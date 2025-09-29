Hub Cerrado sediará etapas do AKCIT Camp 2025

O Hub Cerrado, em Goiânia, sediará as etapas presenciais do AKCIT Camp 2025, programa que une bootcamp e hackathon para transformar ideias em protótipos de soluções com Inteligência Artificial. As inscrições estão abertas até 30 de setembro, exclusivamente pela plataforma Sympla, com R$ 40 mil em premiação.

Promovido pelo Centro de Competência em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da Universidade Federal de Goiás, o evento é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI), Hub Goiás e Hub Cerrado. A proposta é posicionar o estado como referência em IA e aproximar talentos do mercado.

O Hub Cerrado é conhecido por abrigar startups, laboratórios de inovação e eventos que estimulam o empreendedorismo de base tecnológica. Para o AKCIT Camp, o espaço oferecerá estrutura completa para os encontros do bootcamp e para o hackathon final, que será realizado em novembro.

“Queremos que Goiás se torne líder em inteligência artificial e o Hub Cerrado é um ponto estratégico para conectar empreendedores, pesquisadores e investidores em um só ambiente”, afirma José Frederico Lyra Netto, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As melhores equipes do hackathon — três presenciais e três online — receberão prêmios em dinheiro (até R$ 12 mil). Os projetos de destaque serão apresentados na Campus Party 2025, reforçando a vitrine para investidores e empresas. Todos os participantes também entram em um banco de talentos estadual voltado à recrutadores de IA.

O AKCIT Camp oferece mentorias, networking e conteúdos práticos sobre agentes de IA, prototipagem e viabilidade comercial.

Como funciona o programa

O AKCIT Camp foi desenhado para transformar ideias em protótipos validados, combinando aprendizado e prática. O programa inclui:

Bootcamp: encontros teóricos e práticos com especialistas, abordando desde introdução a agentes de IA e ferramentas de desenvolvimento até implantação e boas práticas. Os participantes também recebem mentorias sobre viabilidade comercial e estratégias de prototipagem.

Hackathon: maratona final para que as equipes apresentem suas soluções de IA, competindo por prêmios em dinheiro e visibilidade junto a investidores e empresas.

As atividades serão oferecidas em duas modalidades:

Presencial – 40 vagas para quem puder participar dos encontros aos sábados no Hub Cerrado, em Goiânia.

Online – 80 vagas, com atividades aos domingos via Discord. Os inscritos nessa modalidade receberão um kit de participação enviado pelos Correios.

Não há teste técnico prévio, mas a seleção leva em conta a ordem de inscrição e o preenchimento de um formulário que inclui o teste de personalidade DISC, garantindo equilíbrio entre as equipes.