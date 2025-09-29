GO-461 vai virar estrada da riqueza:

Além do impacto econômico, a pavimentação da GO-461 promete impulsionar o turismo local

Da redação do Jornal Opção

Foto: Divulgação O Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás (Ifag) lança nesta sexta-feira, 26, as obras de pavimentação da rodovia GO-461, no Sudoeste Goiano. O trecho de 52,35 quilômetros, entre os entroncamentos da GO-194 e da GO-221, será asfaltado com recursos de R$ 96 milhões do Fundeinfra, fundo abastecido pelas contribuições dos produtores rurais por meio da chamada Taxa do Agro.

A obra integra o Termo de Cooperação 001/2025, firmado entre Ifag e Governo de Goiás para a pavimentação de sete trechos de seis rodovias goianas, com a colaboração da Agência Goiana de Infraestrutura (Goinfra) e da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra). A empresa Coplan foi selecionada para executar os trabalhos, após apresentar a melhor proposta.

O trecho beneficiará diretamente os municípios de Doverlândia, Mineiros, Caiapônia e Baliza, mas também integrará logisticamente Perolândia, Portelândia e Santa Rita do Araguaia. Estudos do Ifag apontam que 869 propriedades rurais na região serão impactadas, abrangendo cerca de 295,5 mil hectares atualmente em produção, com perspectiva de integrar mais 103,6 mil hectares.

O asfaltamento poderá elevar o Valor Bruto da Produção (VBP) da região em 120%, passando dos atuais R$ 663 milhões para R$ 1,459 bilhão. Armando Rollemberg destaca que cada real investido na obra poderá gerar 7,37 reais a mais em renda agropecuária, um índice acima da média estadual.

A rodovia também é estratégica para o transporte de cargas: atualmente, trafegam pelo leito natural 13.535 veículos pesados por ano, dos quais 3.697 com animais para abate. Com a pavimentação, a projeção é de 38.874 caminhões transportando 1,15 milhão de toneladas adicionais.

Turismo em expansão

Além do impacto econômico, a pavimentação da GO-461 promete impulsionar o turismo local. A região abriga a Chapada e Parque Nacional das Emas, conhecida pela flora e fauna autóctones e pelo fenômeno da bioluminescência, único no mundo.

Formações geológicas como o Domo de Araguainha, a maior cratera de impacto da América do Sul, os cânions do Rio Araguaia, o Salto Paraguassu, rios cristalinos e cachoeiras da região entre Chapadão do Céu, Mineiros, Caiapônia, Doverlândia e Piranhas se destacam como atrações naturais.

A região de Serranópolis, a leste, abriga 40 sítios arqueológicos com pinturas rupestres de até 12 mil anos, atraindo pesquisadores e turistas interessados em história e arqueologia.

Com a pavimentação da GO-461, o Sudoeste Goiano ganha uma nova infraestrutura capaz de integrar produção agropecuária e turismo, ampliando a economia local e atraindo visitantes nacionais e internacionais.