Senador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade 

O frigorífico Friboi da cidade de Senador Canedo (GO) se prepara para receber 1.054 animais em mais uma etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025, no dia 19 de setembro. A ação é uma parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), com a Associação Goiana do Nelore (AGN) e a Matsuda Sementes e Nutrição Animal, além da própria Friboi.

“Esperamos que a 15ª etapa do Circuito seja de absoluto sucesso. São esperados animais de alta qualidade, que representam o trabalho de dedicação dos pecuaristas da região. É ótimo ver o compromisso de cada criador com o fortalecimento da raça Nelore”, comenta Gabriel Galvão, assistente técnico da ACNB.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás tem aproximadamente 23,7 milhões de cabeças, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de estados com maiores rebanhos bovinos. Senador Canedo, por sua vez, possui cerca de 13.500 animais da espécie.

Contatos para inscrições

Para participarem do Circuito Nelore de Qualidade em Senador Canedo, os pecuaristas devem entrar em contato com o frigorífico por meio dos números: (62) 99111-2078 – Uglênio Nogueira; (62) 98161-6708 – Bruno; (62) 99938-6217 – Rubens; ou (66) 99249-9112 – Eurides.

Calendário

As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:

22/09 – Teixeira de Freitas (BA)

23, 24 e 25/09 – Nanuque (MG)

25/09 – Vilhena (RO)

30/09 – Ituiutaba (MG)

02/10 – Canhotinho (PE)

03/10 – Araputanga (MT)

06, 07 e 08/10 – Barra do Garças (MT)

09/10 – Alta Floresta (MT)

13, 14 e 15/10 – Diamantino (MT)

18/10 – Marabá (PA)

22, 23 e 24/10 – Santa Cruz de la Sierra (BO)

27, 28 e 29/10 – Mozarlândia (GO)

30/10 – Itapetinga (BA)

04/11 – Andradina (SP)

04/11 – Naviraí (MS)

06 e 07/11 – Imperatriz (MA)

10/11 – Santana do Araguaia (PA)

12/11 – Casa de Tábua (PA)

14/11 – Redenção (PA)

18/11 – Campo Grande (MS) – Unidade II da Friboi

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

SOBRE A ACNB