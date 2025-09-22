Segunda, 22 de Setembro de 2025 09:52
Geral Soja e além

A soja presente no seu dia-a-dia

A soja está presente muito além de apenas óleo e ração animal

22/09/2025 09h46
Por: Redação Fonte: CCAS
A soja está presente em diversos alimentos em cuja composição é utilizada a soja, como salsichas, hambúrgueres, pães, massas e iogurtes, sorvetes, chocolates, entre outros.
A soja está presente em diversos alimentos em cuja composição é utilizada a soja, como salsichas, hambúrgueres, pães, massas e iogurtes, sorvetes, chocolates, entre outros.

Por Décio Luiz Gazzoni, engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Soja, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e da Academia Brasileira de Ciência Agronômica

A soja é uma importante commodity agrícola cultivada em diversos países, sendo o Brasil o principal produtor e exportador. Nos últimos 50 anos, a produção de soja cresceu 1.600%, em função da sua composição de proteína e óleo, que permite atender a uma ampla gama de propósitos além dos usos alimentares tradicionais.

A soja é considerada uma boa fonte de vitaminas e minerais como ácido fólico, vitamina K1, tiamina cobre, fósforo, além de ácidos graxos essenciais, como ômega-3. Esses nutrientes contribuem para o crescimento, o desenvolvimento do organismo e a redução de risco de algumas doenças.

Mas a soja é principalmente valorizada como uma fonte significativa de proteína vegetal e de óleo para consumo humano. O óleo é isento de colesterol, pobre em gorduras saturadas. O farelo contém grande parte dos aminoácidos essenciais, o que o aproxima da qualidade nutricional das proteínas animais. A soja também contém fibras e produtos funcionais, como fito estrógenos. É o óleo vegetal mais consumido no Brasil e a base para produção de margarinas.

Os alimentos diretamente derivados da soja pode ser não-fermentados, como tofu, extrato de soja, edamame (grão de soja verde), grãos ou brotos de soja. Os alimentos fermentados incluem missô, tempeh, natto e shoyu (molho de soja).

                Além dos anteriores, temos diversos alimentos em cuja composição é utilizada a soja, como salsichas, hambúrgueres, pães, massas e iogurtes, sorvetes, chocolates, entre outros. Também é encontrada em dietas específicas como vegetarianas, veganas e de pessoas com intolerância à lactose. Além disso, a lecitina de soja é muito utilizada como aditivo alimentar em chocolates e assados e outros alimentos, para melhorar a textura.

                E, indiretamente, a soja contribui para colocar proteínas animas na sua mesa. O farelo de soja constitui a principal fonte de proteína na alimentação animal. É um componente vital nas dietas de aves, suínos, bovinos e produtos da aquicultura, em todo o mundo. O farelo de soja é muito procurado para alimentação animal, devido ao seu perfil de aminoácidos, compondo uma dieta saudável que contribui para o crescimento dos animais.

Usos não alimentares
Biodiesel e lubrificantes: Mais de 90% do biodiesel produzido no Brasil é derivado de óleo de soja, pode ser usado em qualquer motor a diesel e apresenta benefícios ambientais. Trata-se de um combustível renovável e biodegradável, que reduz a dependência do diesel de petróleo e diminui as emissões de gases de efeito estufa, portanto mitigando as mudanças climáticas globais. Além do combustível, o óleo de soja também é processado em lubrificantes industriais, fluidos hidráulicos e graxas, que são alternativas ecológicas aos produtos derivados do petróleo.

Indústria farmacêutica e cosmética. Inclui componentes funcionais como as isoflavonas e a lecitina. É utilizada em tratamentos hormonais pós menopausa, para reduzir o risco de ocorrência diabetes, alguns tipos de câncer, inflamações, obesidade e doenças neurodegenerativas. É utilizada na fabricação de produtos como cremes dermatológicos, dentifrícios, sabões, sabonetes, shampus e condicionantes.

Bioplásticos e embalagens: Os bioplásticos à base de soja servem como alternativas biodegradáveis aos plásticos tradicionais em embalagens de alimentos e utensílios descartáveis.

Revestimentos e tintas: O óleo de soja substitui componentes do petróleo como insumos da indústria química, estando presente em tintas para pintura de interior e exterior, tintas de impressão gráfica, todas com baixo teor de substâncias voláteis, reduzindo a poluição do ar e mantendo a qualidade da pintura.

Adesivos e aglutinantes: A proteína e a farinha de soja são parte integrante de adesivos não tóxicos usados nas indústrias de compensados, aglomerados e madeira laminada.

Têxteis: As fibras de proteína de soja propiciam obter tecidos macios, que permitem a passagem de ar, sendo biodegradáveis, constituindo-se uma opção sustentável em roupas e mobiliários domésticos.

Produtos de limpeza: Os solventes derivados da soja são ecologicamente corretos e eficazes na remoção de resíduos industriais e gordura.

Borracha e pneus: O óleo de soja aumenta a flexibilidade e a durabilidade dos produtos de borracha, especialmente na fabricação de pneus.

Conclusão
A versatilidade da soja é evidente em suas amplas aplicações nos setores de alimentos, rações, combustíveis e indústria. Seus benefícios nutricionais a tornam uma fonte alimentar crucial, especialmente para dietas à base de vegetais, enquanto seu farelo sustenta a pecuária global. Os usos industriais do óleo e da proteína de soja continuam a se expandir, contribuindo para alternativas ambientalmente sustentáveis na manufatura e na energia. A inovação contínua na utilização da soja ressalta sua importância como cultura para a saúde, a indústria e a gestão ambiental. É pelo conjunto de demandas dos diversos setores da sociedade que a produção de soja cresce continuamente, e assim se manterá nas próximas décadas.

