Educação Educação cara

Escola mais cara do Brasil ensina quase tudo em inglês e tem mensalidade de R$ 15 mil

O estudo aponta que nove das dez escolas mais caras do país estão em São Paulo.

26/09/2025 09h48 Atualizada há 32 minutos
Por: Redação Fonte: Diário do Comércio

Por Pedro Silvini / Diário do Comércio

escola avenues A Avenues São Paulo, localizada no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista, é a escola com a mensalidade mais cara do Brasil. Segundo levantamento anual da revista Forbes, referente a 2025, estudar na instituição pode custar até R$ 15.182 por mês, além da taxa de matrícula que chega a R$ 28 mil.

O estudo aponta que nove das dez escolas mais caras do país estão em São Paulo. No topo está a Avenues, seguida pela Graded (até R$ 14,2 mil) e pela Concept (R$ 13,3 mil). No Rio de Janeiro, a Escola Americana é a única representante da lista, com mensalidades que chegam a R$ 10,9 mil.

Confira o top 5:
Avenues (São Paulo): de R$ 9 mil a R$ 15.182
Graded (São Paulo): de R$ 11.459 a R$ 14.221
Concept (São Paulo): R$ 13.340
St. Paul’s School (São Paulo): de R$ 10.533 a R$ 13.303
St. Francis College (São Paulo): de R$ 10.205 a R$ 12.765

Ensino em inglês e campus de 40 mil m²
Fundada em 2018, a Avenues atende cerca de 1,2 mil alunos, do maternal ao ensino médio. O ensino é praticamente todo em inglês, com exceção das disciplinas ligadas ao Brasil, lecionadas em português. Crianças a partir de dois anos já podem ingressar na escola, por meio do programa “Small World”, que oferece atividades lúdicas, de culinária, jardinagem, música e artes, todas em imersão no idioma.

O campus ocupa 40 mil metros quadrados, com pátio coberto, áreas esportivas e espaços ao ar livre. O calendário segue o modelo norte-americano, o que pode obrigar alunos vindos de escolas tradicionais brasileiras a repetir um ano para se adequar.

Diploma duplo e processo seletivo rigoroso
Além da infraestrutura, um dos atrativos da Avenues é o diploma duplo. Os estudantes concluem o ensino médio com certificação válida no Brasil e nos Estados Unidos.

Para entrar, porém, é preciso passar por processo seletivo. O candidato deve apresentar histórico escolar, realizar provas de conhecimentos gerais e inglês, além de entrevistas com a família para verificar se há afinidade com os valores da instituição.

Pedro Silvini Pedro Silvini / Jornalista em formação pela Universidade de Taubaté (UNITAU), colunista de conteúdo social e opinativo. Apaixonado por cinema, música, literatura e cultura regional.
