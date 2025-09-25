Mecânico de Jataí (GO) está entre os competidores de reality show da Massey Ferguson

Programa estreia em 16 de outubro, no canal do YouTube da Massey Ferguson

Natural de Jataí (GO), Gerciandro Borges, 34 anos, é um dos competidores da terceira temporada do Master Mechanic, reality show de competição entre mecânicos agrícolas. Realizado pela Massey Ferguson, referência no mercado agrícola brasileiro, o programa busca destacar a importância desses profissionais para a eficiência das máquinas e a produtividade no campo.

Casado e pai de três filhos, Gerciandro teve contato com máquinas agrícolas ainda na adolescência e hoje atua como operador técnico na concessionária Coopercitrus, em Goiás, onde está há dois anos. Especializado em máquinas agrícolas, incluindo tratores de alta e baixa potência, pulverizadores, plantadeiras, colheitadeiras e equipamentos de fenação, ele concentra seu trabalho diário especialmente em plantadeiras e pulverizadores.

Para Gerciandro, participar do Master Mechanic é uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. “Vejo no reality a chance de conquistar melhorias concretas para minha vida. Além disso, é uma vitrine para mostrar minha competência, trocar experiências e aprender ainda mais”, afirma.

A nova temporada do Master Mechanic estreia em 16 de outubro, às 20h, no canal do YouTube da Massey Ferguson Brasil. Serão três episódios, disponibilizados na plataforma semanalmente, nos dias 16, 23 e 30 de outubro. O destaque desta temporada é o pulverizador MF 500R, um dos equipamentos mais tecnológicos da marca e fundamental para garantir aplicações sustentáveis e precisas.

A competição reúne seis mecânicos da rede de concessionárias Massey Ferguson, selecionados entre os melhores profissionais do Brasil. Os participantes são dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Ao final dos desafios, a dupla vencedora receberá R$ 50 mil e um troféu exclusivo.