Terça, 23 de Setembro de 2025 15:55
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,28

Euro

R$ 6,24

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralWaack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidadeGeralAutistas Brasil repudia declarações de Donald Trump que associam autismo ao uso de Tylenol e vacinasEducação“Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista”GeralVereador reitera na criação de parque ecológicoGeral“O Nº 3 poderá ser cassado”
Médicos Sem Fronteiras
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Vigore Fit
Camara Municipal 2025
MT Informática e papelaria
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
Não jogue lixo na rua
Por um Goias melhor
Geral Repúdio

Autistas Brasil repudia declarações de Donald Trump que associam autismo ao uso de Tylenol e vacinas

Entidade denuncia discurso eugenista e alerta para o risco de políticas que desumanizam pessoas autistas 

23/09/2025 10h16
Por: Redação Fonte: alterconteudo.com.br
Símbolo do autismo / Foto: Divulgação digital/Google
Símbolo do autismo / Foto: Divulgação digital/Google

A Autistas Brasil manifestou repúdio às declarações feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, sem apresentar evidências científicas, associou nesta segunda-feira (22) o uso de Tylenol durante a gravidez e a vacinação infantil ao desenvolvimento do autismo. 

Durante coletiva na Casa Branca, Trump afirmou que bebês seriam “carregados” com até 80 vacinas “de uma só vez” e recomendou que gestantes evitem o uso de paracetamol. A FDA (agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA, equivalente à Anvisa) confirmou que atualizará informações sobre o medicamento, mas reforçou que não há comprovação de relação causal entre o paracetamol e o autismo. 

Em nota, o vice-presidente da Autistas Brasil, Arthur Ataide Ferreira Garcia, classificou as declarações como parte de um projeto político de apagamento das pessoas com deficiência. 

“Trump e Kennedy não estão apenas equivocados quando falam que o autismo é causado pelo uso de Tylenol, não é meramente um erro, é um projeto político. Estão reintroduzindo no século XXI a lógica eugenista que trata pessoas com deficiência como tragédia. O autismo se torna um vilão a ser combatido, e pessoas autistas são reduzidas a sujeitos desumanizados numa cruzada moral em nome de uma sociedade ‘pura’ e homogênea, sem lugar para aqueles tidos como ‘diferentes’, ‘estranhos’, ‘deficientes’”, afirmou Garcia. 

Segundo a entidade, o aumento de diagnósticos de autismo observado nas últimas décadas não é epidemia nem crise de saúde pública, mas reflexo de maior acesso à avaliação e diagnóstico, especialmente entre grupos historicamente invisibilizados, como mulheres autistas e pessoas negras. 

Garcia destacou que não existe evidência científica consistente que sustente a associação entre paracetamol, vacinas e autismo. “Até o momento, não há ensaios clínicos randomizados, metanálises robustas ou grandes estudos populacionais que apontem uma relação real. O que vemos é uma estratégia deliberada de transformar nossa condição em um mal a ser combatido, uma cruzada capacitista em nome de um mundo supostamente mais ‘normal’”, disse.

A Autistas Brasil também alerta que discursos como o de Trump já encontram ressonância no Brasil, especialmente em setores ligados ao lobby de clínicas privadas que defendem a “cura” do autismo. Para a entidade, esse movimento ameaça a construção de políticas públicas baseadas na inclusão e na emancipação.

“O autismo não é doença e não precisa de cura. O que a sociedade deve buscar são políticas públicas que promovam emancipação, e isso não se dá com um discurso que patologiza a existência de pessoas autistas. Se dá com acessibilidade, educação inclusiva, cuidado humanizado e emprego apoiado”, completou Garcia.

Sobre Autistas Brasil:

A Autistas Brasil é uma organização de advocacy que atua desde 2020 na defesa dos direitos das pessoas autistas, com ênfase na autodefensoria, educação inclusiva e inserção no mercado de trabalho. Fundada por lideranças autistas, seu grande diferencial é a autorrepresentação: pessoas autistas falando por si, com protagonismo e empoderamento. A associação atua de forma propositiva e não assistencialista, valorizando as potencialidades individuais e buscando transformar a visão social sobre o autismo.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
“Prejuízos” Waack: Dogma bolsonarista insiste em ignorar a realidade
Parque ecológico Vereador reitera na criação de parque ecológico
Eduardo Bolsonaro “O Nº 3 poderá ser cassado”
Câmara em ação Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Em Uberaba Expoinel 2025 acontece de 13 a 19 de outubro, em Uberaba (MG)  Inscrições dos animais Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens estão abertas até 12 de outubro 
Soja e além A soja presente no seu dia-a-dia
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 14h04
32°
Tempo limpo

Mín. 18° Máx. 33°

31° Sensação
2.34 km/h Vento
34% Umidade do ar
99% (1.23mm) Chance de chuva
Amanhã (24/09)

Mín. 21° Máx. 36°

Chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 19° Máx. 33°

Chuva
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Eduardo Bolsonaro ameaça “paralisar o Brasil” após assumir liderança na Câmara Sóstenes já trata a gambiarra como vitória garantida
2
Geral - Há 6 dias Aprovada a PEC da “Safadagem” / JN
3
Edital - Há 6 dias Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
4
Edital - Há 6 dias Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
5
Geral - Há 6 dias Documentário goiano sobre crescente movimento monarquista, “Órfãos do Imperador”, será exibido na 4ª Mostra PERIFÉRICA
Blogs e colunas
Cultura Cultura “Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista”
Bastidores da Política Bastidores da Política “O Nº 3 poderá ser cassado”
AgroNegócio AgroNegócio Expoinel 2025 acontece de 13 a 19 de outubro, em Uberaba (MG) 
Saúde Saúde Mau hálito é hereditário? Entenda como fatores genéticos influenciam a halitose
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Vereador reitera na criação de parque ecológico
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias