânea: um Estado que se reinventa sem perder sua identidade.

Inscrições e premiação

Podem se inscrever artistas brasileiros, naturais ou residentes em diferentes linguagens das artes visuais, como pintura, escultura, fotografia, vídeo, performance, gravura, desenho e instalação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo instagram @salaoitiquira.

Todos os 15 artistas participantes receberão premiação em dinheiro: Os três primeiros colocados ganham prêmios aquisitivos no valor de R$ 4.000,00 e suas obras serão integradas ao acervo do Salão Itiquira de Arte Contemporânea. Os demais 12 participantes ficam com R$ 1.500,00 cada. Os selecionados serão anunciados em 26 de outubro e a abertura oficial acontece no dia 18 de novembro, com programação que inclui encontros entre artistas e público, além de visitação gratuita até 17 de dezembro.

