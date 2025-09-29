Pará colhe 10% mais grãos na safra 2024/2025, mas clima está no radar dos produtores para o próximo ciclo

O 11º levantamento da safra 2024/2025 da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostra que a produção de grãos no Pará deve crescer 10% em relação ao ciclo anterior, alcançando 6,8 milhões de toneladas. Esse avanço é resultado da expansão de 7,5% na área cultivada e do aumento de 2,3% na produtividade média do estado.

O milho aparece como destaque da safra. Segundo a Conab, na primeira colheita (safra de verão) a produção cresceu 22,6% no Norte do país, impulsionada pelas condições climáticas favoráveis e pelo investimento em novas tecnologias.

“O sorgo também surpreendeu e produziu mais do que o esperado na região, mostrando sua força mesmo em condições de menos água”, explica Hudlson Huben, gerente sênior FFE/Go to market da ORÍGEO joint venture entre Bunge e UPL, especializada em soluções sustentáveis e gestão integrada para o Cerrado.

Apesar dos números otimistas e olhando para o futuro, as variações climáticas na região exigem atenção redobrada dos produtores. De acordo com o boletim da Conab, em setembro e outubro de 2025 são esperadas chuvas próximas ou acima da média no norte do estado, mas volumes próximos ou abaixo da média no centro-sul, onde já se observa queda na umidade do solo.

“Os resultados da safra 2024/25 mostram a força e o crescimento da agricultura paraense, tendo o milho e o sorgo como destaques, mas também deixam claro que os produtores precisam estar, mais do que nunca, atentos às variações climáticas, que são implacáveis. O apoio no campo e o monitoramento são indispensáveis para minimizar riscos e sustentar o ritmo de crescimento”, diz Manoel Álvares, gerente de inteligência ORÍGEO.