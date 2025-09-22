Segunda, 22 de Setembro de 2025 13:58
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
30°

Tempo nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,34

Euro

R$ 6,29

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralAconteceu na Câmara Municipal de JataíGeralExpoinel 2025 acontece de 13 a 19 de outubro, em Uberaba (MG) Raio X - PodCastArtigo - Blindagem, nunca mais!GeralA soja presente no seu dia-a-diaGeralMau hálito é hereditário? Entenda como fatores genéticos influenciam a halitose
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Médicos Sem Fronteiras
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Geral Câmara em ação

Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Vereador insiste na criação de parque na Mata do Brisas

22/09/2025 10h07
Por: Redação Fonte: Secom Câmara
Foto: Divulgação digital/Google
Foto: Divulgação digital/Google

Marcos Patrick quer faixa de pedestres em frente a clínica
O vereador Marcos Patrick reivindicou à SMT a implantação de uma faixa de pedestres em frente à Clínica de Motricidade e Desenvolvimento Infantil, no bairro Samuel Graham. Localizada na Rua Mineiros, a clínica atende crianças e adolescentes autistas, além de pacientes com dificuldades físicas e motoras, que necessitam de acompanhamento constante de familiares e profissionais de saúde. “O fluxo de pessoas, aliado ao movimento de veículos na região, exige medidas urgentes de segurança para garantir a integridade dos usuários e da equipe técnica”, alertou ele. “A implantação da faixa de pedestres proporcionará acessibilidade, segurança e tranquilidade, reduzindo o risco de acidentes e assegurando o direito de mobilidade às pessoas com deficiência. A medida tem grande relevância social, pois busca não apenas a segurança viária, mas também a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo condições dignas de acesso ao tratamento de saúde”. 577

Abimael solicita instalação de redutor de velocidade em frente a escola
O vereador Abimael Silva solicitou à prefeitura a instalação de um redutor de velocidade em frente ao Colégio Estadual Washington Barros França, no bairro Jacutinga. “A proposta atende a pedido dos gestores da escola, formulado por alunos e pela comunidade local, pois motoristas transitam em alta velocidade na via e não respeitam a faixa de pedestres existente, o que coloca em risco a segurança de estudantes, professores e demais pedestres”, relatou. “Sugerimos como medida de segurança a instalação de uma faixa elevada ou, preferencialmente, de um redutor de velocidade eletrônico, que poderia intensificar a fiscalização e reduzir o tráfego em alta velocidade. A solicitação tem caráter urgente, por se tratar de uma unidade escolar, e busca assegurar maior proteção à comunidade no entorno”. 585

Luciano propõe criação de parque na Mata do Brisas
O vereador Luciano Lima propôs ao executivo a criação de um Parque Natural Municipal na área de floresta denominada Mata do Brisas. “O objetivo é fortalecer a preservação ambiental, possibilitando pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico, em conformidade com a Lei Ordinária nº 2.698 de 2006, que instituiu em Jataí o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza e Áreas Verdes”, explicou. “As unidades de conservação no Brasil são divididas em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável, sendo que o pleito se refere ao primeiro grupo, cujo objetivo principal é proteger a natureza permitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais, como visitação, turismo ecológico, pesquisa e educação ambiental.

A legislação citada define unidade de conservação como espaço territorial com características naturais relevantes, instituído pelo poder público com objetivos de preservação, limites definidos e regime especial de administração. O artigo 8º da norma prevê, entre as categorias de Unidades de Proteção Integral, o Parque Natural Municipal, previsto no artigo 11 como instrumento de preservação de ecossistemas de relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando pesquisas e atividades educativas em contato com a natureza.

A Mata do Brisas atende às características da lei por estar localizada em área de expansão urbana, onde se torna necessária a proteção da biodiversidade e a disciplina do processo de ocupação. Também poderia ser demarcada uma via com pista de caminhada ao redor do parque, tomando como referência o Parque Macambira, em Goiânia.

Deve-se ressaltar a importância de investimentos em preservação ambiental, destacando a riqueza natural existente na área urbana de Jataí e a necessidade de sua manutenção diante da expansão da cidade. Com a criação do parque, seriam preservadas a nascente e o curso d’água do local, assegurando a proteção do ecossistema, a melhoria da qualidade de vida da população dos bairros próximos e o desenvolvimento sustentável do município”. 535

Adilson solicita refeitório para escola
O vereador Adilson Carvalho requereu à administração municipal a construção de um refeitório na Escola Municipal Zilah Amorim Carvalho Vieira, no Cidade Jardim I. “A obra proporcionará melhores condições para a alimentação dos estudantes, atendendo aos padrões de higiene e segurança alimentar estabelecidos pelos órgãos competentes”, assegurou. “Atualmente as refeições são feitas nos corredores e no pátio da instituição, o que compromete o conforto e a qualidade da alimentação, podendo impactar a saúde e o rendimento escolar. É urgente a viabilização do projeto, importante demanda para toda a comunidade escolar”.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Edital Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Emendas individuais Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí
Câmara em ação Vereador envia ao Executivo proposta de ligação de bairros a BR 364
Câmara em ação Câmara lança a quinta edição do Jovem Vereador
Edital Licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Mudanças Vereadora quer que superintendências sejam transformadas em secretarias
Bastidores da Política
Sobre Bastidores da Política
Política
Jataí - Goiás - GO

Jataí - Goiás - Goiás

Sobre o município
Jataí é um município situado no Sudoeste Goiano e um dos maiores produtores de grãos deste país. Um dos celeiros de mão de obra qualificada e, proporcionalmente, o maior detentor de Doutores também do país graças aos centros acadêmicos Instituto Federal de Educação Tecnológica, Universidade Federal de Jataí e Universidade Estadual de Goiás sem mencionar as demais faculdades e universidades privadas. Na totalidade Jataí tem mais de 30 cursos nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 13h04
30°
Tempo nublado

Mín. 20° Máx. 33°

30° Sensação
6.29 km/h Vento
39% Umidade do ar
100% (5.13mm) Chance de chuva
Amanhã (23/09)

Mín. 18° Máx. 34°

Chuva
Amanhã (24/09)

Mín. 19° Máx. 34°

Chuva
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí Carlinhos e Durval pedem relatórios sobre execução de emendas individuais
2
Geral - Há 5 dias Eduardo Bolsonaro ameaça “paralisar o Brasil” após assumir liderança na Câmara
3
Geral - Há 6 dias O motivo que faz Bolsonaro pedir aos EUA o fim das sanções ao Brasil
4
Geral - Há 5 dias Aprovada a PEC da “Safadagem” / JN
5
Edital - Há 5 dias Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Blogs e colunas
Bastidores da Política Bastidores da Política Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
AgroNegócio AgroNegócio Expoinel 2025 acontece de 13 a 19 de outubro, em Uberaba (MG) 
Saúde Saúde Mau hálito é hereditário? Entenda como fatores genéticos influenciam a halitose
Cultura Cultura Em Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto Educanto
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias