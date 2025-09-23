Vereador reitera na criação de parque ecológico

“As unidades de conservação no Brasil são divididas em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, sendo que o pleito se refere ao primeiro grupo, cujo objetivo principal é proteger a natureza“

Luciano propõe criação de parque na Mata do Brisas

O vereador Luciano Lima propôs ao executivo a criação de um Parque Natural Municipal na área de floresta denominada Mata do Brisas. “O objetivo é fortalecer a preservação ambiental, possibilitando pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico, em conformidade com a Lei Ordinária nº 2.698 de 2006, que instituiu em Jataí o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza e Áreas Verdes”, explicou. “As unidades de conservação no Brasil são divididas em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, sendo que o pleito se refere ao primeiro grupo, cujo objetivo principal é proteger a natureza permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, como visitação, turismo ecológico, pesquisa e educação ambiental.

A legislação citada define unidade de conservação como espaço territorial com características naturais relevantes, instituído pelo poder público com objetivos de preservação, limites definidos e regime especial de administração. O artigo 8º da norma prevê, entre as categorias de Unidades de Proteção Integral, o Parque Natural Municipal, previsto no artigo 11 como instrumento de preservação de ecossistemas de relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando pesquisas e atividades educativas em contato com a natureza.

A Mata do Brisas atende às características da lei por estar localizada em área de expansão urbana, onde se torna necessária a proteção da biodiversidade e a disciplina do processo de ocupação. Também poderia ser demarcada uma via com pista de caminhada ao redor do parque, tomando como referência o Parque Macambira, em Goiânia.

Deve-se ressaltar a importância de investimentos em preservação ambiental, destacando a riqueza natural existente na área urbana de Jataí e a necessidade de sua manutenção diante da expansão da cidade. Com a criação do parque, seriam preservadas a nascente e o curso d’água do local, assegurando a proteção do ecossistema, a melhoria da qualidade de vida da população dos bairros próximos e o desenvolvimento sustentável do município”. 535