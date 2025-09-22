Expoinel 2025 acontece de 13 a 19 de outubro, em Uberaba (MG) 

Uberaba (MG)
será palco, mais uma vez, da maior exposição da raça Nelore no Brasil. A 54ª Expoinel será realizada de 13 a 19 de outubro de 2025, no Parque Fernando Costa, reunindo criadores e animais das variedades Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens de todas as regiões do país. Na edição de 2024, o evento recebeu mais de 900 animais e, neste ano, a expectativa é superar 1.000.
“As pistas da Expoinel representam a mais importante vitrine da raça Nelore. É aqui que a qualidade genética se confirma e se projeta para o contínuo aprimoramento genético da pecuária. Nossa expectativa é superar o sucesso da última edição, reunindo criadores de todo o Brasil e de países vizinhos, como a Bolívia, valorizando, cada vez mais, o Nelore – mais importante raça bovina do país”, afirma o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), Victor Paulo Silva Miranda.
As inscrições para a exposição estão abertas até 12 de outubro. Os animais entrarão no parque a partir de 9 de outubro e o julgamento acontecerá entre os dias 14 e 18. Os julgamentos serão conduzidos por jurado único nas variedades Nelore Mocho e Nelore Pelagens, enquanto o julgamento Nelore acontece por três jurados.
Os valores de argola variam de acordo com a data de inscrição e a situação do expositor junto à ACNB. Para sócios em dia, o valor é de R$ 500 por animal até 15 cabeças e R$ 450 a partir do 16º animal, até 30 de setembro. Após essa data, os valores sobem para R$ 700 e R$ 650, respectivamente. Para não sócios ou sócios com pendências, os valores vão de R$ 1.000 a R$ 1.400 por animal, também conforme o período e a quantidade de inscrições.
A Expoinel 2025 é realizada pela ACNB, com apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal e da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).
Para inscrições e envio de comprovantes de pagamento, os criadores devem entrar em contato com Marina Cesar, assessora técnica da ACNB, pelo e-mail [email protected]
ou pelo telefone (11) 97017-0075. Mais informações podem ser obtidas nas sedes da entidade em São Paulo (11) 3293-8900 e em Uberaba (34) 3336-3160.
SOBRE A ACNB
A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br
e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.