Sexta, 19 de Setembro de 2025 13:29
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
32°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,33

Euro

R$ 6,26

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralSangramento intenso, cólicas e cansaço: sinais que merecem atençãoGeralSenador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade GeralEm Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto EducantoGeralO Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o BrasilGeralPais devem estar atentos ao retinoblastoma nos filhos
Não jogue lixo na rua
Vigore Fit
Médicos Sem Fronteiras
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Por um Goias melhor
Natura - Compre Online e receba em casa
MT Informática e papelaria
Camara Municipal 2025
Anuncie conosco
Geral Menstruação

Sangramento intenso, cólicas e cansaço: sinais que merecem atenção

Compreender o ciclo é o primeiro passo para o bem-estar menstrual

19/09/2025 10h46
Por: Redação Fonte: Texto Comunicação Corporativa
É no período pré-menstrual que os sintomas mais intensos costumam surgir, devido à queda dos hormônios estrogênio e progesterona.
É no período pré-menstrual que os sintomas mais intensos costumam surgir, devido à queda dos hormônios estrogênio e progesterona.
Frequentemente, a menstruação é associada à dor, desconforto e limitações. Por ser um processo natural do corpo feminino durante a vida reprodutiva, muitas mulheres convivem com esses incômodos sem buscar ajuda médica. “Mesmo com o acesso à informação, não são raros os casos de mulheres que têm sua qualidade de vida comprometida durante o período menstrual, seja por cólicas intensas, exaustão física ou fluxo abundante. Apesar de ser um processo fisiológico comum, o conhecimento sobre os sintomas é essencial para que a mulher consiga manter sua rotina com bem-estar”, explica a ginecologista e mastologista pela UNIFESP, Dra. Morgana Domingues, consultora da Biolab Farmacêutica.
 
Na maioria dos casos, a oscilação hormonal é a principal causa desses desconfortos. O ciclo menstrual, que pode durar de 21 a 35 dias, envolve diferentes fases no corpo feminino. É no período pré-menstrual que os sintomas mais intensos costumam surgir, devido à queda dos hormônios estrogênio e progesterona. “O autoconhecimento é uma ferramenta fundamental. A forma como cada mulher sente e lida com o ciclo é individual, por isso é importante monitorar todas as fases para identificar quais sintomas aparecem e em que momento. Assim, é possível buscar ajuda médica e encontrar o tratamento mais adequado à sua realidade”, orienta a Dra. Morgana.
 
Outro fator que merece atenção é o fluxo menstrual intenso, que pode evoluir para quadros mais graves. A condição conhecida como Sangramento Uterino Anormal (SUA) afeta cerca de 40% das mulheres no mundo, segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). A especialista destaca que identificar o volume exato do sangramento pode ser difícil, mas um indicativo é a frequência com que a paciente precisa trocar o absorvente ou o coletor menstrual.
 
“Em um ciclo considerado normal, a perda sanguínea gira em torno de 70 a 80 ml. Nos casos de sangramento intenso, esse volume pode chegar ao dobro. Entre os indicativos que podem ser observados pela paciente é o vazamento na roupa, além da troca excessiva de absorventes em um curto período de tempo, de 2 a 3 horas. A necessidade de troca à noite e a perda de coágulos em grande quantidade também são sinais de alerta. Além disso, é importante observar por quantos dias a menstruação se prolonga. Segundo a Febrasgo, o sangramento não deve ultrapassar oito dias. A perda excessiva de sangue leva à deficiência de ferro e, consequentemente, à anemia, caracterizada por cansaço constante e outros impactos na saúde”, alerta a consultora da Biolab.
 
Mas afinal, quando é hora de procurar ajuda? A Dra. Morgana reforça que qualquer mal-estar que interfira na qualidade de vida da mulher deve ser avaliado. “Em casos mais leves, o médico pode recomendar a prática de atividades físicas respeitando os limites do corpo, além do uso de anti-inflamatórios. O tratamento com contraceptivos hormonais também apresenta bons resultados, alguns sendo, até mesmo, indicados em bula na redução do sangramento uterino anormal, como por exemplo um regime quadrifásico e o uso de DIUs”, explica a ginecologista.
 
Ela conclui destacando a importância do acesso à informação e às opções de tratamento adequadas à realidade de cada paciente. “Respeitar o ritmo de cada fase e acolher as suas necessidades não precisa ser sinônimo de sofrimento. As mulheres têm, hoje, ferramentas para manter a autonomia sobre as decisões que envolvem seu corpo, buscando alternativas que ofereçam conforto e bem-estar durante todas as fases do ciclo menstrual”, finaliza a Dra. Morgana Domingues.
Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Olho vermelho Pais devem estar atentos ao retinoblastoma nos filhos
Mau hálito Halitofobia: quando o medo do mau hálito se torna uma fobia social
Seu direito Pessoas internadas também possuem direitos perante o INSS
Covid 19 Câmara Municipal suspende atividades presenciais devido à Covid-19 A medida tem como objetivo intensificar a prevenção e o controle da Covid-19 e de síndromes gripais entre servidores, vereadores e cidadãos.
Experiência Clínica Hospital Alemão Oswaldo Cruz oferece Programa Experiência Clínica para alunos de medicina de todo o país Vagas de estágio observacional são oferecidas em 22 especialidades médicas
Ansiedade infantil Ansiedade infantil cresce 27% no Brasil e se manifesta antes dos 10 anos, aponta INPD Com sinais físicos e alterações de comportamento, transtorno desafia escolas e famílias, abordagem terapêutica TRG é adaptada para ajudar crianças a elaborarem emoções precoces com segurança
Saúde
Sobre Saúde
Dicas de saúde para que você tenha uma vida plena.
AgroSoft Sistemas
MT Informática
Jataí, GO
Atualizado às 13h04
32°
Parcialmente nublado

Mín. 23° Máx. 35°

31° Sensação
3.94 km/h Vento
28% Umidade do ar
98% (1.01mm) Chance de chuva
Amanhã (20/09)

Mín. 21° Máx. 35°

Chuvas esparsas
Amanhã (21/09)

Mín. 22° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Grito de Junior Lima contra anistia no The Town provoca reação política Ele segue com 2,5 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram.
2
Geral - Há 4 dias Nikolas Ferreira inicia campanha para “enterrar” Bolsonaro
3
Educação - Há 4 dias Dino suspende novas turmas de universidades em Mineiros e Rio Verde
4
Geral - Há 3 dias Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí
5
Geral - Há 3 dias O motivo que faz Bolsonaro pedir aos EUA o fim das sanções ao Brasil
Blogs e colunas
Saúde Saúde Sangramento intenso, cólicas e cansaço: sinais que merecem atenção
AgroNegócio AgroNegócio Senador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade 
Cultura Cultura Em Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto Educanto
Economia Economia O Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o Brasil
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Goiânia - GO Solenidade do Conselho Municipal de Turismo empossa novos membros e discute temas sobre o turismo goiano
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias