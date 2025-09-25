Quinta, 25 de Setembro de 2025 10:31
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
25°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,33

Euro

R$ 6,23

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralRio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RHInternacional“E agora presidente Trump?”InternacionalEx-presidente francês é condenadoGeralAcordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileirosGeralGoiás lança Sigcar e rompe com o CAR
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
Médicos Sem Fronteiras
Camara Municipal 2025
Vigore Fit
Natura - Compre Online e receba em casa
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral Recursos humanos

Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH

O Encontro de Profissionais de RH acontecerá dia 7 de outubro com a participação do Especialista em Direito e Processo do Trabalho, Vlademir Gonzales

25/09/2025 10h28
Por: Redação Fonte: employer.com.br
Foto: Divulgação digital
Foto: Divulgação digital

No dia 7 de outubro (terça-feira), Rio Verde sediará o Encontro de Profissionais de RH, evento voltado para líderes e profissionais de RH. O encontro será realizado na Associação Comercial e Industrial de Rio Verde (ACIRV), a partir das 18h30 e tem como destaque a palestra do Especialista em Direito e Processo do Trabalho, Vlademir Gonzales.

O autor do livro Guia prático da Folha de Pagamento Sem Sofrimento, abordará sobre riscos e cuidados com o processo da folha de pagamento, além de compartilhar insights estratégicos. O evento é uma oportunidade para profissionais de RH da região se conectarem, trocarem experiências e ampliarem sua visão sobre os principais temas que impactam o dia a dia da área.

O evento é gratuito e com vagas limitadas. Para garantir a presença, os interessados devem se inscrever no site oficial do encontro - https://employer.com.br/tudo-do-rh/encontro-de-profissionais-rio-verde/ .

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Atenção! Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Rio Verde Com desempenho acima da média regional, Rio Verde atrai novos investimentos
Concurso Sebrae Sebrae abre vagas com salário de R$ 8.858,85 em Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Luziânia, Rio Verde e outros 2 municípios
Mineiros - Rio Verde Dino suspende novas turmas de universidades em Mineiros e Rio Verde
BRs 060 e 452 Concessionária anuncia sistema Free Flow em pedágios das BRs 060 e 452 de Goiás
Passarela Começa a recuperação da passarela sobre a BR-060 em Santo Antônio da Barra
Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
Rio Verde - GO

Rio Verde - Goiás

Sobre o município
Rio Verde é um município no Sudoeste de Goiás que graças ao agro é um dos que mais cresce na economia do país. Visite e conheça Rio Verde.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
25°
Parcialmente nublado

Mín. 19° Máx. 34°

25° Sensação
4.23 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (26/09)

Mín. 20° Máx. 33°

Tempo limpo
Amanhã (27/09)

Mín. 21° Máx. 35°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias “O Nº 3 poderá ser cassado” Motta rejeita indicação de Eduardo Bolsonaro para líder da minoria na Câmara
2
Geral - Há 2 dias Vereador reitera na criação de parque ecológico
3
Geral - Há 2 dias Waack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidade
4
Edital - Há 3 dias Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
5
Geral - Há 1 dia Acordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileiros
Blogs e colunas
Economia Economia Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH
AgroNegócio AgroNegócio “E agora presidente Trump?”
Cultura Cultura “Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista”
Bastidores da Política Bastidores da Política “O Nº 3 poderá ser cassado”
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH
Jataí - Goiás - GO Câmara Municipal vota projeto de vereador que estabelece liberdade econômica
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias