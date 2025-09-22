Edital - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação

3C ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.329.041/0001-29, torna público que requereu junto
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caiapônia/GO, a Licença Ambiental de Operação,
para a atividade de Limpeza, secagem e armazenamento de grãos em armazéns gerais. Localizado
na estrada velha de Caiapônia/Montividiu, km 55, Fazenda Bom Jardim do Rio Verdão, Caiapônia
GO.
FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CAIAPÔNIA/GO.
