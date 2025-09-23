Terça, 23 de Setembro de 2025 15:50
Educação Dicas de leitura

“Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista”

Esse  é o novo título lançado pela Editora Mackenzie 

23/09/2025 10h12
Por: Redação Fonte: mackenzie.br/

4 dicas para ler um livro em menos de uma semana – Blog @admnosangue Imagem ilustrativa Google

Obra aborda as origens liberais e escravistas do Direito no cenário nacional  

A Editora Mackenzie lança, no próximo dia 30 de setembro, a partir das 17 horas, no Centro Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM), a obra Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista, da doutora e mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Thaís Duarte Zappelini.

O livro é composto por cinco capítulos e contribui para o raciocínio entre Direito, liberalismo e a escravidão no Brasil. Além de abordar a ideia de liberalismo apresentada por Roberto Schwarz, e seus contemporâneos, a obra revisita o trabalho de importantes juristas e desmitifica a ideia de simplicidade do Direito brasileiro.

Fundamentado na concepção de que a estrutura jurídica brasileira utiliza a força retórica do ideário liberal, particularmente, como fonte de aliciamento, há no Brasil um Direito que nasceu de bases profundamente excludentes e que incorporou as ideias liberais e escravistas.

Como leitura, a obra é recomendada para pós-graduandos nos campos do Direito, da História e da Filosofia, além de interessados no tema. O livro busca, também, as raízes para explicar o problema do racismo estrutural e sua relação com problemas na atualidade.

A obra Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista estará disponível para venda no dia do lançamento no CHCM. Para compras online, basta acessar o site da Editora Mackenzie, clicando aqui
 

Serviço: 

Lançamento do livro Liberalismo jurídico: uma discussão sobre Direito e escravidão no Brasil oitocentista 

Data e horário: 30 de setembro, a partir das 17h. 

Local: Centro Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM), na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.  

R. Maria Antônia, 307 – Higienópolis – São Paulo, SP. 

Mais informações: clique aqui.

