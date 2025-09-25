Quinta, 25 de Setembro de 2025 10:24
Internacional Sem tarifas

“E agora presidente Trump?”

China sinaliza que compras de soja dos EUA dependem da remoção de tarifas

25/09/2025 10h15
Por: Redação Fonte: Reuters/MSN
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

História de Reuters / MSN

PEQUIM (Reuters) - Os Estados Unidos devem remover o que a China descreveu como tarifas irracionais e criar condições para expandir o comércio bilateral, disse um porta-voz do Ministério do Comércio chinês nesta quinta-feira, quando perguntado se a China compraria soja norte-americana.

A China, o maior comprador mundial de soja, ainda não reservou nenhuma carga de soja dos EUA de sua safra de outono, disseram operadores, optando pelo fornecimento vindo da América do Sul.

Os agricultores dos EUA podem perder bilhões de dólares em vendas de soja devido às tensões comerciais não resolvidas que interromperam as exportações para a China.

Carga de soja é descarregada em elevador durante colheita em Massillon, no Estado norte-americano de Ohio 07/10/2021 REUTERS/Dane Rhys Carga de soja é descarregada em elevador durante colheita em Massillon, no Estado norte-americano de Ohio 07/10/2021 REUTERS/Dane Rhys© Thomson Reuters

Na segunda-feira, o negociador sênior de comércio da China, Li Chenggang, reuniu-se com líderes políticos e empresariais do Meio-Oeste dos EUA, onde a maior parte da soja norte-americana é colhida, sinalizando que a segunda maior economia do mundo poderia comprar alguns grãos de soja dos EUA antes de negociações comerciais mais abrangentes.

No entanto, a discordância em relação aos detalhes técnicos parece estar complicando as negociações, com as autoridades comerciais da China e dos EUA devendo se reunir novamente nesta quinta-feira.

"Com relação ao comércio de soja, os Estados Unidos devem tomar medidas positivas para cancelar as tarifas não razoáveis relevantes para criar condições para a expansão do comércio bilateral", disse o porta-voz do Ministério do Comércio da China, He Yadong, em uma coletiva de imprensa.

Reuters  / Reportagem de Joe Cash e Ryan Woo
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
