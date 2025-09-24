Quarta, 24 de Setembro de 2025 14:13
Dólar com.

R$ 5,32

Euro

R$ 6,24

Peso Arg.

R$ 0,

GeralAcordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileirosGeralGoiás lança Sigcar e rompe com o CARGeralComo mega empreendimento inaugurado em Anápolis pode impactar mais de 50 municípiosGeralCâmara Municipal vota projeto de vereador que estabelece liberdade econômicaGeralO reconhecimento da Palestina como Estado:
Geral Impacto

Como mega empreendimento inaugurado em Anápolis pode impactar mais de 50 municípios

Mixed use, que reúne shopping, área residencial e hospital, também projeta a criação de mais de 1.700 empregos diretos e indiretos na fase de operação

24/09/2025 09h30
Por: Redação Fonte: Portal 6
Localizado no Centro de Anápolis, o Gran Life é o primeiro mixed use da cidade. (Foto: Divulgação)
Por Paulo Roberto Belém / Portal 6

Entregue neste mês com a pompa de maior empreendimento privado já construído em Anápolis, o Gran Life projeta impactar também a população de 54 municípios que têm a cidade como referência em saúde, comércio e lazer. O complexo reúne hospital, shopping, torre residencial e torre comercial em uma área de 58 mil metros quadrados, resultado de um investimento de R$ 253 milhões realizado pelas empresas ABL Prime e Trinus.

De acordo com os responsáveis pelo empreendimento, o hospital — desenvolvido com consultoria do Sírio-Libanês — terá 92 leitos de internação, 20 de UTI e cinco salas cirúrgicas, com previsão de entrega em julho de 2027. O shopping, que ocupará 9,6 mil m² com 51 lojas e um rooftop gastronômico, deve ser inaugurado em janeiro de 2026.

“Estamos no eixo econômico que mais cresce no Brasil, sendo um grande centro de oportunidades e desenvolvimento. Este empreendimento deve beneficiar toda a região, e não apenas os moradores de Anápolis”, afirma Fernando Fonseca, sócio da ABL Prime.

Segundo projeções do grupo, o Gran Life terá reflexos na economia local e regional. Estima-se a criação de mais de 1.700 empregos diretos e indiretos na fase de operação, além de movimentar cerca de R$ 95 milhões em serviços de acabamento e mobiliário.

Outro destaque apontado pelos responsáveis é o setor de locações de curta temporada, ainda pouco explorado em Anápolis, mas que deve ganhar força com os 156 apartamentos residenciais integrados ao complexo.

O crescimento da cidade reforça a aposta. Entre 2010 e 2022, a população de Anápolis saltou de 334.623 para 398.817 habitantes, alta de 19,18%, segundo o IBGE. Pesquisas do Sinduscon, coordenadas pelo Instituto Prospecta, indicam que outros 17 mil novos moradores chegaram entre 2023 e 2025, número que pressiona a demanda por serviços de saúde, moradia e comércio.

Na avaliação dos empreendedores, esse cenário amplia a relevância de Anápolis como polo regional. “Este projeto deve atrair médicos, investidores e consumidores de toda a região, consolidando a cidade como um dos principais centros de desenvolvimento do Centro-Oeste”, completa Fonseca.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.

Economia
Sobre Economia
Dicas e exemplos de como criar e ter seu próprio negócio. Histórias motivadoras para que você possa crescer profissionalmente e fazer muito mais por sua comunidade.
