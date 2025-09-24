Quarta, 24 de Setembro de 2025 14:12
Geral Equipamento militar

Esta potência militar deve abastecer a defesa brasileira com helicópteros

O acordo prevê a aquisição de 11 unidades do modelo UH-60L Black Hawk

24/09/2025 08h40
Por: Redação Fonte: Revista Forum
Mesmo com a pressão diplomática imposta por Washington, o Brasil segue dependente de sistemas militares norte-americanos.
Mesmo com a pressão diplomática imposta por Washington, o Brasil segue dependente de sistemas militares norte-americanos.

História de Raony Salvador/Revista Forum/MSN

Em meio as tensões com Washington após novas sanções anunciadas por Donald Trump contra o Brasil, o governo Lula decidiu ampliar a frota de helicópteros militares com um contrato bilionário firmado diretamente com os Estados Unidos.

O acordo prevê a aquisição de 11 unidades do modelo UH-60L Black Hawk, retiradas do estoque do Exército norte-americano. A negociação, sem concorrência pública, foi feita pelo programa Black Hawk Exchange Sales Team, utilizado pelo governo dos EUA para revenda de aeronaves usadas.

De acordo com estimativas oficiais, o valor da operação chega a US$ 230 milhões, o equivalente a R$ 1,2 bilhão. Além do fornecimento dos novos aparelhos, o pacote inclui a modernização de 24 helicópteros já em uso pelas Forças Armadas brasileiras.

Modernização e dependência estratégica
A atualização da frota existente prevê melhorias tecnológicas, ampliando a eficiência em missões de transporte de tropas, resgate e operações em áreas de difícil acesso. O UH-60L é considerado uma das plataformas mais versáteis da aviação militar, presente em exércitos de diversos países.

Mesmo com a pressão diplomática imposta por Washington, o Brasil segue dependente de sistemas militares norte-americanos. A escolha por reforçar a frota com equipamentos usados dos EUA, em vez de abrir licitação internacional, reforça essa relação.

O contraste entre a escalada de atritos políticos e a continuidade de contratos estratégicos de defesa evidencia a complexidade da política externa brasileira, que precisa administrar pressões de aliados tradicionais sem comprometer sua capacidade operacional.

 

