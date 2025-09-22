Segunda, 22 de Setembro de 2025 09:37
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
25°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,32

Euro

R$ 6,25

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
EditalEdital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de OperaçãoGeralSangramento intenso, cólicas e cansaço: sinais que merecem atençãoGeralSenador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade GeralEm Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto EducantoGeralO Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o Brasil
Médicos Sem Fronteiras
MT Informática e papelaria
Natura - Compre Online e receba em casa
Vigore Fit
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
Por um Goias melhor
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Anuncie conosco
Edital Edital

Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação

Atividade de Limpeza, secagem e armazenamento de grãos em armazéns gerais. Localizado  na estrada velha de Caiapônia/Montividiu

22/09/2025 09h15 Atualizada há 1 minuto
Por: Redação Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Prefeitura de Caiapônia

3C ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.329.041/0001-29, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação, 
para a atividade de Limpeza, secagem e armazenamento de grãos em armazéns gerais. Localizado 
na estrada velha de Caiapônia/Montividiu, km 55, Fazenda Bom Jardim do Rio Verdão, Caiapônia
GO. 
FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CAIAPÔNIA/GO.

Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caipônia - GO

Caipônia - Goiás

Sobre o município
Caiapônia é um município localizado na região sudoeste do estado de Goiás, a cerca de 330 km de Goiânia, conhecido como a "Capital das Cachoeiras" devido às suas mais de 40 cachoeiras de águas mornas e cristalinas, além de montanhas e trilhas para ecoturismo e aventura.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 08h04
25°
Parcialmente nublado

Mín. 20° Máx. 33°

25° Sensação
5.49 km/h Vento
60% Umidade do ar
100% (5.13mm) Chance de chuva
Amanhã (23/09)

Mín. 18° Máx. 34°

Chuva
Amanhã (24/09)

Mín. 19° Máx. 34°

Chuva
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 6 dias Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí Carlinhos e Durval pedem relatórios sobre execução de emendas individuais
2
Geral - Há 5 dias Eduardo Bolsonaro ameaça “paralisar o Brasil” após assumir liderança na Câmara
3
Geral - Há 6 dias O motivo que faz Bolsonaro pedir aos EUA o fim das sanções ao Brasil
4
Geral - Há 5 dias Aprovada a PEC da “Safadagem” / JN
5
Edital - Há 5 dias Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Blogs e colunas
Saúde Saúde Sangramento intenso, cólicas e cansaço: sinais que merecem atenção
AgroNegócio AgroNegócio Senador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade 
Cultura Cultura Em Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto Educanto
Economia Economia O Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o Brasil
Anúncio
Municípios
Caipônia - GO Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação
Jataí - Goiás - GO Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias