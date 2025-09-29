Empresas em Goiás devem entregar Planos de Logística Reversa 2025-2026 até final de setembro

É até amanhã dia 30 de setembro

São Paulo, setembro de 2025 – Após a entrega dos Relatórios Anuais de Logística Reversa de Embalagens em junho, as empresas que atuam em Goiás agora voltam suas atenções para a elaboração do Plano de Logística Reversa. A data limite para a apresentação do documento é 30 de setembro (30/09). Ele deve ser protocolado diretamente no sistema da Semad (Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Goiás), onde as empresas devem detalhar as metas, estratégias e parcerias para a gestão de suas embalagens no próximo ano.

O plano de logística reversa é fundamental para delinear as ações futuras e manter a conformidade legal com a Semad, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e ao cumprimento da legislação ambiental estadual e federal. Ele funciona como um instrumento de responsabilidade compartilhada entre empresas, consumidores e poder público, essencial para a boa execução da circularidade dos resíduos, conforme determina a PNRS.

“Superada a etapa de comprovação com os relatórios anuais, entramos na fase de planejamento com os planos de logística reversa, onde a governança corporativa e a visão de futuro realmente podem ser decisivas para as indústrias, além da importância de estar em dia com a legislação ambiental e evitar problemas neste âmbito", pontua Jessica Doumit, Diretora de Relações Governamentais da eureciclo e Diretora-Presidente do Instituto Giro. "Elaborar um plano de logística reversa robusto é olhar para o resíduo como um ativo valioso. É preciso fortalecer uma cadeia que gera valor econômico, promove inclusão social para os catadores e centrais de triagem, e posiciona as empresas como agentes fundamentais na construção de um futuro mais sustentável."

Enquanto os relatórios comprovam as ações do período passado, os planos estipulam as metas e os métodos para a gestão de resíduos no futuro. Esta fase de planejamento é decisiva, pois não apenas atende à legislação, mas também fortalece o apoio a toda a cadeia de reciclagem, gerando impacto positivo direto em cooperativas de catadores e promovendo um modelo sustentável de gestão de resíduos sólidos.

As empresas que não apresentaram o relatório até o prazo final já estão operando em inconformidade e sujeitas a penalidades, que incluem multas e até a exclusão dos sistemas de logística reversa do estado. Além do risco legal, a falta de regularização afeta a reputação das marcas, visto que os consumidores estão cada vez mais atentos às práticas de sustentabilidade.

A Importância da Logística Reversa

A logística reversa é um pilar da Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, essencial para a coleta e o reaproveitamento de materiais. Ela incentiva o uso de processos mais sustentáveis e o consumo consciente, sendo um diferencial competitivo e de responsabilidade socioambiental para as empresas no mercado atual.

Desde sua fundação, a eureciclo já viabilizou a reciclagem de mais de 1,7 milhão de toneladas de resíduos no Brasil, evitando que fossem para aterros e gerando mais de R$106 milhões em renda repassados para mais de 500 parceiros.

