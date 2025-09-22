Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marcos Patrick quer faixa de pedestres em frente a clínica

O vereador Marcos Patrick reivindicou à SMT a implantação de uma faixa de pedestres em frente à Clínica de Motricidade e Desenvolvimento Infantil, no bairro Samuel Graham. Localizada na Rua Mineiros, a clínica atende crianças e adolescentes autistas, além de pacientes com dificuldades físicas e motoras, que necessitam de acompanhamento constante de familiares e profissionais de saúde. “O fluxo de pessoas, aliado ao movimento de veículos na região, exige medidas urgentes de segurança para garantir a integridade dos usuários e da equipe técnica”, alertou ele. “A implantação da faixa de pedestres proporcionará acessibilidade, segurança e tranquilidade, reduzindo o risco de acidentes e assegurando o direito de mobilidade às pessoas com deficiência. A medida tem grande relevância social, pois busca não apenas a segurança viária, mas também a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo condições dignas de acesso ao tratamento de saúde”. 577

Abimael solicita instalação de redutor de velocidade em frente a escola

O vereador Abimael Silva solicitou à prefeitura a instalação de um redutor de velocidade em frente ao Colégio Estadual Washington Barros França, no bairro Jacutinga. “A proposta atende a pedido dos gestores da escola, formulado por alunos e pela comunidade local, pois motoristas transitam em alta velocidade na via e não respeitam a faixa de pedestres existente, o que coloca em risco a segurança de estudantes, professores e demais pedestres”, relatou. “Sugerimos como medida de segurança a instalação de uma faixa elevada ou, preferencialmente, de um redutor de velocidade eletrônico, que poderia intensificar a fiscalização e reduzir o tráfego em alta velocidade. A solicitação tem caráter urgente, por se tratar de uma unidade escolar, e busca assegurar maior proteção à comunidade no entorno”. 585

Luciano propõe criação de parque na Mata do Brisas

O vereador Luciano Lima propôs ao executivo a criação de um Parque Natural Municipal na área de floresta denominada Mata do Brisas. “O objetivo é fortalecer a preservação ambiental, possibilitando pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico, em conformidade com a Lei Ordinária nº 2.698 de 2006, que instituiu em Jataí o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza e Áreas Verdes”, explicou. “As unidades de conservação no Brasil são divididas em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, sendo que o pleito se refere ao primeiro grupo, cujo objetivo principal é proteger a natureza permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, como visitação, turismo ecológico, pesquisa e educação ambiental.

A legislação citada define unidade de conservação como espaço territorial com características naturais relevantes, instituído pelo poder público com objetivos de preservação, limites definidos e regime especial de administração. O artigo 8º da norma prevê, entre as categorias de Unidades de Proteção Integral, o Parque Natural Municipal, previsto no artigo 11 como instrumento de preservação de ecossistemas de relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando pesquisas e atividades educativas em contato com a natureza.

A Mata do Brisas atende às características da lei por estar localizada em área de expansão urbana, onde se torna necessária a proteção da biodiversidade e a disciplina do processo de ocupação. Também poderia ser demarcada uma via com pista de caminhada ao redor do parque, tomando como referência o Parque Macambira, em Goiânia.

Deve-se ressaltar a importância de investimentos em preservação ambiental, destacando a riqueza natural existente na área urbana de Jataí e a necessidade de sua manutenção diante da expansão da cidade. Com a criação do parque, seriam preservadas a nascente e o curso d’água do local, assegurando a proteção do ecossistema, a melhoria da qualidade de vida da população dos bairros próximos e o desenvolvimento sustentável do município”. 535

Adilson solicita refeitório para escola

O vereador Adilson Carvalho requereu à administração municipal a construção de um refeitório na Escola Municipal Zilah Amorim Carvalho Vieira, no Cidade Jardim I. “A obra proporcionará melhores condições para a alimentação dos estudantes, atendendo aos padrões de higiene e segurança alimentar estabelecidos pelos órgãos competentes”, assegurou. “Atualmente as refeições são feitas nos corredores e no pátio da instituição, o que compromete o conforto e a qualidade da alimentação, podendo impactar a saúde e o rendimento escolar. É urgente a viabilização do projeto, importante demanda para toda a comunidade escolar”.