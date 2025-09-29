Terça, 30 de Setembro de 2025 02:11
(xx) xxxxx-xxxx
Com inscrições abertas, Salão Itiquira de Arte Contemporânea premiará artistas visuais em Goiás
Hub Cerrado sediará etapas do AKCIT Camp 2025
Empresas em Goiás devem entregar Planos de Logística Reversa 2025-2026 até final de setembro
Goiás se prepara para safra de soja 2025/26 com expectativas positivas e evento oficial de abertura no Vale do Araguaia
Pará colhe 10% mais grãos na safra 2024/2025, mas clima está no radar dos produtores para o próximo ciclo
Educação Camp 2025

Hub Cerrado sediará etapas do AKCIT Camp 2025

O evento tem a iniciativa de impulsionar a inovação em Inteligência Artificial em Goiás

29/09/2025 10h28
Por: Redação Fonte: WP Conectada
Foto: Divulgação digital Google
Foto: Divulgação digital Google

O Hub Cerrado, em Goiânia, sediará as etapas presenciais do AKCIT Camp 2025, programa que une bootcamp e hackathon para transformar ideias em protótipos de soluções com Inteligência Artificial. As inscrições estão abertas até 30 de setembro, exclusivamente pela plataforma Sympla, com R$ 40 mil em premiação.

Promovido pelo Centro de Competência em Tecnologias Imersivas (AKCIT) da Universidade Federal de Goiás, o evento é realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (SECTI), Hub Goiás e Hub Cerrado. A proposta é posicionar o estado como referência em IA e aproximar talentos do mercado.

O Hub Cerrado é conhecido por abrigar startups, laboratórios de inovação e eventos que estimulam o empreendedorismo de base tecnológica. Para o AKCIT Camp, o espaço oferecerá estrutura completa para os encontros do bootcamp e para o hackathon final, que será realizado em novembro.

“Queremos que Goiás se torne líder em inteligência artificial e o Hub Cerrado é um ponto estratégico para conectar empreendedores, pesquisadores e investidores em um só ambiente”, afirma José Frederico Lyra Netto, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As melhores equipes do hackathon — três presenciais e três online — receberão prêmios em dinheiro (até R$ 12 mil). Os projetos de destaque serão apresentados na Campus Party 2025, reforçando a vitrine para investidores e empresas. Todos os participantes também entram em um banco de talentos estadual voltado à recrutadores de IA.

O AKCIT Camp oferece mentorias, networking e conteúdos práticos sobre agentes de IA, prototipagem e viabilidade comercial. 

Como funciona o programa

O AKCIT Camp foi desenhado para transformar ideias em protótipos validados, combinando aprendizado e prática. O programa inclui:

Bootcamp: encontros teóricos e práticos com especialistas, abordando desde introdução a agentes de IA e ferramentas de desenvolvimento até implantação e boas práticas. Os participantes também recebem mentorias sobre viabilidade comercial e estratégias de prototipagem.

Hackathon: maratona final para que as equipes apresentem suas soluções de IA, competindo por prêmios em dinheiro e visibilidade junto a investidores e empresas.

As atividades serão oferecidas em duas modalidades:

Presencial – 40 vagas para quem puder participar dos encontros aos sábados no Hub Cerrado, em Goiânia.

Online – 80 vagas, com atividades aos domingos via Discord. Os inscritos nessa modalidade receberão um kit de participação enviado pelos Correios.

Não há teste técnico prévio, mas a seleção leva em conta a ordem de inscrição e o preenchimento de um formulário que inclui o teste de personalidade DISC, garantindo equilíbrio entre as equipes.

