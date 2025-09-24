Quarta, 24 de Setembro de 2025 14:04
GeralAcordo União Europeia–Mercosul elimina tarifas em 91% de produtos brasileirosGeralGoiás lança Sigcar e rompe com o CARGeralComo mega empreendimento inaugurado em Anápolis pode impactar mais de 50 municípiosGeralCâmara Municipal vota projeto de vereador que estabelece liberdade econômicaGeralO reconhecimento da Palestina como Estado:
Geral BR 452

Atenção, motoristas: obra na BR-452, em Goiatuba, altera o tráfego

Rota Verde Goiás orienta atenção redobrada ao trafegar pelo trecho com intervenção que vai resultar em melhoria no asfalto

24/09/2025 09h04
Por: Redação Fonte: Rota Verde
Na BR-452, entre os quilômetros 90 e 95, no município de Goiatuba, equipes realizam fresagem e substituição de asfalto. Para permitir a execução dos serviços, o tráfego está sendo organizado no sistema “Pare e Siga”.
A Rota Verde Goiás informa que segue com uma frente de obras ao longo desta semana na BR-452 com impacto direto no tráfego. Os trabalhos têm como objetivo melhorar a qualidade do pavimento e garantir a segurança dos usuários. As intervenções acontecem até o dia 28 de setembro, sempre no período das 7h às 17h.

Na BR-452, entre os quilômetros 90 e 95, no município de Goiatuba, equipes realizam fresagem e substituição de asfalto. Para permitir a execução dos serviços, o tráfego está sendo organizado no sistema “Pare e Siga”, em que os veículos trafegam alternadamente em cada sentido da pista. A recomendação aos motoristas é respeitar a sinalização, manter a atenção redobrada, já que o fluxo tende a ficar mais lento, e programar seus deslocamentos.

Plano de 100 Dias superou a meta

Quando assumiu a concessão da BR-060 e da BR-452 a Rota Verde Goiás colocou em prática o Plano de 100 Dias, uma força-tarefa para melhorias que contemplou diversas frentes de trabalho em todo o trecho sob gestão, entre Goiânia e Itumbiara, passando por Rio Verde. Essa força-tarefa terminou com resultados muito acima das metas contratuais. Ao todo, foram reconstruídos 203.573 m² de pavimento – um volume 710% superior ao previsto – e implantadas ou substituídas 196 placas de sinalização, número 325% maior que o estabelecido.

Mais de 205 trabalhadores atuaram ainda em serviços de revitalização de iluminação, melhorias em pontes e viadutos, além de roçada e limpeza. Com o encerramento do Plano de 100 Dias, tem início uma nova fase de modernização e conservação dessas rodovias. As obras e investimentos seguem de forma contínua, com novas etapas planejadas para garantir uma rodovia mais segura e confortável para todos e uma das intervenções é a substituição do asfalto em diferentes pontos da rodovia, a recuperação da passarela de Santo Antônio da Barra, que segue acontecendo sem alterações no tráfego, e outras atividades como tapa buracos, recuperação de telas antiofuscantes e roçadas.

Sobre a Rota Verde Goiás

A Rota Verde Goiás assume 426,2 quilômetros de malha rodoviária em um trajeto essencial ao escoamento do agronegócio, principalmente soja e milho, e da indústria. O trecho rodoviário também é o caminho do transporte de produtos de multinacionais e de grandes eventos.

Firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, o contrato prevê investimentos de aproximadamente R$ 7 bilhões e tem um modelo de gestão inovador que visa oferecer mais segurança, conforto e eficiência para os usuários. Os benefícios econômicos incluem ainda a geração estimada de 58.389 empregos diretos e indiretos.

 

