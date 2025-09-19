Sexta, 19 de Setembro de 2025 13:29
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Municípios
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Classificados
Fale conosco
32°

Parcialmente nublado

Jataí, GO

Dólar com.

R$ 5,33

Euro

R$ 6,26

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Comportamento
  • Internacional
  • Edital
  • Educação
  • Raio X - PodCast
Últimas notícias
GeralSangramento intenso, cólicas e cansaço: sinais que merecem atençãoGeralSenador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade GeralEm Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto EducantoGeralO Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o BrasilGeralPais devem estar atentos ao retinoblastoma nos filhos
Anuncie conosco
Natura - Compre Online e receba em casa
Por um Goias melhor
Não jogue lixo na rua
Camara Municipal 2025
MT Informática e papelaria
Lucas Rosa Tum - Escritório de advocacia
Vigore Fit
Médicos Sem Fronteiras
Geral Nelore de qualidade

Senador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade 

São esperados animais de alta qualidade, que representam o trabalho de dedicação dos pecuaristas da região.

19/09/2025 10h43
Por: Gideone Rosa Fonte: Texto Comunicação Corporativa
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás tem aproximadamente 23,7 milhões de cabeças, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de estados com maiores rebanhos bovinos.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás tem aproximadamente 23,7 milhões de cabeças, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de estados com maiores rebanhos bovinos.
O frigorífico Friboi da cidade de Senador Canedo (GO) se prepara para receber 1.054 animais em mais uma etapa nacional do Circuito Nelore de Qualidade 2025, no dia 19 de setembro. A ação é uma parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), com a Associação Goiana do Nelore (AGN) e a Matsuda Sementes e Nutrição Animal, além da própria Friboi. 
“Esperamos que a 15ª etapa do Circuito seja de absoluto sucesso. São esperados animais de alta qualidade, que representam o trabalho de dedicação dos pecuaristas da região. É ótimo ver o compromisso de cada criador com o fortalecimento da raça Nelore”, comenta Gabriel Galvão, assistente técnico da ACNB.  
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás tem aproximadamente 23,7 milhões de cabeças, ocupando o terceiro lugar no ranking nacional de estados com maiores rebanhos bovinos. Senador Canedo, por sua vez, possui cerca de 13.500 animais da espécie.  
Contatos para inscrições   
Para participarem do Circuito Nelore de Qualidade em Senador Canedo, os pecuaristas devem entrar em contato com o frigorífico por meio dos números: (62) 99111-2078 – Uglênio Nogueira; (62) 98161-6708 – Bruno; (62) 99938-6217 – Rubens; ou (66) 99249-9112 – Eurides.  
Calendário   
As próximas etapas do Circuito acontecem nas seguintes datas:    
  • 22/09 – Teixeira de Freitas (BA)     
  • 23, 24 e 25/09 – Nanuque (MG)     
  • 25/09 – Vilhena (RO)     
  • 30/09 – Ituiutaba (MG)     
  • 02/10 – Canhotinho (PE)     
  • 03/10 – Araputanga (MT)     
  • 06, 07 e 08/10 – Barra do Garças (MT)     
  • 09/10 – Alta Floresta (MT)     
  • 13, 14 e 15/10 – Diamantino (MT)     
  • 18/10 – Marabá (PA)     
  • 22, 23 e 24/10 – Santa Cruz de la Sierra (BO)    
  • 27, 28 e 29/10 – Mozarlândia (GO)     
  • 30/10 – Itapetinga (BA)     
  • 04/11 – Andradina (SP)     
  • 04/11 – Naviraí (MS)     
  • 06 e 07/11 – Imperatriz (MA)     
  • 10/11 – Santana do Araguaia (PA)     
  • 12/11 – Casa de Tábua (PA)     
  • 14/11 – Redenção (PA)     
  • 18/11 – Campo Grande (MS) – Unidade II da Friboi    
Circuito Nelore de Qualidade      
Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.      
Promovido desde 1999 no Brasil, o Circuito conta com apoio de Friboi, Frisa, Cooperfrigu, Fribal, Masterboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. Na Bolívia, a iniciativa tem apoio do frigorífico local Fridosa e é organizada em conjunto com a Asocebu. No Paraguai, a organização é da Associação Paraguaia dos Criadores de Nelore, com apoio da Minerva Foods. O Circuito Nelore de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.      
SOBRE A ACNB      
A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 71 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.  
Nenhum comentário
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Edital Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Parceria sólida China amplia a compra de soja brasileira e sustenta a balança comercial do País Parceria sólida entre os presidentes Lula e Xi Jinping fortalece o agro brasileiro, em meio à guerra comercial com os EUA
Pecuária Eficiência alimentar: a nova fronteira da pecuária brasileira De acordo com estudos desenvolvidos na UFU, animais mais eficientes podem consumir até 31,8% menos alimento na fase de confinamento.
Encontro Sorriso recebe congresso de Prefeitos do Agro para fortalecer gestão pública no campo
Circuito Nelore Circuito Nelore de Qualidade: divulgados os resultados da etapa de Colíder (MT)
Bons resultados Boas práticas agrícolas impactam positivamente na produtividade da pecuária
AgroNegócio
Sobre AgroNegócio
Aqui você vai encontrar notícias e artigos dos mais renomados comentaristas e gente do agro falando sobre o tema.
MT Informática
AgroSoft Sistemas
Jataí, GO
Atualizado às 13h04
32°
Parcialmente nublado

Mín. 23° Máx. 35°

31° Sensação
3.94 km/h Vento
28% Umidade do ar
98% (1.01mm) Chance de chuva
Amanhã (20/09)

Mín. 21° Máx. 35°

Chuvas esparsas
Amanhã (21/09)

Mín. 22° Máx. 36°

Chuvas esparsas
Campanha Segura seu pet
Movimento Circular
Mais lidas
1
Geral - Há 4 dias Grito de Junior Lima contra anistia no The Town provoca reação política Ele segue com 2,5 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram.
2
Geral - Há 4 dias Nikolas Ferreira inicia campanha para “enterrar” Bolsonaro
3
Educação - Há 4 dias Dino suspende novas turmas de universidades em Mineiros e Rio Verde
4
Geral - Há 3 dias Emendas individuais na mira de vereadores em Jataí
5
Geral - Há 3 dias O motivo que faz Bolsonaro pedir aos EUA o fim das sanções ao Brasil
Blogs e colunas
Saúde Saúde Sangramento intenso, cólicas e cansaço: sinais que merecem atenção
AgroNegócio AgroNegócio Senador Canedo (GO) sedia etapa do Circuito Nelore de Qualidade 
Cultura Cultura Em Goiás, música e educação se reencontram na quarta edição do Projeto Educanto
Economia Economia O Acordo EFTA-Mercosul e as perspectivas para o Brasil
Anúncio
Municípios
Jataí - Goiás - GO Edital - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí
Mineiros - GO Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mineiros - GO - SEMMA, a Licença  Ambiental Corretiva 008/2025
Rio Verde - GO Dois trechos da BR-452 operam em sistema “Pare e Siga” para reconstrução do pavimento
Goiânia - GO Solenidade do Conselho Municipal de Turismo empossa novos membros e discute temas sobre o turismo goiano
Anúncio
Classificados
Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!
Anúncio
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
Páginas
© Copyright 2025 - Jataí News - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias