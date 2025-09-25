Jovens goianos podem transformar futuro da energia através da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

O objetivo é envolver jovens que gostem de inovação, tenham interesse em tecnologia, meio ambiente e queiram ser protagonistas de mudanças positivas em suas comunidades.

Goiânia, 24 de setembro de 2025 – A poucos dias do encerramento das inscrições, a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) reforça o convite para estudantes goianos participarem de uma das maiores iniciativas de educação em energia do País. Em Goiás, a meta é mobilizar 8,5 mil alunos, despertando não apenas a curiosidade científica, mas também valores ligados à sustentabilidade e ao uso consciente da energia elétrica.

A competição é destinada a alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e privadas, que terão acesso a desafios interativos e provas online, em formato leve e gamificado. O objetivo é envolver jovens que gostem de inovação, tenham interesse em tecnologia, meio ambiente e queiram ser protagonistas de mudanças positivas em suas comunidades. “Estamos em busca de estudantes que desejam aprender de forma prática e divertida, mas que também tenham vontade de levar esse conhecimento para dentro de casa e multiplicar atitudes conscientes”, explica o analista de Projetos de Eficiência Energética da Equatorial Goiás, Jessé França.

Além de proporcionar aprendizado diferenciado, a ONEE oferece vantagens diretas para alunos e professores. Os docentes de todas as áreas têm acesso a formação gratuita sobre eficiência energética, enquanto os estudantes concorrem a prêmios como notebooks, medalhas e até vaga direta na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências 2026. A final nacional acontece no dia 6 de novembro, em Brasília.

Para ampliar o engajamento, a mobilização em Goiás incluiu ações presenciais em escolas: no dia 15, foram realizadas duas blitz em Goiânia, e no dia 18, mais uma em Valparaíso, incentivando os jovens a se inscreverem e aproveitarem os benefícios do projeto. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 30 de setembro pela internet.

Quem pode participar

Alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e privadas

Professores de todas as áreas interessados no tema

Calendário da ONEE 2025

Inscrições : até 30 de setembro no site: https://inscricao.onee.org.br/ Auth/Registro?utm_source= articuladores&utm_medium= centro-oeste

Formação de professores : setembro

Desafios e provas : outubro

Fase final: 6 de novembro

Premiação nacional: 6 de novembro

Sobre a Equatorial Goiás