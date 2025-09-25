Quinta, 25 de Setembro de 2025 10:31
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
25°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,33

Euro

R$ 6,23

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralRio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RHInternacional“E agora presidente Trump?”InternacionalEx-presidente francês é condenadoGeralAcordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileirosGeralGoiás lança Sigcar e rompe com o CAR
Médicos Sem Fronteiras
Anuncie conosco
Por um Goias melhor
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Não jogue lixo na rua
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Camara Municipal 2025
Internacional Prisão

Ex-presidente francês é condenado

Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy a 5 anos de prisão

25/09/2025 10h11
Por: Redação Fonte: EFP
O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy © JULIEN DE ROSA
O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy © JULIEN DE ROSA
AFP / História de AFP/MSN

A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (25) a cinco anos de prisão o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy no caso de suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 por parte da Líbia e pediu a aplicação provisória da pena.

A sentença proferida pelo tribunal de Paris não será suspensa caso o ex-mandatário, de 70 anos, apresente recurso. Dentro de um mês, a Justiça deve informar Sarkozy a data de sua entrada na prisão.

A condenação por associação criminosa segue outras duas por corrupção, tráfico de influência e financiamento ilegal de campanha em 2012, uma das quais provocou a perda da principal distinção francesa, a Legião de Honra. Sarkozy nunca passou um dia na prisão.

Sarkozy, que defendeu sua inocência, compareceu à leitura da sentença no tribunal de Paris acompanhado da esposa, a modelo, cantora e atriz Carla Bruni-Sarkozy, e de três de seus filhos.

A presidente do tribunal, Nathalie Gavarino, explicou que Sarkozy, 70 anos, é culpado de ter "permitido que seus colaboradores próximos (...) atuassem com o objetivo de obter apoios financeiros".

Mas o processo não permitiu demonstrar que "o dinheiro que saiu da Líbia" foi utilizado "em última instância" para financiar de forma oculta a vitoriosa campanha eleitoral de 2007, explicou a magistrada.

- Aliados condenados -
A Promotoria havia solicitado, em março, sete anos de prisão, por considerá-lo o "verdadeiro" responsável por um pacto com o ditador líbio Muammar Kadhafi, que morreu em 2011. O tribunal absolveu o ex-presidente da acusação de corrupção.

Para os investigadores, Sarkozy e sua equipe prometeram ajuda a Kadhafi para restaurar sua imagem internacional, depois de Trípoli ter sido acusada de executar atentados contra um avião na Escócia e outro no Níger, em troca de dinheiro para a campanha eleitoral de 2007.

Kadhafi foi derrubado e assassinado por seus opositores em outubro de 2011, durante a Primavera Árabe. A França foi um dos países cruciais da intervenção da Otan, que com a imposição de uma zona de exclusão aérea na Líbia prestou um apoio essencial aos rebeldes.

Outras 11 pessoas foram processadas ao lado de Sarkozy. A Justiça condenou a seis anos de prisão o seu ex-braço direito Claude Guéant por corrupção e associação criminosa, e a dois anos de prisão o ex-ministro Brice Hortefeux.

O caso é baseado em declarações de sete ex-dirigentes líbios, viagens à Líbia de Guéant e Hortefeux, transferências de dinheiro e nos cadernos do ex-ministro do Petróleo líbio Shukri Ghanem, que foi encontrado afogado no rio Danúbio em Viena em 2012.

A nova sentença foi ofuscada pela morte, na terça-feira, em decorrência de uma parada cardíaca em Beirute do empresário franco-libanês Ziad Takieddine, 75 anos, um acusador-chave de Sarkozy no caso.

Takieddine afirmou diversas vezes que, em 2006 e 2007, ajudou a entregar a Sarkozy e sua equipe até cinco milhões de euros (seis milhões de dólares, 31 milhões de reais na cotação atual) procedentes de Kadhafi.

Posteriormente, ele se retratou de suas acusações, e depois caiu em contradição. A Justiça abriu outro caso contra Sarkozy e também contra sua esposa por suspeitas de pressionar uma testemunha.

- Histórico judicial -

O ex-presidente já havia sido condenado a um ano de prisão por corrupção e tráfico de influência no chamado caso das "escutas". 

Sarkozy se tornou este ano o primeiro ex-chefe de Estado francês a usar uma tornozeleira eletrônica, entre janeiro e maio, antes de obter liberdade condicional por sua idade, 70 anos. 

A Corte de Cassação, o principal tribunal francês, examinará no dia 8 de outubro seu recurso no caso "Bygmalion", relacionado ao financiamento de sua fracassada campanha presidencial de 2012, pelo qual foi condenado a seis meses de prisão. 

Apesar das condenações, Sarkozy continua sendo um político influente na França e costuma conversar com o atual presidente, o centro-direitista Emmanuel Macron.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Sem tarifas “E agora presidente Trump?”
“Virando a esquina” Carne que não irá mais aos EUA “vira a esquina”
Mais petroleo Brasileiro encontrou reserva de petróleo com 14 bilhões de barris para tornar país um dos mais ricos do mundo
200 por cento Trump ameaça tarifa de 200% à China se ímãs não forem exportados aos EUA
Falências Tarifa e juro: Industriais dos EUA temem cenário e falam em falência
Todos mortos Mãe publica vídeos angustiantes antes de supostamente matar marido e filhos
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 09h04
25°
Parcialmente nublado

Mín. 19° Máx. 34°

25° Sensação
4.23 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (26/09)

Mín. 20° Máx. 33°

Tempo limpo
Amanhã (27/09)

Mín. 21° Máx. 35°

Tempo limpo
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 2 dias “O Nº 3 poderá ser cassado” Motta rejeita indicação de Eduardo Bolsonaro para líder da minoria na Câmara
2
Geral - Há 2 dias Vereador reitera na criação de parque ecológico
3
Geral - Há 2 dias Waack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidade
4
Edital - Há 3 dias Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
5
Geral - Há 1 dia Acordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileiros
Blogs e colunas
Economia Economia Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH
AgroNegócio AgroNegócio “E agora presidente Trump?”
Cultura Cultura “Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista”
Bastidores da Política Bastidores da Política “O Nº 3 poderá ser cassado”
Anúncio
Municípios
Rio Verde - GO Rio Verde (GO) sedia palestra sobre folha de pagamento e boas práticas de RH
Jataí - Goiás - GO Câmara Municipal vota projeto de vereador que estabelece liberdade econômica
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias