Geral Desenvolvimento

Entenda por que próxima expansão do mercado imobiliário em Goiás deve acontecer longe de Goiânia e Anápolis

Portal 6 ouviu especialista que explicou quais os atributos promissores que têm atraído investimentos e investidores

26/09/2025 09h40
Por: Redação Fonte: Portal 6
Entenda por que próxima expansão do mercado imobiliário em Goiás deve acontecer longe de Goiânia e Anápolis

Paulo Roberto Belém / Portal 6
Considerada uma das regiões em franco desenvolvimento em Goiás, o Sudoeste Goiano é desprendido da Grande Goiânia e de Anápolis, partes mais adensadas do estado. Por isso, cidades da região despertam o olhar do mercado imobiliário.

Nesse sentido, Rio Verde entra no radar, pois é considerada um polo de desenvolvimento regional, tendo como âncora o agronegócio, mas também se sobressaindo em setores como serviços, indústria e tecnologia.

Estes atrativos, além de favorecerem a cidade economicamente, trazem uma máxima conhecida: “a da oferta e procura”. Neste caso, considerando o perfil dos que investem em imóveis ou os que querem comprar para viver.

Para entender o fenômeno, o Portal 6 conversou com Marcelo Estrela, da Vertente Invest, especialista que enxerga em Rio Verde a “bola da vez” do Interior Goiano quanto à demanda e investimento imobiliário.

Ciclo
Marcelo entende que, dos vultuosos recursos gerados pelo agronegócio empreendidos na cidade e na região, há a necessidade de reinvestimento. “O cara tem uma produção rural, vendeu bem, pegou dinheiro e eventualmente vai comprar um imóvel para investir”.

Marcelo Estrela atua pela Vertent Invest (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

O especialista continuou mencionando outro cenário. “Quando nós pegamos uma cidade como Rio Verde, existe uma industrialização importante. Hoje, ela é a terceira maior cidade em criação de empresas dentro do estado de Goiás”, pontuou.

Com isso, ao destacar que novos empreendimentos estão se estabelecendo no município e a consequente chegada de mais pessoas pelo processo de migração, disse que geram a necessidade do avanço imobiliário. “Os funcionários, a família, precisam de um lugar para morar”, definiu.

Ele emendou juntando duas nomenclaturas econômicas. “A agroindústria acaba demandando também para o setor imobiliário. Aí vem a necessidade de você ter aqui lotes, casas prontas, prédios residenciais, prédios comerciais para estabelecimento dessa cadeia”, explicou, complementando que a questão se retroalimenta.

Uma coisa leva à outra
Marcelo Estrela também comentou o movimento natural, assimilado a uma “reação em cadeia”, que também fomenta o mercado imobiliário. Ele cita o que o avanço do segmento desperta outros interesses.

“Você vê aqui então escritório de advocacia, escritório de arquitetura, empresas de decoração, por exemplo. Então, acho que isso tudo acaba sendo retroalimentado dentro desse ciclo que vem com uma pujança muito importante que é o agronegócio”, considerou.

“A mais”
Agora, perguntando se de certa forma o crescimento imobiliário de Rio Verde influencia os mercados da Grande Goiânia e de Anápolis, o especialista aponta que eles são distintos, mas que podem se complementar.

“A centralidade da Região Metropolitana da capital e de Anápolis continuarão sendo importantes e atraentes para o setor imobiliário. Continuarão sendo base, posso dizer assim”, detalhou.

Ele ainda complementa que cidades nos arredores de Rio Verde também poderão entrar no radar. “A própria Jataí, Mineiros acabam surfando essa onda de desenvolvimento”, concluiu.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!

Rio Verde - GO

Rio Verde - Goiás

Sobre o município
Rio Verde é um município no Sudoeste de Goiás que graças ao agro é um dos que mais cresce na economia do país. Visite e conheça Rio Verde.
