Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH

No dia 7 de outubro (terça-feira), Rio Verde sediará o Encontro de Profissionais de RH, evento voltado para líderes e profissionais de RH. O encontro será realizado na Associação Comercial e Industrial de Rio Verde (ACIRV), a partir das 18h30 e tem como destaque a palestra do Especialista em Direito e Processo do Trabalho, Vlademir Gonzales.

O autor do livro Guia prático da Folha de Pagamento Sem Sofrimento, abordará sobre riscos e cuidados com o processo da folha de pagamento, além de compartilhar insights estratégicos. O evento é uma oportunidade para profissionais de RH da região se conectarem, trocarem experiências e ampliarem sua visão sobre os principais temas que impactam o dia a dia da área.