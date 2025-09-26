Como é o hospital do SUS que entrou na lista dos top 15 da América Latina

Hospital de Clínicas de Porto Alegre é referência no atendimento público brasileiro / Imagem: Divulgação/Hospital de Clínicas de Porto Alegre / Viva Bem-UOL

Colaboração para VivaBem/UOL

Seis hospitais brasileiros aparecem entre os 15 melhores da América Latina, em um ranking divulgado pela IntelLat, empresa especializada em análise de dados em saúde. E, entre os brasileiros no top 15, apenas um é público: o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Como é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi criado com a proposta de ser um hospital-escola ligado à então Universidade de Porto Alegre. O projeto surgiu no início da década de 1940. As obras para a instalação, no entanto, demoraram décadas para serem realizadas, e o HCPA só começou suas atividades em 1971, vinculado academicamente à UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

A instalação está no bairro Santa Cecília e tem 3 blocos, com quase 230 mil metros quadrados. O HCPA tem 890 leitos, 36 salas cirúrgicas e um hospital-dia.

O primeiro atendimento ambulatorial ocorreu em fevereiro de 1972 na especialidade de endocrinologia, segundo o portal do HCPA. Em maio do mesmo ano, foi internado o primeiro paciente na especialidade de nefrologia. A cirurgia inaugural foi realizada pela equipe de urologia em 1973 e o primeiro transplante de rins aconteceu no ano seguinte.

O HCPA é um polo de ensino na região, com 520 professores. Segundo o hospital, 570 residentes médicos fazem parte da instituição, além de 48 alunos de mestrado — os dados são de 2024.

Atualmente, o HCPA realiza transplantes de coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins e córneas. Em 2024, foram feitos 483 transplantes, além de 50 mil cirurgias e mais de 3 mil partos no HCPA. O hospital também recebe doação de medula óssea e de sangue.

O serviço de emergência do HCPA atende pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) em quatro especialidades. São elas: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia (até 20 semanas de gestação). Apesar de atender majoritariamente pacientes SUS, o HCPA também presta assistência a convênios privados e pacientes particulares.

Brasil tem outros 3 hospitais públicos no ranking geral

25º lugar: Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho - Vila Santa Catarina (São Paulo);

37º lugar: Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim (São Paulo);

41º lugar: Hospital Municipal Iris Rezende Machado - Aparecida de Goiânia (HMAP) (Aparecida de Goiânia - GO).

O que mais diz o ranking

O Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, lidera a lista. Em segundo lugar está o Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. As duas unidades privadas mantiveram suas colocações do ano passado.

Outros hospitais brasileiros aparecem entre os 15 melhores. São eles: Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (6º lugar); Hospital Alemão Oswaldo Cruz (11º lugar); e Hospital Nove de Julho (12º lugar), ambos em São Paulo.

Brasil domina a lista com 30 instituições classificadas. O país é seguido por Colômbia (26) e México (10), sendo que 80 hospitais latino-americanos participaram do estudo. No ano passado, nove unidades de saúde brasileiras se classificaram.

Para a análise, a IntelLat analisou mais de mil indicadores qualitativos e quantitativos. As instituições foram avaliadas em oito áreas estratégicas: segurança e resultados clínicos, gestão de pessoas, produção de conhecimento, eficiência operacional e financeira, tecnologia, telemedicina, experiência do paciente e sustentabilidade.

Veja lista dos 15 melhores da América Latina

Einstein Hospital Israelita (São Paulo, Brasil)

Hospital Sírio-Libanês (São Paulo, Brasil)

Fundación Santa Fe de Bogotá (Bogotá, Colômbia)

Hospital Italiano (Buenos Aires, Argentina)

Fundación Valle del Lili (Cali, Colômbia)

Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre, Brasil)

Fundación Cardioinfantil - La Cardio (Bogotá, Colômbia)

Centro Médico ABC (Cidade do México, México)

Clínica Imbanaco (Cali, Colômbia)

Hospital Punta Pacífica - Pacífica Salud (Cidade do Panamá, Panamá)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo, Brasil)

Hospital Nove de Julho (São Paulo, Brasil)

Hospital Clínica Bíblica (San José, Costa Rica)

Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín, Colômbia)

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Porto Alegre, Brasil).

Fonte: Viva Bem-UOL