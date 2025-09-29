Goiás se prepara para safra de soja 2025/26 com expectativas positivas e evento oficial de abertura no Vale do Araguaia

Encontro celebra o fim do vazio sanitário e discute desafios e oportunidades da nova safra, em um dos principais polos do agronegócio brasileiro.

Nova Crixás (GO), setembro de 2025 – Com o fim do vazio sanitário da soja na última quarta (24/9), Goiás se prepara para iniciar mais um ciclo de produtividade e inovação no campo. Para marcar o momento, acontece neste sábado (27) a Abertura Estadual do Plantio de Soja – Safra 2025/26, dando início à semeadura do principal grão cultivado em solo goiano. O encontro será na Fazenda Tamburi, em Nova Crixás, município localizado no coração do Vale do Araguaia, com realização da Aprosoja-GO e Grupo Tamburi, e patrocínio da Sementes Goiás e outras empresas do setor.

A Abertura Estadual do Plantio de Soja é um marco consolidado no calendário do agronegócio goiano. Mais do que celebrar o início da nova temporada, o encontro reúne produtores, lideranças e autoridades para analisar cenários, compartilhar conhecimento e discutir os principais desafios e oportunidades da safra. Para 2025/26, o evento chega envolto em expectativas positivas, impulsionadas por tecnologia, pesquisa e confiança do setor.

As estimativas mais recentes do IBGE, do USDA e da Cogo Consultoria indicam um crescimento significativo, com aumento da área plantada e da produtividade, impulsionado pelo uso de tecnologias no campo e pela expectativa de um regime de chuvas mais favorável, ainda que sob influência de uma possível La Niña de baixa intensidade. Outro ponto em debate no setor é a suspensão dos efeitos da Moratória da Soja, que pode abrir novas perspectivas de comercialização para a oleaginosa.

De acordo com a Aprosoja-GO, entidade que promove o evento no estado, os números para a próxima safra ainda são incertos. “Nossa percepção é de que o aumento de área será bastante modesto, até porque os custos de produção estão muito elevados”, afirma o presidente da Aprosoja-GO, Clodoaldo Calegari. Ele lembra que a última safra de soja goiana totalizou 20,75 milhões de toneladas, o maior volume da história. “No último ciclo, nós tivemos clima muito favorável tanto na 1ª quanto na 2ª safra. Para que a gente mantenha esses patamares de produção, precisamos que o clima se comporte de forma positiva”, ressalta.

A escolha de Nova Crixás para sediar essa edição da Abertura Estadual do Plantio de Soja visa reconhecer o trabalho e a dedicação dos agricultores locais e também mostrar como a produção do Vale do Araguaia goiano pode consolidar Goiás como o 3º maior produtor de grãos do Brasil. Cerca de 10% da soja e 15% do milho produzidos em Goiás vêm do Vale do Araguaia, essa fronteira agrícola de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro. A região tem potencial para converter mais de 2 milhões de hectares de pastagens degradadas em áreas produtivas para a 1ª safra, conciliando aumento da produção agrícola com a recuperação ambiental dessas áreas

Tecnologia e pesquisa sustentam avanço em produtividade

Para Túlio Santos, diretor da Sementes Goiás, marca goiana apoiadora da abertura do plantio, os ganhos de produtividade conquistados pelo Brasil nas últimas décadas são fruto de um cuidado que começa antes mesmo do plantio. “O avanço da sojicultura nacional passa pela pesquisa genômica, pelo desenvolvimento de cultivares adaptados às diferentes realidades do país e pelo uso do Tratamento de Sementes Industrial (TSI) aliado a rigorosos processos de qualidade. Somados a práticas adequadas de manejo e nutrição ao longo do ciclo, esses fatores explicam como o Brasil se tornou uma potência agrícola mundial”, destaca.

Com 26 anos de história, a empresa sediada em Rio Verde, no sudoeste goiano, foi uma das pioneiras no estado na implementação do Tratamento Industrial de Sementes (TSI) e hoje é líder nacional em percentual de produção tratada industrialmente, com mais de 75% de sua produção. Com cerca de 75 mil hectares cultivados e mais de 100 cooperados, a Sementes Goiás oferece mais de 50 cultivares adaptadas a diferentes solos, climas e sistemas de produção. A expectativa é comercializar cerca de 1,2 milhão de sacas na safra 2025/26.

“Mais do que abrir uma nova safra, o encontro em Nova Crixás celebra a força do campo goiano e a confiança em um futuro promissor”, destaca Túlio. “Cada semente lançada ao solo carrega o trabalho de gerações, a inovação da pesquisa e a esperança de que a soja siga sendo símbolo de produtividade e prosperidade para o Brasil”.