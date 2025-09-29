Terça, 30 de Setembro de 2025 02:11
Comportamento Até amanhã!

Empresas em Goiás devem entregar Planos de Logística Reversa 2025-2026 até final de setembro

Companhias precisam estruturar planos de logística reversa para conformidade legal via SEMAD

29/09/2025 10h21
Por: Redação Fonte: inpresspni.com.br

É até amanhã dia 30 de setembro

Fonte: Pexels - Banco de Imagens

São Paulo, setembro de 2025 – Após a entrega dos Relatórios Anuais de Logística Reversa de Embalagens em junho, as empresas que atuam em Goiás agora voltam suas atenções para a elaboração do Plano de Logística Reversa. A data limite para a apresentação do documento é 30 de setembro (30/09). Ele deve ser protocolado diretamente no sistema da Semad (Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Goiás), onde as empresas devem detalhar as metas, estratégias e parcerias para a gestão de suas embalagens no próximo ano.

O plano de logística reversa é fundamental para delinear as ações futuras e manter a conformidade legal com a Semad, alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e ao cumprimento da legislação ambiental estadual e federal. Ele funciona como um instrumento de responsabilidade compartilhada entre empresas, consumidores e poder público, essencial para a boa execução da circularidade dos resíduos, conforme determina a PNRS.

“Superada a etapa de comprovação com os relatórios anuais, entramos na fase de planejamento com os planos de logística reversa, onde a governança corporativa e a visão de futuro realmente podem ser decisivas para as indústrias, além da importância de estar em dia com a legislação ambiental e evitar problemas neste âmbito", pontua Jessica Doumit, Diretora de Relações Governamentais da eureciclo e Diretora-Presidente do Instituto Giro. "Elaborar um plano de logística reversa robusto é olhar para o resíduo como um ativo valioso. É preciso fortalecer uma cadeia que gera valor econômico, promove inclusão social para os catadores e centrais de triagem, e posiciona as empresas como agentes fundamentais na construção de um futuro mais sustentável."

Enquanto os relatórios comprovam as ações do período passado, os planos estipulam as metas e os métodos para a gestão de resíduos no futuro. Esta fase de planejamento é decisiva, pois não apenas atende à legislação, mas também fortalece o apoio a toda a cadeia de reciclagem, gerando impacto positivo direto em cooperativas de catadores e promovendo um modelo sustentável de gestão de resíduos sólidos.

As empresas que não apresentaram o relatório até o prazo final já estão operando em inconformidade e sujeitas a penalidades, que incluem multas e até a exclusão dos sistemas de logística reversa do estado. Além do risco legal, a falta de regularização afeta a reputação das marcas, visto que os consumidores estão cada vez mais atentos às práticas de sustentabilidade.

A Importância da Logística Reversa

A logística reversa é um pilar da Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, essencial para a coleta e o reaproveitamento de materiais. Ela incentiva o uso de processos mais sustentáveis e o consumo consciente, sendo um diferencial competitivo e de responsabilidade socioambiental para as empresas no mercado atual.

Desde sua fundação, a eureciclo já viabilizou a reciclagem de mais de 1,7 milhão de toneladas de resíduos no Brasil, evitando que fossem para aterros e gerando mais de R$106 milhões em renda repassados para mais de 500 parceiros.

Sobre a eureciclo
A eureciclo é um negócio de impacto socioambiental que transforma a cadeia de reciclagem e a vida das pessoas. Nossas soluções incentivam as empresas e a sociedade em um movimento para gerar mudança em escala por um futuro melhor.

Somos especializados na rastreabilidade dos resíduos gerados por embalagens pós-consumo e movidos pela missão de aumentar as taxas de reciclagem no Brasil. Atuamos com a estruturação da cadeia de reciclagem para logística reversa de embalagens e, para isso, contamos com a parceria de mais de 500 operadores, organizações de catadores e cooperativas nessa jornada.

Desde o começo de sua história, em 2016, como resultado da parceria com mais de 7 mil clientes, a eureciclo conseguiu que mais de 1,7 milhão de toneladas de resíduos destinados corretamente, sem que deixassem de ocupar aterros e lixões no Brasil e contribuímos com um aumento de 67% na capacidade de triagem dos parceiros, além de distribuir mais de R$106 milhões às mais de 500 parceiros. Assim, mais de 3.500.300 tCO₂e foram evitados na atmosfera.

A eureciclo é certificada como Empresa B, que indica um modelo de negócio com foco no desenvolvimento social e ambiental e é premiada como Best for the World™, pela contribuição para o bem-estar econômico e social das comunidades onde atua. Além disso, também foi reconhecida com o Prêmio ECO® de 2022 e 2024 , e selecionada para a lista das 100 startups to Watch, que enaltece os negócios mais promissores do ecossistema de inovação brasileiro.

