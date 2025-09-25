Quinta, 25 de Setembro de 2025 10:59
Educação Energia limpa

Jovens goianos podem transformar futuro da energia através da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Alunos do 8º e 9º ano têm até 30 de setembro para se inscrever na competição que une educação, tecnologia e sustentabilidade

25/09/2025 10h52
Por: Redação Fonte: Equatorial Energia
Inscrições podem ser feitas até 30 de setembro pela internet
Inscrições podem ser feitas até 30 de setembro pela internet
O objetivo é envolver jovens que gostem de inovação, tenham interesse em tecnologia, meio ambiente e queiram ser protagonistas de mudanças positivas em suas comunidades.
Goiânia, 24 de setembro de 2025 A poucos dias do encerramento das inscrições, a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) reforça o convite para estudantes goianos participarem de uma das maiores iniciativas de educação em energia do País. Em Goiás, a meta é mobilizar 8,5 mil alunos, despertando não apenas a curiosidade científica, mas também valores ligados à sustentabilidade e ao uso consciente da energia elétrica.
A competição é destinada a alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e privadas, que terão acesso a desafios interativos e provas online, em formato leve e gamificado. O objetivo é envolver jovens que gostem de inovação, tenham interesse em tecnologia, meio ambiente e queiram ser protagonistas de mudanças positivas em suas comunidades. “Estamos em busca de estudantes que desejam aprender de forma prática e divertida, mas que também tenham vontade de levar esse conhecimento para dentro de casa e multiplicar atitudes conscientes”, explica o analista de Projetos de Eficiência Energética da Equatorial Goiás, Jessé França.
Além de proporcionar aprendizado diferenciado, a ONEE oferece vantagens diretas para alunos e professores. Os docentes de todas as áreas têm acesso a formação gratuita sobre eficiência energética, enquanto os estudantes concorrem a prêmios como notebooks, medalhas e até vaga direta na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências 2026. A final nacional acontece no dia 6 de novembro, em Brasília.
Para ampliar o engajamento, a mobilização em Goiás incluiu ações presenciais em escolas: no dia 15, foram realizadas duas blitz em Goiânia, e no dia 18, mais uma em Valparaíso, incentivando os jovens a se inscreverem e aproveitarem os benefícios do projeto. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 30 de setembro pela internet.
Quem pode participar
  • Alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e privadas
  • Professores de todas as áreas interessados no tema
Calendário da ONEE 2025
Sobre a Equatorial Goiás
A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².
