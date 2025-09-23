Terça, 23 de Setembro de 2025 15:53
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,28

Euro

R$ 6,24

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralWaack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidadeGeralAutistas Brasil repudia declarações de Donald Trump que associam autismo ao uso de Tylenol e vacinasEducação“Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista”GeralVereador reitera na criação de parque ecológicoGeral“O Nº 3 poderá ser cassado”
Anuncie conosco
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Médicos Sem Fronteiras
Vigore Fit
Não jogue lixo na rua
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Geral “Prejuízos”

Waack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidade

“É unicamente disso que se trata para aqueles que, nos Estados Unidos, estão dispostos a aceitar prejuízos ao próprio país”

23/09/2025 11h15 Atualizada há 4 horas
Por: Redação Fonte: CNN Brasil/MSN
Waack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidade
Waack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidade

História de William Waack/CNN Brasil/MSN

Dogma é dogma justamente porque não se pode duvidar dele. É exatamente isso que ocorre, neste momento, com as forças políticas alinhadas ao bolsonarismo. Elas se recusam a questionar o dogma segundo o qual a Casa Branca irá resolver, a seu favor, aquilo que o bolsonarismo deseja. No entanto, isso não está acontecendo.

Aparentemente, não há qualquer dado da realidade capaz de convencer as forças bolsonaristas de que as sanções, os ataques e as interferências promovidas pelos Estados Unidos na política brasileira estão, na verdade, piorando a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — e não o contrário. É unicamente disso que se trata para aqueles que, nos Estados Unidos, estão dispostos a aceitar prejuízos ao próprio país, desde que isso sirva para defender o chefe do clã Bolsonaro.

Esse cenário se repetiu nesta segunda-feira (22), mais uma vez. Assim que o governo americano aplicou a Lei Magnitsky também contra a esposa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, as negociações em curso para algum tipo de anistia — ou mesmo para uma dosimetria penal mais favorável, que pudesse beneficiar até o próprio Jair Bolsonaro — esfriaram consideravelmente.

Do ponto de vista político, o que se observa é o fortalecimento do adversário, e não da direita radical, que o bolsonarismo acredita ser a única capaz de representá-lo. Os bolsonaristas imaginaram, no Congresso, uma troca entre a aprovação da PEC da Blindagem e a anistia, mas estão sofrendo desgaste por não conseguirem conquistar nem uma, nem outra.

Apesar de o bolsonarismo ainda contar com um contingente eleitoral numeroso — que os candidatos da direita julgam não poder ignorar — essa corrente carece de dois elementos fundamentais na política: força suficiente dentro do próprio Congresso e poder de convencimento.

Acreditam que a Casa Branca lhes dará aquilo que não conseguem obter por meios próprios. Isso não passa de um dogma.

CNN Brasil
Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Repúdio Autistas Brasil repudia declarações de Donald Trump que associam autismo ao uso de Tylenol e vacinas
Parque ecológico Vereador reitera na criação de parque ecológico
Eduardo Bolsonaro “O Nº 3 poderá ser cassado”
Câmara em ação Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Em Uberaba Expoinel 2025 acontece de 13 a 19 de outubro, em Uberaba (MG)  Inscrições dos animais Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens estão abertas até 12 de outubro 
Soja e além A soja presente no seu dia-a-dia
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 14h04
32°
Tempo limpo

Mín. 18° Máx. 33°

31° Sensação
2.34 km/h Vento
34% Umidade do ar
99% (1.23mm) Chance de chuva
Amanhã (24/09)

Mín. 21° Máx. 36°

Chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 19° Máx. 33°

Chuva
Movimento Circular
Campanha Segura seu pet
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Eduardo Bolsonaro ameaça “paralisar o Brasil” após assumir liderança na Câmara Sóstenes já trata a gambiarra como vitória garantida
2
Geral - Há 6 dias Aprovada a PEC da “Safadagem” / JN
3
Edital - Há 6 dias Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
4
Edital - Há 6 dias Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
5
Geral - Há 6 dias Documentário goiano sobre crescente movimento monarquista, “Órfãos do Imperador”, será exibido na 4ª Mostra PERIFÉRICA
Blogs e colunas
Cultura Cultura “Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista”
Bastidores da Política Bastidores da Política “O Nº 3 poderá ser cassado”
AgroNegócio AgroNegócio Expoinel 2025 acontece de 13 a 19 de outubro, em Uberaba (MG) 
Saúde Saúde Mau hálito é hereditário? Entenda como fatores genéticos influenciam a halitose
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Vereador reitera na criação de parque ecológico
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias